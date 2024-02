Link Referral e Programmi di Affiliazione

All’interno dei nostri contenuti editoriali è possibile trovare dei Link Referral che rimandano all’acquisto su e-commerce esterni: si tratta sempre di portali affidabili, testati da noi in prima persona. Per quanto riguarda Amazon ed eBay, GizChina.it partecipa ai rispettivi programmi di affiliazione e guadagna una piccola commissione su ogni acquisto effettuato dagli utenti tramite i Link Referral.

Per l’utente finale non è previsto alcun costo aggiuntivo e nessuna commissione: non vi sono spese ulteriori a parte il prezzo del prodotto e le eventuali spese di spedizione se presente. Lo stesso vale per tutti i principali store e network di affiliazione come per esempio, ma non limitati a questi, Unieuro, Mediaworld, Banggood, Geekbuying, Aliexpress e Awin.

L’eventuale acquisto da un link presente nei nostri articoli aiuta a supportare il portale e il nostro lavoro quotidiano.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le