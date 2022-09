I migliori smartphone cinesi sotto i 150 euro | Classifica Ottobre 2022

In questo articolo vi diamo la nostra classifica dei migliori smartphone cinesi sotto i 150 euro. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo.

Vi ricordiamo che, trattandosi di prodotti soggetti ad offerte, prezzi e disponibilità sono variabili nel corso del tempo.

Le nostre classifiche

I migliori smartphone per fasce di prezzo 100€ | 200€ | 300€ | 500€ | 600€

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2022

I migliori smartphone cinesi sotto i 150 euro

Di seguito trovate la nostra selezione di smartphone cinesi dal prezzo contenuto, sotto i 150€. Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che su Amazon, in alcuni casi è presente la voce “Applica Coupon”, che vi permette di risparmiare (vale solo se c'è una promo attiva su un determinato prodotto).

Redmi 10 2022

Redmi 10 è il base di gamma del brand che non si fa mancare nulla e dopo un periodo d'assenza è ritornato in versione 2022. Ampio display a 90 Hz, quad camera con sensore da 50 MP, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W, il tutto mosso dal chipset MediaTek Helio G88. Unica mancanza del device è quella dell'NFC, fondamentale per chi cerca uno smartphone per i pagamenti contactless | RECENSIONE

Prezzi

OPPO A16

OPPO A16 è il classico smartphone del brand cinese: un dispositivo elegante, seppur mirato ad una fascia di prezzo budget. Il terminale monta un display LCD con notch a goccia (6.5″ HD+) ed è mosso dal SoC Helio G35 di MediaTek. Non manca una batteria capiente da 5.000 mAh, mentre la tripla fotocamera si compone di un sensore da 13 MP con mono e macro.

Prezzi

Realme Narzo 50A Prime

Tra i modelli economici più interessanti è impossibile non farsi venire in mente Realme Narzo 50A Prime. Il low budget dell'azienda offre uno schermo LCD da 6.6″ Full HD+, un chipset Unisoc T612 con 4/64 GB di memorie e 5.000 mAh con ricarica a 18W. Rispetto agli altri rivali abbiamo un'aggiunta non da poco: la tripla fotocamera si basa su un sensore principale da 50 MP (accompagnato da macro e B/W).

Prezzi

TCL 30E

TCL 30E è uno degli smartphone accessibili del brand, una soluzione basata sul chipset Helio G25 di MediaTek ed alimentata da una batteria capiente da 5.000 mAh (con ricarica a 18W). Il dispositivo presenta uno schermo da 6.52″ notch a goccia, il lettore d'impronte posteriore ed una dual camera da 50 MP. Un altro modello perfetto per chi vuole risparmiare ma punta comunque ad una buona fotocamera!

Prezzi

vivo Y21

VIVO Y21 è un device dal design estremamente curato e raffinato. La scheda tecnica è completa e capace di adattarsi agli usi della maggior parte degli utenti (con un display da 6.51″ HD+, un SoC Helio P35 ed una dual camera da 13 + 2 MP). Da segnalare anche la funzionalità RAM estesa 2.0 che permette di aggiungere 1 GB di RAM virtuale ai 4 GB già presenti nel device, in questo modo si avrà un boost di prestazioni nelle sessioni di utilizzo più intense.

Prezzi

Per tutti i coupon e le offerte sugli smartphone cinesi (e non solo) vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato: GizDeals! E tutti i canali tematici.

GizDeals | BangGood Italia | GizDeals eBay | GizDeals Affari dal Web | Gizdeals AliExpress

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il