Appassionato di anime e videogiochi? Ecco le edizioni limitate Xiaomi, Realme, OPPO e non solo!

Xiaomi, OPPO, Realme, iQOO ma anche altri grandi nomi della tecnologia: sono tanti i brand che hanno deciso di puntare al mondo degli anime, manga e videogiochi con versioni speciali dedicate ai loro smartphone più apprezzati. In questo approfondimento andiamo ad elencare tutte le Special Edition in salsa nerd/geek: un viaggio unico che vi mostrerà un lato inaspettato del mondo degli smartphone!

Smartphone x Mondo Nerd, ecco le più belle e popolari: ci sono Realme ed OPPO in testa, ma c'è spazio per tutti

Il nostro percorso dedicato agli smartphone realizzati in collaborazione con anime, manga e videogiochi parte con una nota dolente: purtroppo tante di queste edizioni speciali sono rimaste un'esclusiva cinese e non sono mai arrivate alle nostre latitudini. Un vero peccato, perché di appassionati pronti a mettere le mani su dispositivi così particolari ce ne sono eccome. Comunque, niente paura: alcuni dispositivi hanno fatto capolino presso alcuni dei principali store online: ovviamente si punta su portali affidabili, con pagamento tramite PayPal e codici sconto (dove disponibili). Bando alle ciance e diamo un'occhiata agli smartphone dei migliori brand dedicate al mondo nerd: dove disponibile il link all'acquisto, lo troverete sotto la descrizione del terminale.

Manga & Anime

Demon Slayer x ROG Phone 5s

Apriamo il nostro elenco di smartphone realizzati in collaborazione con anime e manga con un nome altisonante. Demon Slayer è uno degli anime del momento, uno di quelli che più fa parlare di sé (ovviamente senza nulla togliere ad altri titoli di successo attuali). In occasione del debutto di ROG Phone 5s è stata lanciata anche la versione speciale con una back cover dedicata a Demon Slayer: uno smartphone da gaming che strizza l'occhio al mondo degli anime/manga con uno stile unico. I LED posteriori si illuminano di rosa e Nezuko Kamado è la protagonista assoluta di questa Special Edition. Ecco il nostro approfondimento!

OnePiece x iQOO Z1

Appassionati di One Piece, godetevi la versione speciale di iQOO Z1: il medio gamma è stato tinto di giallo per l'occasione, con il logo di Monkey D. Rufy in bella vista ed una confezione pensata ad hoc. Ovviamente ci sono anche immagini e temi, e perfino delle cuffie cablate presenti nel box. Purtroppo si tratta di un'esclusiva cinese e non ha mai varcato i confini del paese. iQOO è un brand di vivo ed ha sfornato tanti modelli di tutto rispetto ma comunque deve ancora prendere piede seriamente alle nostre latitudini.

Naruto x Realme GT Neo 3

Forse si tratta dell'edizione speciale più interessante di tutte, complice uno smartphone apprezzatissimo (con super ricarica da 150W) ed uno degli shonen più conosciuti ed amati. Realme GT Neo 3 x Naruto Edition è stato un successo: è piaciuto a tanti e anche se si tratta di un dispositivo lanciato in Cina, molti hanno scelto di acquistarlo (tramite i soliti store, ovviamente con firmware anche in inglese e Play Store installato). La parte superiore dello smartphone richiama il coprifronte di Naturo, con il simbolo del Villaggio della Foglia; la scocca ha un colore arancione acceso e la confezione richiama una pergamena. Insomma, un'edizione davvero stupenda!

DOVE COMPRARE NARUTO EDITION

RECENSIONE REALME GT NEO 3

Evangelion x OPPO Reno Ace 2

Evangelion è stato uno degli anime più importanti della scorsa generazione, riportato sotto i riflettori grazie al “recente” Rebuild. Per celebrare una delle serie d'animazione fondamentale per la storia del genere mecha (sì, siamo fan), la casa cinese ha realizzato OPPO Ace 2 x Neon Genesis Evangelion Edition: l'aspetto generale è decisamente futuristico, sia per il modulo fotografico circolare (in voga in quel periodo) che per la trama della back cover, molto tech e con il logo della NERV in bella vista. Anche in questo caso si tratta di uno smartphone in collaborazione con un anime storico, una vera chicca per gli appassionati (ma mai avvistato fuori dalla Cina).

Gundam x OPPO Reno Ace

Se il secondo capitolo della serie Ace ha ricevuto un'edizione dedicata ad EVA, non sono mancate sorprese nemmeno nel caso del primo modello. L'intramontabile OPPO Reno Ace ha debuttato anche in versione Gundam Edition: la cover posteriore guadagna una finitura metalli con uno stile “robotico”. Inoltre è presente l'acronimo E.F.S.F. (Earth Federation Space Force) e la scritta RX-78G lungo la striscia centrale: il primo indica una delle sezioni militari presenti nell'universo di Mobile Suite Gundam mentre nel secondo caso abbiamo un riferimento ad uno dei mecha più celebri dell'intera serie. Ovviamente ci sono personalizzazioni anche a livello software con un tema pensato per l'occasione, sfondi, icone ed una spettacolare animazione per la ricarica.

Piccola curiosità: con “la fusione“ tra OPPO e OnePlus, la serie Ace è passata alla seconda. Di recente abbiamo assistito al lancio in Cina di OnePlus Ace, rilasciato in versione Global come OnePlus 10R.

Detective Conan x OPPO Reno 6 Pro+

OPPO Reno 6 Pro+ è stato lanciato (in Cina) anche nell'edizione speciale Detective Conan Edition ma la collaborazione non è di certo l'unico aspetto particolare. Il dispositivo adotta una cover posteriore con tecnologia elettrocromica, in grado di colorarsi mostrando le immagini dei protagonisti del celebre anime (in base a messaggi e notifiche). Il meglio della tecnologia al servizio del mondo degli anime: una versione speciale davvero unica, con un tocco di stile. Di certo si tratta di un una soluzione più sobria rispetto ad altri modelli realizzati in collaborazione.

Dragon Ball Z x Realme GT Neo 2

Come non citare il re degli anime in questo elenco? Ovviamente Dragon Ball Z non poteva mancare all'appello: è l'anime che ha accompagnato tantissimi appassionati durante l'infanzia e l'adolescenza, una serie trasversale che ha unito tante generazioni. Realme GT Neo 2 x Dragon Ball è di certo super appariscente ed in possibile da ignorare: la cover posteriore presenta una colorazione arancione dominante, con finiture blu. Il richiamo è quello della tuta da combattimento di Goku, uno degli elementi iconici della serie!

DOVE COMPRARE DRAGON BALL EDITION

RECENSIONE REALME GT NEO 2

Astro Boy x Redmi Note 11T Pro+

La serie Note 11T è arrivata da noi con un unico smartphone e sotto forma di rebrand (stiamo parlando di POCO X4 GT). In realtà in Cina, la gamma conta due modelli ed una versione speciale dedicata agli utenti più grandicelli e nostalgici. Redmi Note 11T Pro+ x Astro Boy è una variante caratterizzata da una confezione celebrativa ed una back cover univa e davvero splendida, che richiama il robottino di Osamu Tezuka. Lo smartphone è mosso dal Dimensity 8100 (supportato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1), monta un display LCD da 6.6″ Full HD+ con un refresh rate di 144 Hz ed arriva con una super ricarica da ben 120W. Insomma: bello, potente e completo!

DOVE COMPRARE ASTRO BOY EDITION

Outcast x Nubia Z40 Pro

Un camera phone potente, dallo stile unico e caratterizzato da un display splendido: Nubia Z40 Pro si arricchisce della versione dedicata ad Outcast, con una confezione rinnovata, vari accessori ed alcuni temi con sfondi, icone ed altri cambiamenti. Le specifiche restano le stesse, con lo Snapdragon 8 Gen 1, una tripla camera da 64 + 50 + 8 MP ed un pannello curvo OLED da 6.67″ a 144 Hz. Cambia la cover posteriore, con uno stile più fantascientifico (con inserti arancioni) ma senza eccessi e con un tocco di eleganza.

RECENSIONE NUBIA Z40 PRO

Ling Cage x Nubia Z40S Pro

Il nuovo Nubia Z40S Pro è la versione migliorata del modello Z40 Pro. Cambia il design e il display diventa flat, guadagnando lo Snapdragon 8+ Gen 1, SoC di punta di Qualcomm. Nonostante sia una versione più economica di Z40 Pro, è stato accompagnato dalla versione speciale dedicata a Ling Cage, anime fantascientifico realizzato in 3D.

Hatsune Miku x Xiaomi Mi 6X

È innegabile che Hatsune Miku sia una personalità digitale di spicco nel mondo otaku. È uno dei volti attribuiti al vocaloid più famosi al mondo, e la fama maturata come cantante digitale ha fatto sì che negli anni nascessero anche anime, manga e videogiochi dedicate alla e-girl. Per capitalizzare sulla sua fama internettiana, Xiaomi ha ben pensato di

Hello Kitty x HTC Butterfly S

A proposito di personaggi dell'iconografia pop e nerd, come non citare Hello Kitty, immortalata in un'edizione speciale di HTC Butterfly S. Uno smartphone dalla tiratura limitata, soli 3.000 esemplari, ed è caratterizzato da una scocca tematizzata e relativi accessori, fra cui un bizzarro plug con varie interpretazioni del gattino da inserire nell'ingresso mini-jack in alto.

Hello Kitty, Sailor Moon, Doraemon e Dragon Ball x Meitu M8s

È un brand abbastanza sconosciuto in occidente, ma Meitu si è fatta un nome puntando al target giovanile, in particolare quello femminile ma non solo. E lo si può notare dall'esistenza di vari modelli in edizione limitata lanciati nel corso degli anni, come Meitu M8s, che è stato riproposto in varie salse a tema Hello Kitty, Sailor Moon, Doraemon e Dragon Ball. Tutti smartphone modificati sia nell'estetica che nella dotazione, accompagnati da accessori degni di nota: vedasi il selfie stick a forma di Moon Stick per la variante Sailor Moon!

Videogiochi

Genshin Impact x OnePlus Ace Pro

Al contrario di OPPO, Realme e iQOO, spesso dedite al mondo anime & manga, OnePlus e il suo focus sulle performance si sposa al meglio con quello dei videogiochi. Abbiamo quindi diversi smartphone a tema videoludico, come per esempio il top di gamma OnePlus Ace Pro, versione asiatica del nostro OnePlus 10T, che è stato declinato anche in versione Genshin Impact. Il celebre action RPG ha spopolato in tutto il mondo, compresa nella madre patria Cina, al punto tale da spingere OnePlus a dedicarne un'edizione limitata.

CyberPunk 2077 x OnePlus 8T

Sempre rimanendo in tema top di gamma e tornando indietro nel tempo, c'è un altro celebre e controverso videogioco con cui OnePlus ha stretto una notevole collaborazione. Sto parlando di CyberPunk 2077, da cui è stata ricavata una bellissima edizione limitata di OnePlus 8T, notevole per la differenziazione scelta dal produttore. Non soltanto presenta un'interfaccia pesantemente personalizzata, ma è anche piuttosto diverso sotto il profilo estetico. Un'edizione speciale immancabile nelle vetrine dei collezionisti, ma se volete potete personalizzare a tema CyberPunk 2077 anche il vostro smartphone con questa guida.

Pac-Man x OnePlus Nord 2

Se si parla di smartphone mid-range, OnePlus non è stata da meno, come conferma l'edizione a tema Pac-Man di OnePlus Nord 2. Come per quella CyberPunk 2077, anche qua siamo dinnanzi a uno smartphone piuttosto diverso dal modello originale. Come tributo all'iconica pallina degli arcade anni '80 di Bandai Namco, lo smartphone è stato modificato con una scocca posteriore contrassegnata dai classici Pac-Dots di cui si ciba Pac-Man. Se non bastasse, è presenta una finitura fosforescente che ricrea il labirinto in cui si muove. Anche in questo caso, potete personalizzare a tema Pac-Man con il vostro smartphone con questa guida.

League of Legends x OPPO Find X2 e Reno 7 Pro

Oltre a OnePlus, anche la casa madre OPPO si è cimentata con il mondo videoludico, in particolare in collaborazione con League of Legends, uno dei multiplayer online più famosi e giocati di sempre. Una collaborazione avviata con OPPO Find X2, allora top di gamma basato sullo Snapdragon 865, con un'edizione limitata lanciata in occasione dei Mondiali di LoL del 2020 con tanto di smartwatch OPPO Watch tematizzato annesso.

Oltre a Find X2 c'è anche OPPO Reno 7 Pro, arrivato a fine 2021 in concomitanza con la serie TV Arcane, molto apprezzata dai fan del franchise videoludico. In questo caso, l'edizione limitata è dedicata alla campionessa Jinx, con tanto di confezione a forma di missile, una scocca ridisegnata per riprenderne i colori e un anello LED attorno a modulo fotografico che rende il tutto ancora più accattivante. Ovviamente non mancano accessori dedicati, fra cover protettiva, caricatore e un portachiavi.

Garena Free Fire x Realme 9 Pro+

Passando a un altro brand legato a OPPO, Realme si è contraddistinta per il lancio di una Special Edition di Realme 9 Pro+ dedicata al gioco mobile Garena Free Fire. Per questo smartphone, Realme ha adottato un look tipicamente da gaming phone, con un retro dalle finiture cromatiche cangianti. Chiaramente nella confezione di vendita troviamo adesivi e gadget vari: da notare che, a differenza della stragrande maggioranza degli smartphone di questa lista, questo è stato commercializzato anche in Italia e potete trovarlo su Amazon.

World of Warcraft x Redmi Note 8 Pro

Tornando più indietro nel tempo, anche Xiaomi compare in questa lista, per quanto con un suo sub-brand: sto parlando di Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Edition. Anche se il gioco originale risale al 2004, nel 2019 è uscita la riedizione vanilla World of Warcraft Classic, che ha attirato milioni di giocatori più o meno nostalgici e che ha spinto Xiaomi a creare questa edizione limitata disponibile in 5.000 unità.

Pokémon x Samsung Galaxy Z Flip 3

Era soltanto questione di tempo prima che qualcuno si decidesse a collaborare con The Pokémon Company per la creazione di uno smartphone. E quello smartphone è Samsung Galaxy Z Flip 3, di cui è stata creata un'intrigante edizione a tema Pokémon sfruttandone la natura pieghevole tramite l'apposita custodia a forma di Pokédex. C'è anche una cover con anello a tema Pikachu e anche una serie di tessere con alcune delle creature tascabili di prima generazione, cioè Pikachu, Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Snorlax e Mew.

Supernova Lords Mobile x Red Magic 7S Pro

In materia di smartphone da gaming, Red Magic è una delle aziende leader del settore, avendo prodotto alcuni dei modelli più ambiti dai videogiocatori mobile più accaniti. Per esempio Red Magic 7S Pro, che è stato realizzato anche in collaborazione con il gioco free-to-play MMO Lords Mobile: lo smartphone non cambia tanto nel design quanto nella confezione, ridisegnata e impreziosita dai vari accessori e bonus in-game.

Metal Gear Solid x Sony Xperia J1 Compact

Tornando ancora più indietro nel tempo, per l'uscita dello sfortunato Metal Gear Solid V: The Phantom Pain venne creata un'edizione speciale di Sony Xperia J1 Compact. Lo definisco “sfortunato” perché, di tutta la saga MGS, il quinto capitolo rappresenta la fine del rapporto fra Hideo Kojima e Konami. Nonostante ciò, lo smartphone è sì compatto ma con specifiche top per l'epoca, come lo Snapdragon 800: ma il piatto forte era la personalizzazione, come il logo della città-stato Outer Heaven sul posteriore.

Genshin Impact x OnePlus 11 5G & Ace 2

Il successo di Genshin Impact è ormai ampiamente assodato e lo riconosce benissimo anche OnePlus. La compagnia cinese ha dedicato altre due versioni speciali al celebre open word asiatico: si tratta di OnePlus 11 5G (per il mercato internazionale, lanciato anche in Italia) e OnePlus Ace 2, in entrambi i casi in edizione Genshin Impact Custom Gift Box. La versione è dedicata a Xiangling, personaggio di elemento Pyro decisamente apprezzato per le sue capacità e per la simpatica mascotte Guoba. Non mancano gadget a tema e personalizzazioni software.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le