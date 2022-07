I migliori notebook convertibili 2 in 1 cinesi | Classifica Luglio 2022

Dopo avervi parlato dei migliori notebook cinesi, un'altra categoria sempre più diffusa è quella dei convertibili 2 in 1. In un mondo sempre più propenso alla portabilità, questa tipologia di prodotti si coniuga con le esigenze di molti utenti. A tal proposito, in questo articolo vi diamo la nostra classifica dei migliori convertibili 2 in 1 cinesi. All'interno del panorama asiatico, infatti, sono molteplici e variegate le opzioni a disposizione dell'acquirente. Ecco perché all'interno della nostra guida trovate le migliori proposte per fascia di prezzo.

Dato che stiamo parlando di convertibili, alcuni di questi prodotti possono essere usati in combinazione con tastiera e stylus. Tuttavia, quasi sempre questi non sono compresi nel prezzo, anche se indicati nelle immagini del prodotto. Se presenti, li vedete elencati qua sotto assieme al device di riferimento.

Ultimo aggiornamento: Luglio 2022

I migliori convertibili 2 in 1 cinesi

Lenovo IdeaPad Duet

Partiamo con un modello economico, tra i più accessibili. Si tratta di Lenovo IdeaPad Duet, soluzione dotata di Chrome OS: abbiamo quindi a che fare con un Chromebook dotato di un display da 10.1″ Full HD, un processore MediaTek P60T e grafica ARM Mali G72. Perfetto per lavorare in mobilità oppure per studenti, senza spendere cifre esorbitanti e con tanto di tastiera con aggancio magnetico già inclusa.

Perché acquistare IdeaPad Duet? Se cercate un modello super economico oppure se volete avvicinarvi al mondo di Chrome OS, fa di certo al caso vostro!

BMAX Y11 Plus

Il produttore cinese BMAX è uno di quelli che si è fatto strada pian piano, facendosi conoscere e diventando sempre più presente nel segmento low budget. Il rapporto qualità/prezzo è spesso ottimo, come nel caso di BMAX Y11 Plus: un ampio display touch da 11.6″ Full HD, il processore Intel N5100, 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD, con tanto di aggiornamento a Windows 11. Un modello performante e dalla buona autonomia, grazie alla batteria da 7.000 mAh.

Perché acquistare BMAX Y11 Plus? Una via di mezzo che non fa una piega, con buone specifiche ed un prezzo contenuto!

Lenovo IdeaPad Flex 5

Si torna a parlare di Lenovo con IdeaPad Flex 5, anche in questo caso con Chrome OS a bordo. Il display si fa più ampio e sale a 13.3″ Full HD mentre il processore è una soluzione Intel Celeron 6305. Sottile e leggero, questo convertibile 2 in 1 è l'ideale da portare in giro; inoltre è compresa anche la Lenovo USI Pen, per la massima produttività.

Perché acquistare IdeaPad Flex 5? Se Chrome OS è il sistema che stavate cercando allora potete salire di livello con questo Chromebook sottile, dal display ampio e con specifiche migliori rispetto al modello economico visto poco sopra.

CHUWI UBook X Pro

CHUWI è un altro grande brand specializzato in prodotti accessibili, sempre con un occhio alla qualità. Ormai lo conosciamo bene e sappiamo che con CHUWI UBook X Pro ha colpito nel segno. Il terminale si pone come un'alternativa low budget al Surface, integrando un display da 13″ 2K, un pratico supporto posteriore regolabile, un processore Intel Core i7 7Y75, 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. Lato software abbiamo Windows 11. Insomma, ancora una volta il produttore cinese ha accontentato un po' tutti offrendo un dispositivo perfetto per la produttività e l'intrattenimento.

Perché acquistare CHUWI UBook X Pro? Il brand cinese è sempre una garanzia quando si tratta di ottenere un buon prodotto, spendendo meno!

ASUS VivoBook Flip 14

Con AUSUS VivoBook Flip 14 si sale di livello e si sente: il prezzo aumenta ma anche le caratteristiche del dispositivo. In questo caso abbiamo un processore AMD Ryzen 5 5500U, accompagnato da 8/256 GB di memorie (con SSD). Il display è un'unità da 14″ Full HD, mentre la scocca è realizzate in alluminio: dimensioni e peso lo rendono perfetto da portare con sé senza intoppi. Prestazioni al top, stile, eleganze, autonomia e perfino un occhio alla parte audio: c'è davvero tutto!

Perché acquistare ASUS VivoBook Flip 14? Dal vostro nuovo convertibile volete solo il meglio: bastano il nome ASUS e il processore Ryzen 5 a convincervi?

