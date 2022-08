I migliori smartwatch cinesi | Agosto 2022

Negli ultimi anni, vista l'importanza acquisita dalle notifiche, in sempre più utenti si sono avvicinati al mondo degli wearables. In più di un'occasione, infatti, risulta particolarmente utile gestire le notifiche direttamente dal polso anziché utilizzare lo smartphone. Ma non solo, dato che questi dispositivi integrano numerose funzioni. Ecco perché in questo articolo vi diamo la nostra classifica dei migliori smartwatch cinesi.

Ultimo aggiornamento: Agosto 2022

I migliori smartwatch cinesi

Honor Watch GS 3

L'ultimo arrivato del brand cinese è un concentrato di stile ed funzionalità per la salute ed il fitness. Honor Watch GS 3 è un indossabile bello da vedere e in grado di dare non poche soddisfazioni. Materiali premium, rilevamento della frequenza cardiaca tramite un sensore PPG ad 8 canali, valori SpO2, chiamate Bluetooth e non solo!

Quali sono i punti di forza? Uno smartwatch completo, che ha tanto da offrire. Oltre 100 modalità sportive e 12 corsi fitness programmati, GPS integrato, un display AMOLED ampio ed uno stile che si presta sia ad un outfit casual che ad uno più elegante.

LA NOSTRA PROVA: A CORRERE CON WATCH GS 3 E LE CUFFIE EARBUDS 3 PRO

Prezzi

Xiaomi Band 7

Un dispositivo iconico, un nome che tutti conoscono: la Xiaomi Band 7 porta il peso di una grande eredità e prova ad offrire vari miglioramenti rispetto alla precedente generazione. Il display AMOLED arriva a 1.62″, sono presenti oltre 100 modalità sportive (alcune con rilevamento automatico), SpO2, impermeabilità fino a 5 ATM e tanto altro. Il fitness tracker più amato è tornato ed è in ottima forma!

Quali sono i punti di forza? La nuova versione della celebre smartband di Xiaomi offre due migliorie da non prendere sotto gamba: abbiamo un display più ampio, che consente di visualizzare più contenuti su una singola schermata, ed arriva l'Always-On Display, una delle funzionalità più richieste dai Mi Fan.

RECENSIONE

Prezzi

Xiaomi Band 6 NFC

Anche se non si tratta di un modello non recente, la Xiaomi Band 6 entra di diritto in questa particolare classifica dopo l'introduzione di una delle funzionalità più interessanti sui wearable. Ci riferiamo all'NFC ed alla possibilità di pagare sfruttando la band: opportunità relegata – ad oggi – a pochissimi smartwatch.

Quali sono i punti di forza? Sicuramente l'NFC, utilissimo per chi vuole pagare senza dover nemmeno tirar fuori lo smartphone… basta il vostro fidato fitness tracker!

Prezzi

Realme Watch 3

Il nuovo Realme Watch 3 ha debuttato di recente, ma è stato capace di farsi notare fin da subito. Si tratta di un indossabile dal prezzo accessibile, eppure ricco di funzionalità, caratterizzato da un display ampio e luminoso da 1.8″. Oltre alle classiche feature legate al fitness e al monitoraggio dell'attività cardiaca (presente anche il controllo SpO2), Watch 3 porta con sé una grande novità per la serie: finalmente abbiamo speaker e microfono, che insieme permettono di sfruttare le chiamate Bluetooth. Se state cercando una soluzione per rispondere al telefono direttamente dal polso, questo piccoletto potrebbe fare al caso vostro.

Quali sono i punti di forza? Lo smartwatch di Realme torna in una nuova versione: lo stile è lo stesso così come il suo spirito giovanile. Tuttavia le chiamate Bluetooth sono una piacevole novità e a questo prezzo sono da tenere in considerazione!

Prezzi

Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3 si propone in doppia versione, da 46 e da 42 mm, con ghiera in alluminio e frame posteriore in policarbonato; i cinturini da 22 mm possono essere in gomma o in pelle. Oltre ad un design che non fa sentire la mancanza di uno smartwatch top di gamma, il wearable offre un display AMOLED da 1.43″, chiamate in vivavoce con ottima qualità audio, resistenza fino a 5ATM e grazie al software Harmony OS si hanno a disposizione più di 100 modalità sportive, monitoraggio di temperatura corporea, SpO2 e frequenza cardiaca. Grazie alla funzione Route Back, se ci siamo persi, lo smartwatch ci darà indicazioni su come tornare al punto di partenza e la capiente batteria da 445 mAh offre fino a 14 giorni di autonomia.

Quali sono i punti di forza? Sicuramente oltre al fatto di essere un dispositivo completo e di un brand ormai specializzato ampiamente negli indossabili, è interessante la presenza del sistema proprietario HarmonyOS (che dona un tocco di personalità e fluidità in più).

RECENSIONE

Prezzi

Xiaomi Mi Watch

Lo Xiaomi Mi Watch è il primo smartwatch del brand arrivato ufficialmente in Europa ed è un dispositivo che non nasconde la sua propensione per lo Sport grazie alla presenza del GPS, del sensore SPO2, del cardiofrequenzimetro e di un software ricco di funzionalità che può contare più di 100 Sport. Il display AMOLED garantisce una perfetta visibilità anche durante gli allenamenti all'aperto e la batteria permette di arrivare con un utilizzo standard fino a 12 giorni autonomia.

Quali sono i punti di forza? La prima volta non si scorda mai e poi ancora oggi Xiaomi Mi Watch è un wearable attuale (proposto spesso a prezzo scontato).

RECENSIONE

Prezzi

Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1 Active è il nuovo wearable per lo sport: ha tutte le funzionalità del fratello maggiore S1, perdendo tuttavia parte dei materiali premium che ne aumentato l'eleganza, sì, ma anche il costo. Se si vuole tutto quello che S1 ha da offrire, ma ad un prezzo più contenuto, questa è la giusta “via di mezzo”, senza troppi compromessi: ritroviamo infatti gli stessi sensori, la batteria da 470 mAh, il medesimo display AMOLED da 1.43″ ed il supporto ad Alexa; tutto ad un peso inferiore e con i cinturini unicamente in gomma.

Quali sono i punti di forza? La versione più aggiornata e recente del Mi Watch sportivo, un alleato perfetto per il fitness con un display ampio e l'assistente vocale Alexa.

Prezzi

Amazfit T-Rex 2

Amazfit T-Rex 2 è un wearable fortemente improntato anche agli sport più estremi ed a quelli subacquei. Certificazioni militari ed una qualità costruttiva nettamente superiore alla media, GPS integrato, impermeabilità fino a 10 ATM e oltre 150 modalità sportive!

Quali sono i punti di forza? Ovviamente la sua resistenza super: se cercate uno smartwatch da portare nelle vostre avventure outdoor non ci sono rivali.

RECENSIONE

Prezzi

Amazfit Bip 3 & 3 Pro

Amazfit Bip 3 e 3 Pro sono i nuovi modelli economici di Huami, caratterizzati da un design fresco e giovanile, ampi display, tante modalità sportive e funzionalità legate al fitness.

Quali sono i punti di forza? Sicuramente il fatto di essere nuovi di zecca, economici e con la possibilità di scegliere la versione con GPS (se lo desiderate).

Prezzi

TicWatch Pro 3 Ultra

Ticwatch Pro 3 Ultra è il dispositivo che maggiormente emerge nella jungla dei vari Wear OS. Il device è l'unico ad integrare un doppio display, uno AMOLED ed uno TN. Questa scelta permette di poter utilizzare il display TN per visualizzare le informazioni principali e risparmiare la batteria del dispositivo, infatti questo smartwatch è capace di raggiungere fino a 3 giorni di autonomia, un vero record per il settore di dispositivi con Software Wear OS.

Quali sono i punti di forza? Ci troviamo alle prese con uno dei migliori dispositivi della categoria, con WearOS ed un pannello unico nel suo genere. Se puntate al massimo (per avere il meglio) allora la scelta è quasi obbligata.

RECENSIONE

Prezzi

