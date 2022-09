I migliori smartphone cinesi sotto i 100 euro | Classifica Ottobre 2022

Ecco la nostra classifica dei migliori smartphone cinesi sotto i 100 euro. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo.

Vi ricordiamo che, trattandosi di prodotti soggetti ad offerte, prezzi e disponibilità sono variabili nel corso del tempo.

Le nostre classifiche

I migliori smartphone per fasce di prezzo 150€ | 200€ | 300€ | 500€ | 600€

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2022

I migliori smartphone cinesi sotto i 100 euro

Di seguito trovate la nostra selezione di smartphone cinesi dal prezzo super accessibile, sotto i 100€. Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che su Amazon, in alcuni casi è presente la voce “Applica Coupon”, che vi permette di risparmiare (vale solo se c'è una promo attiva su un determinato prodotto).

Redmi 9AT

Se puntate ad uno smartphone economico targato Xiaomi e volete spendere il minimo indispensabile, come non consigliarvi Redmi 9AT? Si tratta di un entry level con un display ampio, una soluzione da 6.53″ HD, con una batteria capiente da 5.000 mAh ed una fotocamera da 13 MP. Il dispositivo presenta un minuscolo notch a goccia per la selfie camera mentre chipset a bordo è il MediaTek Helio G25, accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage.

Prezzi

Ulefone Armor X6

Ulefone Armor X6 è lo smartphone per chi cerca un modello robusto: si tratta infatti di un rugged phone economico. Il prezzo è mini ma la resistenza è alle stelle grazie alle certificazioni IP68 e IP69K. Il dispositivo è regge contro urti e cadute ed è impermeabile. Insomma, se amate l'avventura questo è l'entry level che fa al caso vostro: compatto, dotato di uno schermo da 5″ HD, con una fotocamera da 8 MP ed una batteria da 4.000 mAh.

Prezzi

Umidigi C1

Tra gli smartphone economici del mese poteva mai mancare il brand UMIDIGI? L'azienda cinese è specializzata in dispositivi accessibili, con un occhio al giusto compresso tra qualità e prezzo. UMIDIGI C1 non fa eccezione: display da 6.52″ HD+, fotocamera da 13 MP, batteria da 5.150 mAh, processore MediaTek MTK6739 (con 2/32 GB di memorie) e Android 12 Go. Un dispositivo basilare ed accessibile!

Prezzi

