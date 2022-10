I migliori smartphone cinesi sotto i 500 euro | Classifica Ottobre 2022

Ecco la nostra classifica dei migliori smartphone cinesi sotto i 500 euro. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo.

Vi ricordiamo che, trattandosi di prodotti soggetti ad offerte, prezzi e disponibilità sono variabili nel corso del tempo.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2022

I migliori smartphone cinesi sotto i 500 euro

Xiaomi 12 Lite

Passano i mesi e cambiano gli smartphone, ma i dispositivi di fascia medio-alta del brand cinese sono spesso degli evergreen. Xiaomi 12 Lite non fa eccezione: offre un design in linea con quello dei fratelli maggiori, una scheda tecnica solida ed una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP.

Inoltre si tratta di un selfie phone: è presente anche un doppio flash LED fisico per gli autoscatti! Il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 778G ed adotta uno schermo ampio (6.55″ Full HD+) con tanto di refresh rate a 120 Hz.

Redmi Note 11 Pro+

Dopo Xiaomi non poteva mancare la sua costola Redmi con un dispositivo che ha fatto parlare tanto di sé. Redmi Note 11 Pro+ è la vetta dell'attuale serie di mid-range: display Super AMOLED da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz, Dimensity 920 5G, tanta RAM e storage, una fotocamera tripla da 108 MP con grandangolo e macro ed una batteria da 4.500 mAh con il supporto alla super ricarica da 120W! Se volete un telefono che si carichi in un lampo, eccovi serviti.

OPPO Find X5 Lite

OPPO Find X5 Lite è un membro perfetto della famiglia top del brand cinese: anche se il look è meno particolare rispetto ai fratelli maggiori abbiamo comunque uno stile elegante, una cover luccicante, una fotocamera da 64 MP con grandangolo e macro ed un modulo selfie IMX709 da 32 MP. Il cuore del dispositivo è il Dimensity 900 5G, mentre per la ricarica troviamo una soluzione rapida da 65W. Frontalmente, invece, uno schermo AMOLED a 90 Hz. | RECENSIONE

Realme GT Neo 2

Realme GT Neo 2 è uno smartphone dal rapporto qualità-prezzo interessante ed uno degli evergreen di questi mesi; sono pochi gli aspetti che l'azienda cinese ha trascurato. Un dispositivo giovane, reattivo ed equilibrato: display AMOLED E4 a 120 Hz, Snapdragon 870 5G, ricarica da 65W ed una tripla fotocamera con un sensore da 64 MP. | RECENSIONE

ZTE Axon 30

Concludiamo con ZTE Axon 30, uno dei primi smartphone a vantare una fotocamera sotto lo schermo; ciò permette di godere appieno del bel display AMOLED da 6.92″ Full HD+ a 120 Hz senza alcun tipo d'interruzione. Lo Snapdragon 870 5G fa il suo dovere mentre ricarica da 55W permette di avere il dispositivo pronto per l'utilizzo in un lampo. Grande attenzione anche per la fotocamera principale da 64 MP e altri tre sensori aggiuntivi. | RECENSIONE

