Recensione Ecoflow Stream Pro: il fotovoltaico da balcone che costa poco e ti fa risparmiare in bolletta

Chi ci legge sicuramente conoscerà Ecoflow, un brand che abbiamo trattato molto negli ultimi anni e che è riuscito a guadagnarsi una grande fetta di mercato grazie alle sue soluzioni energetiche ecosostenibili. Fondata nel 2017, l’azienda si è sempre contraddistinta per il rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti, composti perlopiù da soluzioni di alimentazione per le attività all’aperto, l’utilizzo in viaggio e per la casa.

Ebbene, il brand ha da poco presentato il nuovo Ecoflow Stream Pro, l’evoluzione del suo sistema fotovoltaico da balcone che, però, cambia totalmente approccio al concetto stesso di “fotovoltaico da balcone” grazie a un concept estremamente user-friendly: grazie ai suoi accessori (Ecoflow mette a disposizione 7 tipi di staffe per il posizionamento), può essere sì montato su una ringhiera con pannelli rigidi, ma anche sul tetto di un condominio, in un giardino o ovunque ci sia spazio sufficiente.

Insomma, il concetto è semplice: Ecoflow Stream Pro è la soluzione con cui il brand tenta di risolvere alcuni dei (tanti) limiti del fotovoltaico da balcone, ma lo fa con una soluzione molto più accessibile, semplice da utilizzare e affiancata da un’applicazione per la gestione smart davvero ben realizzata. Ma ne vale davvero la pena?

Lo stiamo provando da qualche settimana e abbiamo deciso di montarlo in un appartamento al primo piano di un condominio: è un caso studio molto interessante perché, come vedremo, per ragioni condominiali siamo stati costretti a ridurre l’inclinazione dei pannelli e, ovviamente, a portare avanti tutte le pratiche burocratiche del caso.

Recensione Ecoflow Stream Pro: il fotovoltaico con accumulo economico per risparmiare in bolletta

Videorecensione Ecoflow Stream Pro

L’ecosistema

La soluzione pensata da Ecoflow è composta da diversi componenti, i cui acquisti possono essere fatti anche separatamente e non sono necessariamente collegati tra loro. Il sistema è l’evoluzione dell’Ecoflow Stream già in vendita da diverso tempo, ma questa volta arriva con un nuovo microinverter al quale verranno connessi i pannelli (in questo modo non è obbligatorio acquistare la batteria di accumulo). È disponibile in due versioni di accumulo: la più abbordabile è composta da una batteria a cui andrà connesso il microinverter, ma il brand ha in vendita anche un’interessante soluzione all-in-one che prevede una batteria con l’inverter solare integrato, eliminando così la necessità di microinverter esterni.

Il sistema prevede anche delle batterie aggiuntive con cui aumentare la capacità di accumulo, che possono essere collegate direttamente a quella principale oppure dislocate in diversi ambienti della casa: sarà sufficiente collegarle alla presa elettrica e “parleranno” con l’inverter e la batteria principale. Capirete quindi che si tratta di una soluzione davvero molto dinamica, studiata anche per soddisfare quelle persone che potrebbero avere particolari esigenze di spazio o di montaggio.

Noi abbiamo voluto recensire il sistema nella sua versione più basilare possibile, perché a nostro avviso è probabilmente la soluzione che nel tempo fornirà il miglior ammortamento economico: abbiamo quindi installato il kit base dell’Ecoflow Stream Pro, che costa 1149 euro a cui andranno aggiunti i costi dei pannelli, degli eventuali accessori e del montaggio. Ma andiamo con ordine.

Il cuore pulsante del nostro sistema è l’unità di accumulo, un dispositivo di nuova generazione presentato dal brand composto da un corpo unico pensato per stare all’esterno e certificato IP65: è quindi resistente ad acqua e polvere e può funzionare a temperature che variano dai -20° ai +55°. Grazie a una pellicola autoriscaldante può funzionare senza alcun problema anche in condizioni di freddo intenso. Al suo interno è contenuta una batteria litio ferro fosfato (LFP) da 1.92 kWh che, sulla carta, dovrebbe durare tre volte più a lungo delle batterie tradizionali e conservare l’80% della sua capacità anche dopo 6000 cicli profondi. Il sistema può essere espanso collegando fino a 6 batterie.

Sulla parte posteriore, la batteria dispone di due prese Schuko che possono gestire sia ingresso che uscita dell’energia: nella nostra configurazione una delle prese è occupata dal microinverter, mentre l’altra può essere utilizzata per alimentare qualsiasi dispositivo fino a 1200 W anche in caso di blackout.

Nel nostro caso, la batteria non integra gli attacchi per i pannelli solari, ma andrà collegata al Microinverter Stream che, a sua volta, dispone di due coppie di prese per i pannelli, che supportano fino a 600 W per ingresso. Noi abbiamo montato due pannelli rigidi Ecoflow da 400 W ognuno, che sono di ottima qualità e sono dotati di diodo di bypass grazie al quale, qualora una zona dovesse andare in ombra, continueranno a produrre energia.

La cosa bella è che non è obbligatorio acquistare i pannelli forniti dal brand, perché il microinverter è compatibile praticamente con il 99% dei pannelli esistenti nel mercato, e non è obbligatorio neppure acquistare la batteria: anche questo dispositivo, certificato IP65 e montabile esternamente, è dotato di WiFi e Bluetooth e può essere gestito dall’applicazione smart in modo da immettere comunque energia nella rete domestica quando i pannelli ne producono.

E infine c’è lo Smart Meter, che è il vero tocco di genio di tutto il sistema. Va montato nel quadro elettrico ed è dotato di tre sonde amperometriche con le quali misurerà i consumi di tutta la casa in tempo reale. E così come il sistema principale, anche lo smart meter si connette al WiFi per entrare in “comunicazione”parlare” con tutto il sistema e comunicare le variazioni nel consumo con un ritardo che, nei nostri test, si è assestato intorno ai 2 secondi. Ad ogni modo, anche qui non è obbligatorio acquistare necessariamente lo Smart Meter Ecoflow: il sistema è compatibile anche con i misuratori della Shelly, quindi con moduli compatti che occupano meno di un DIN.

A che serve tutto questo? Detto fatto: grazie alla base di accumulo integrata e allo smart meter, Ecoflow Stream Pro ottimizzerà l’erogazione dell’energia per l’autoconsumo, distribuendo all’impianto domestico esclusivamente l’energia necessaria per soddisfare il fabbisogno della casa e accumulando la restante. Nei limiti degli 800 W.

Perché il più grande “limite” di questi sistemi mini-fotovoltaici è proprio che l’immissione nella rete domestica di casa deve essere inferiore a 800 W. Badate bene, la normativa è precisa: se la corrente immessa è pari a 800 W non è a norma, se arriva a un massimo di 799 W allora sì. Come vedremo però, in Italia il sistema di Ecoflow è limitato a 790 W, quindi è perfettamente a norma, e permette anche di diminuire l’erogazione dell’energia tramite le impostazioni dell’app a valori più bassi, sfruttando tra l’alto una modalità “semi automatica” davvero molto interessante che si ottiene abbinando al sistema delle semplici prese smart della Shelly.

Mettiamo caso che abbiate impostato il sistema per erogare 300 Watt, giusto per coprire i consumi base della casa come il frigo e qualche stand-by. All’improvviso, decidete di usare il microonde da 700 Watt: in una situazione normale, il sistema continuerebbe a darvi 300 Watt e gli altri 400 Watt verrebbero presi di peso dalla rete pubblica, facendovi pagare.

Ma se il microonde è collegato a una di queste prese smart, quest’ultima “parla” istantaneamente con l’inverter e gli indicando la quantità di energia necessaria: a quel punto il sistema, in circa 2 secondi, smette di erogare i 300 Watt preimpostati e distribuisce tutti i 700 Watt necessari, prendendoli direttamente dalla batteria o dal sole, se c’è.

Ecoflow mette anche a disposizione un servizio che sfrutta l’intelligenza artificiale per prevedere, in base alle condizioni meteo, l’irraggiamento ipotetico e sfrutta i prezzi dell’elettricità per ricaricare la batteria nei periodi in cui l’energia costa poco. Al momento però si tratta di una funzione non ancora fruibile in Italia, data l’assenza di provider compatibili.

L’installazione

Chiariamo subito un punto fondamentale riguardo all’installazione dell’Ecoflow Stream Pro: l’idea di un sistema “pronto all’uso” è veritiera solo in parte e non deve trarre in inganno. L’installazione è un processo che richiede pianificazione, l’aiuto di altre persone e, come vedremo, l’intervento di un professionista.

Partiamo dalla dotazione di base. Nella confezione è presente il necessario per un’installazione standard, ma la lunghezza dei cavi inclusi potrebbe rivelarsi insufficiente per configurazioni particolari: nel mio caso, ad esempio, ho dovuto acquistare cablaggi su misura per realizzare un collegamento diretto ed evitare l’uso di prolunghe.

L’aspetto più impegnativo è senza dubbio il montaggio fisico. L’idea di un’installazione in solitaria è irrealistica, principalmente a causa delle dimensioni e del peso dei pannelli. Sebbene l’assemblaggio delle staffe sia molto intuitivo, per sollevare e posizionare i moduli serviranno almeno due persone, che diventano tre se si intende fissarli a una ringhiera.

Le staffe da balcone di Ecoflow però sono davvero ben fatte e, a mio avviso, rappresentano la migliore alternativa per chiunque abbia bisogno di una soluzione del genere: non solo perché sono ben salde sia con la ringhiera che con i pannelli e sono molto semplici da montare, ma soprattutto perché dispongono di un sistema con cui sarà molto semplice impostare (o eventualmente modificare) l’inclinazione dei pannelli.

E proprio per quanto riguarda l’inclinazione, è importante un appunto relativo all’installazione con cui abbiamo testato il sistema di Ecoflow: la scelta di montarlo su un balcone al piano rialzato di un condominio è stata pensata proprio per testare il rendimento in una condizione d’utilizzo quasi “tipica”, in cui – ad esempio – per ragioni condominiali siamo stati costretti a impostare un’inclinazione di 65°, non ottimale per l’irraggiamento nella posizione geografica in cui ci troviamo.

Ad ogni modo, una volta superato lo scoglio “fisico”, si passa alla parte elettrica e normativa. Sebbene il collegamento del sistema alla rete si riduca all’inserimento di una spina Schuko, le normative italiane impongono requisiti molto stringenti per la presa utilizzata: deve essere dedicata, chiaramente riconoscibile, avere una linea diretta fino al contatore ed essere protetta da un suo interruttore differenziale nel quadro elettrico. Tecnicamente l’impianto funziona anche senza rispettare queste condizioni, ma la conformità normativa è un passo obbligato per poter poi dichiarare legalmente il sistema al proprio distributore di rete.

Qui entra in gioco la figura dell’elettricista, il cui intervento è tassativamente necessario per diversi motivi. In primis, per installare nel quadro elettrico lo Smart Meter, un componente che reputo fondamentale per sfruttare al massimo l’efficienza del sistema. Inoltre, sarà proprio l’elettricista a dover redigere lo schema elettrico dell’impianto, un documento obbligatorio per la procedura di comunicazione semplificata al gestore.

Infine, non bisogna trascurare gli adempimenti burocratici. L’impianto va comunicato al distributore locale (che non è il fornitore con cui si ha il contratto ma il proprietario dei contatori, nel mio caso, e-distribuzione). In un contesto condominiale, è necessario informare l’amministratore, soprattutto se i pannelli sono visibili, e verificare l’eventuale presenza di vincoli paesaggistici.

Insomma, pur essendo un sistema concettualmente semplice, l’Ecoflow Stream Pro non è un prodotto che si acquista, si apre e si utilizza in totale autonomia.

Come funziona e quanto produce

Stiamo testando Ecoflow Stream Pro da circa due settimane e siamo rimasti particolarmente sorpresi dal rendimento dell’inverter, nonostante l’esposizione del balcone su cui sono stati montati i pannelli non sia proprio ottimale. Ed anche qui, il fatto che il balcone non sia perfettamente esposto verso sud è un interessante “caso studio” perché, è ovvio, non tutti gli eventuali acquirenti di un fotovoltaico da balcone avranno la fortuna di poter contare su un’esposizione ottimale (e su un’inclinazione dei pannelli perfetta).

Dal punto di vista tecnico, un aspetto di cruciale importanza che distingue questo sistema da molti concorrenti risiede nell’architettura del suo inverter. È equipaggiato con due controller MPPT (Maximum Power Point Tracker) indipendenti, una caratteristica progettuale che abilita una connessione dei pannelli solari in parallelo, anziché in serie.

Il beneficio pratico di questa configurazione è fondamentale: gestendo ogni pannello singolarmente, il sistema garantisce che un’eventuale ombra o un calo di rendimento su un singolo modulo non comprometta minimamente la produzione dell’altro. In un impianto tradizionale in serie, al contrario, il pannello meno performante agirebbe da collo di bottiglia, abbattendo l’efficienza dell’intero sistema. Si tratta di un vantaggio competitivo notevole, soprattutto per installazioni non ottimali o soggette a ombreggiamenti parziali durante la giornata.

Ma come funziona all’atto pratico? Tutto il monitoraggio delle performance e la gestione dei flussi energetici dell’Ecoflow Stream Pro sono centralizzati all’interno dell’applicazione dedicata di Ecoflow. Un’app con cui il brand gestisce praticamente tutti i suoi dispositivi smart, che si è dimostrata ben progettata e stabile al netto di qualche piccola imperfezione di traduzione (e qualche disconnessione di troppo da parte dei componenti), e che può essere considerata il vero e proprio cervello del sistema, specialmente se abbinata allo smart meter.

Grazie a questo componente, l’app offre un quadro completo e di facile interpretazione di tutti i dati energetici domestici: dal consumo totale dell’abitazione alla produzione istantanea dei pannelli, fino alla precisa distribuzione dell’energia verso la casa, la rete elettrica o il sistema di accumulo e mette a disposizione degli utenti tante informazioni molto interessanti, come l’indipendenza energetica della propria abitazione.

Un grafico dinamico illustra in tempo reale queste informazioni, mostrando con chiarezza la produzione dei pannelli, lo stato di carica della batteria, l’eventuale immissione in rete e, soprattutto, come l’energia prodotta dal sistema viene ripartita tra l’alimentazione diretta dei carichi domestici e la ricarica della batteria dedicata.

L’utente poi ha piena facoltà di controllo: è possibile impostare programmi di erogazione personalizzati, definendo orari e giorni in cui rilasciare una quantità specifica di energia. In alternativa, ci si può affidare alla gestione completamente automatizzata dello smart meter, che lavorerà per ottimizzare l’autoconsumo in base alle reali necessità dell’abitazione.

Tra le opzioni di gestione energetica, c’è una funzione a nostro avviso di notevole interesse pratico chiamata “protezione di rete“. Attivando questa modalità, l’utente può configurare il sistema per operare a “immissione zero” (zero feed-in). In questo scenario, qualora la batteria di accumulo fosse completamente carica e la produzione fotovoltaica superasse il fabbisogno energetico istantaneo dell’abitazione, il sistema impedirebbe attivamente la cessione del surplus alla rete pubblica: invece di immettere corrente, l’inverter andrà a ridurre dinamicamente la produzione dei pannelli, un processo noto come “curtailment”, per farla coincidere esattamente con il solo consumo domestico. È una funzione cruciale per chi, per scelta o per vincoli normativi, non desidera o non può cedere energia alla rete.

Ora, nel mio scenario di installazione (e al momento in cui sto scrivendo la recensione), dal 1° giugno al 12 giugno ho prodotto 29,2 kWh con giornate quasi perfettamente soleggiate. C’è da considerare che, data l’esposizione del balcone su cui sono montati i pannelli, la generazione solare inizia verso le 6 del mattino e termina alle 18, ma con valori davvero bassi: il picco della produzione è dalle 9 del mattino alle 15 del pomeriggio.

In questo periodo di tempo ho consumato un totale di 39,1 kWh e, stando ai grafici che sono disponibili nell’applicazione, ho “comprato” dalla rete il 42.5% dell’energia utilizzata: il restante 54.5% è stato prodotto dai pannelli e accumulato nella batteria. Niente male considerando che i pannelli sono montati con un’inclinazione ed un’esposizione non ottimale.

Ma conviene davvero? Qual è il tempo di ammortamento? Una valutazione del tempo di ammortamento per un sistema di questo tipo è un’analisi complessa e soggetta a numerose variabili, che rendono qualsiasi calcolo a breve termine puramente speculativo. Fattori determinanti come l’esposizione solare del sito di installazione, le mutevoli condizioni meteorologiche e la marcata stagionalità della produzione energetica introducono un grado di incertezza troppo elevato.

Per questa ragione, in questa recensione ho deciso di non procedere con un’analisi dell’ammortamento, proprio perché sarebbe prematura e poco attendibile. Sarà necessario monitorare il rendimento dell’impianto per un intero ciclo stagionale per ottenere dati consolidati: l’appuntamento per una valutazione approfondita e basata su un anno di utilizzo è quindi fissato per giugno 2026.

A mio avviso, il punto nevralgico per massimizzare la convenienza di questa soluzione Ecoflow, il cui prezzo di ingresso è indubbiamente competitivo, risiede in una corretta progettazione iniziale. È essenziale non solo garantire la migliore esposizione possibile per i pannelli, ma soprattutto dimensionare correttamente l’impianto in base al proprio profilo di consumo energetico. Determinare il numero adeguato di pannelli e la capacità di accumulo necessaria è il passo fondamentale per evitare spese superflue o, al contrario, un sistema sottodimensionato rispetto alle proprie necessità. Insomma, valutate le vostre esigenze e spendete in proporzione.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita di Ecoflow Stream Pro varia in base alla configurazione che si sceglie. Nel nostro caso abbiamo installato una batteria di accumulo, 2 pannelli solari rigidi da 400 W, il Microinverter Stream e lo Smart Meter, utilizzando delle staffe da balcone, e tutto il kit ha un prezzo di 1578 euro. Ma, di nuovo, trattandosi di un sistema particolarmente dinamico e “modulare” non è detto che dobbiate acquistare necessariamente tutti gli accessori: vi consiglio di farvi un giro sul sito di Ecoflow per avere un’idea più chiara. A questa spesa andrebbe aggiunta anche quella dell’elettricista, il cui costo (a seconda della difficoltà) potrebbe variare: nel nostro caso abbiamo avuto una spesa totale di 250 euro.

Il punto focale della questione è che il sistema concepito da Ecoflow si dimostra una soluzione molto intelligente, perché riesce a superare molti dei limiti tipici di questa categoria di prodotti, minimizzando gli sprechi energetici grazie a un’ottimizzazione efficace. L’installazione è relativamente semplice e l’integrazione dello smart meter rappresenta il vero valore aggiunto. Il vero problema? L’iter burocratico che in Italia è sì più snello quando si parla di mini fotovoltaico, ma rappresenta un ostacolo da non sottovalutare.

Naturalmente, la convenienza di un simile impianto resta una valutazione soggettiva, che ogni utente dovrà ponderare attentamente mettendo sul piatto della bilancia il costo iniziale e i potenziali benefici, un calcolo strettamente legato alla qualità dell’esposizione solare disponibile e ai costi di installazione. Proprio per questo motivo, sarebbe stata apprezzabile la presenza di un servizio di installazione ufficiale offerto da Ecoflow.

Ciononostante, è innegabile che l’Ecoflow Stream Pro rappresenti un’evoluzione significativa nel settore, soprattutto per quanto riguarda il prezzo dei propri dispositivi. Perché sono convinto che nel momento in cui queste tecnologie raggiungeranno una soglia di prezzo più accessibile al grande pubblico, è realistico immaginare una loro diffusione capillare, vedendo i pannelli solari diventare un elemento comune sui balconi e sui tetti delle nostre abitazioni, al pari delle attuali antenne paraboliche.



