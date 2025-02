OnePlus Watch 3 posticipato: tutta colpa della scritta “Meda in China”

Nei giorni scorsi si è parlato dell’errore di battitura di OnePlus Watch 3, una simpatica svista che ha reso il nuovo indossabile della compagnia un vero e proprio oggetto da collezione. Se siete dei perfezionisti e non volete errori, allora potete dormire sonni tranquilli: tramite un comunicato ufficiale l’azienda ha annunciato che il rilascio di Watch 3 è stato posticipato. Ecco quando arriverà e tutti i dettagli sui preordini.

OnePlus Watch 3 è stato posticipato: ecco quando sarà in vendita il nuovo indossabile del brand (ma i preordini restano aperti)

Crediti: OnePlus

Inizialmente fissata per il 25 febbraio, la data di disponibilità di OnePlus Watch 3 è stata posticipata ad aprile. Il rinvio è dovuto proprio al piccolo errore tipografico rilevato sotto il quadrante dell’orologio, ossia la scritta “Meda in China” (anziché Made in China). La compagnia di Pete Lau sta correggendo il difetto con una nuova produzione e di conseguenza i modelli che arriveranno sul mercato non avranno la dicitura errata. Inoltre viene confermato che gli utenti che riceveranno il dispositivo per errore avranno diritto alla restituzione del prodotto, qualora lo desiderino.

Per quanto riguarda la promo lancio dedicata all’orologio, i preordini continueranno fino al prossimo mese: OnePlus Watch 3 può essere acquistato in bundle con le TWS Nord Buds 3 Pro (fino ad esaurimento scorte) al prezzo totale di 299€, quindi con uno sconto complessivo di 50€.

Scheda tecnica

RECENSIONE

dimensioni /

cornice in acciaio inossidabile + lunettà in titanio con rivestimento PVD + cinturino in silicone e vetro zaffiro protettivo

display AMOLED LTPO da 1,5″ HD con AOD, refresh rate a 60 Hz e fino a 1.000 nit di luminosità

da con AOD, refresh rate a 60 Hz e fino a 1.000 nit di luminosità chipset Snapdragon W5 + BES2800 MCU

+ 2 GB di RAM

32 GB di ROM

batteria OnePlus Silicon NanoStack Battery da 631 mAh con ricarica rapida ( fino a 3 giorni di autonomia con utilizzo intensivo, 5 giorni in modalità smart, 16 giorni in modalità risparmio energetico

con ricarica rapida ( di autonomia con utilizzo intensivo, 5 giorni in modalità smart, 16 giorni in modalità risparmio energetico impermeabilità fino a 5 ATM + certificazioni IP68 e MIL-STD-810H

+ certificazioni e speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Bluetooth, GPS , NFC

, sensore PPG BioTracker (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno), sensore di temperatura , sensore di luminosità per il display

, sonno), sensore di , sensore di luminosità per il display oltre 100 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo Wear OS 5 di Google

