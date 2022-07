I migliori smartphone cinesi | Classifica Luglio 2022

Ecco la nostra classifica dei migliori smartphone cinesi. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo. Per ciascuna di esse potete trovare la classifica completa all'inizio di ogni capitolo di questo articolo.

Vi ricordiamo che, trattandosi di prodotti soggetti ad offerte, prezzi e disponibilità sono variabili nel corso del tempo.

Le nostre classifiche

I migliori smartphone per fasce di prezzo 100€ |150€ | 200€ | 300€ | 500€ | 600€

Ultimo aggiornamento: Luglio 2022

I migliori smartphone cinesi per il mese di Luglio 2022

Migliori Smartphone sotto i 100€ & 150€

Ovviamente si parte dalla base, ovvero i migliori smartphone cinesi del momento sotto i 100€ e sotto i 150€. CI troviamo alle prese con una delle fasce più importanti dato che sono sempre di più gli utenti che puntano al massimo risparmio oppure semplicemente quelli meno esperti che si avvicinano per la prima volta al mondo degli smartphone. In quest’ultimo caso è bene spendere il minimo, in modo da prenderci la mano. Questo non vuol dire puntare a dispositivi di scarsa qualità, sia chiaro: si tratta semplicemente di modelli con qualche compromesso, ma in questa guida vi segnaleremo quelli più interessanti e dal rapporto qualità/prezzo invidiabile.

Il mese di Luglio 2022 vede protagonisti alcuni smartphone economici ma da non prendere sotto gamba. TCL 30 SE è un dispositivo basilare eppure si presenta come una soluzione completa. Redmi 10 è un entry level di quelli che non hanno bisogno di presentazioni: parliamo pur sempre di Xiaomi! Vivo Y21 rappresenta una buona alternativa per chi punta al risparmio: anche i modelli più economici della compagnia cinese sono caratterizzati da un look stiloso, quasi premium.

Migliori Smartphone sotto i 200€ & 300€

Quella dei migliori smartphone cinesi sotto i 200€ e sotto i 300€ è una doppia fascia fondamentale per l’economia dei principali brand asiatici. Tutti amano i top di gamma, tanti sbavano dietro l’ultimo modello, ma spesso si preferisce puntare su una via di mezzo. Il risparmio è assicurato e poi ci sono ormai terminali di fascia media che non hanno proprio nulla da invidiare ai modelli più blasonati!

Realme GT Master Edition è tra i campioni di Luglio 2022: lo Snapdragon 778G 5G, il display a 120 Hz, la super ricarica da 65W. Tanta roba ad un prezzo irrisorio! Redmi Note 11 è un must have per gli appassionati della serie mentre A94 5G è la scelta di fascia media di OPPO. Insomma, tre modelli da non lasciarsi scappare!

Migliori Smartphone sotto i 500€

Se puntate a spendere qualcosina in più allora eccovi serviti con i migliori smartphone cinesi sotto i 500€: il livello si alza e il prezzo lievita ma comunque cerchiamo di puntare sempre su soluzioni in grado di offrire un buon rapporto tra qualità e spesa. In questa fascia aumentano le migliorie e i componenti si fanno più interessanti (sia per quanto riguarda le specifiche in generale che per dettagli più particolari, come il comparto fotografico).

Sale l’asticella e si comincia a fare sul serio: tra i migliori di Luglio 2022 è impossibile non citare POCO F4 5G, uno dei dispositivi più apprezzati dai Mi Fan. OPPO stupisce con lo stile e la potenza di Find X5 Lite mentre Realme GT 2 resta una sempre verde per questa categoria di prezzo!

Migliori Smartphone sopra i 500€

Gli utenti che non hanno paura di mettere mano al portafogli troveranno sicuramente pane per i loro denti in questa sezione dedicata ai migliori smartphone cinesi sopra i 500€. In alcuni casi il prezzo è in offerta ma resta comunque il fatto che si tratta della categoria più costosa, ossia quella dei top di gamma.

Per il mese di Luglio 2022 non potevamo far altro che scegliere loro, ben quattro dispositivi caratterizzati da specifiche stellari, un occhio di riguardo al comparto fotografico, ricarica rapida super ed uno stile elegantissimo. Honor Magic 4 Pro è la stella del momento, in grado di regalare grandissime soddisfazioni (specialmente per quanto riguarda la fotocamera); non poteva mancare all’appello Xiaomi 12 Pro, l’ultimo flagship della casa di Lei Jun per il mercato Global. Realme GT 2 Pro è uno dei migliori top sulla piazza e costa davvero poco per quello che offre; concludiamo con OPPO Find X5 Pro, che non ha bisogno di presentazioni (stile, potenza e fotocamera di altissimo livello)!

