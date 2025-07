Recensione OnePlus Watch 3 43mm: dimensioni ridotte, stile (e prestazioni) invariate

Nel panorama sempre più affollato degli smartwatch, l’equilibrio tra forma e funzione è diventato cruciale: non basta più offrire un design accattivante o un elenco interminabile di sensori, ma quello che conta davvero è quanto bene un orologio riesca a integrarsi nella nostra routine quotidiana, senza diventare un altro dispositivo da gestire costantemente e da dover tenere sotto controllo. In questo contesto, la durata della batteria è diventata uno dei temi più sentiti tra gli utenti e dopo circa una settimana di test del nuovo OnePlus Watch 3 mi sono trovato davanti a un prodotto che cerca con una certa ambizione di alzare l’asticella per gli smartwatch Android.

Con un’autonomia decisamente superiore alla media, un design sofisticato e una serie di funzioni orientate al benessere, il Watch 3 di OnePlus sembra voler dire la sua nella fascia medio-alta del mercato. Scopriamolo più da vicino nella recensione completa.

Recensione OnePlus Watch 3

Design, materiali e display

Il OnePlus Watch 3 si presenta con un look deciso, elegante e , a prima vista, decisamente premium: il corpo in acciaio inossidabile dona una solidità percepibile sin dal primo contatto, e immediatamente offre una sensazione di orologio “vero”, più vicino a un accessorio di alta gamma che a un classico gadget tech. È una scelta stilistica che strizza l’occhio a chi cerca uno smartwatch che non sfiguri in contesti formali, pur rimanendo adatto all’attività sportiva, semplicemente con uno switch di cinturini, a scelta tra le decine originali e compatibili reperibili sul mercato.

L’ampio display AMOLED LTPO da 1,5 pollici, con risoluzione 466 x 466 pixel, è uno dei punti forti del Watch 3: i suoi colori sono vividi, la luminosità raggiunge picchi molto alti fino a 2.200 nit, e la leggibilità è eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Le animazioni sono fluide, la reattività al tocco è sempre precisa e, complice l’accoppiata tra chip Snapdragon W5 e BES2800, l’intera esperienza d’uso risulta reattiva e piacevole. In confronto, alcuni smartwatch più datati, come anche alcune versioni più vecchiotte di Apple Watch, ad esempio, mostrano inevitabilmente i segni del tempo, specie in termini di fluidità generale.

Un dettaglio interessante è la corona laterale con finitura a piramide, pensata per offrire maggiore precisione nella navigazione, ed in effetti una vera game changer nell’utilizzo quotidiano, visto che si rivela comoda e distintiva. È una scelta che contribuisce a rendere il design complessivo più sofisticato rispetto a tanti altri concorrenti, che spesso adottano soluzioni più minimaliste ma meno personali. A livello estetico, il confronto con la corona piatta dell’Apple Watch, tanto per citarvi lo smartwatch che ho sempre al mio polso da anni, è impietoso: la proposta di OnePlus appare più matura, più “orologio” e meno “giocattolo”.

Tuttavia, non tutto è propriamente convincente; il cinturino in fluoroelastomero fornito nella confezione, infatti, non l’ho apprezzato tantissimo perchè, sebbene sia resistente al sudore e teoricamente adatto all’attività fisica, risulta economico al tatto e poco gradevole alla vista. Inoltre, i meccanismi di aggancio li ho trovati leggermente poco stabili: durante i test, si è sganciato più volte senza apparente motivo, mettendo a rischio l’orologio stesso. Un dettaglio che stride con il resto della costruzione e che smorza, almeno in parte, l’impressione di alta qualità trasmessa dal corpo dell’orologio che, altrimenti, sarebbe decisamente perfetto.

Quanto a resistenza all’acqua, il Watch 3 è certificato fino a 5 ATM, il che significa che dovrebbe teoricamente sopportare senza problemi docce, nuotate o spruzzi accidentali, seppur il touchscreen non sia proprio “isolato” durante l’uso sotto la doccia, ad esempio, visto che lo smartwatch è vittima di tocchi involontari causati dall’acqua.

Dal punto di vista delle opzioni estetiche, OnePlus ha giocato piuttosto sul sicuro: il Watch 3 è disponibile solo nelle varianti Emerald Titanium e Obsidian Titanium, due colorazioni eleganti ma per chi ama personalizzare, la scelta limitata potrebbe risultare penalizzante.

Sensori e monitoraggio

Il OnePlus Watch 3 compie un netto passo avanti rispetto al suo predecessore, specialmente nel comparto salute e benessere; se, infatti, nel modello precedente erano evidenti alcune mancanze, qui troviamo finalmente una dotazione completa di sensori e nuove funzionalità, con una precisione sensibilmente migliorata. Tra i sensori principali spiccano un sensore ottico PPG a 8 canali per il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, uno per l’ossigenazione del sangue (SpO₂) in modalità continua, uno per ECG (elettrocardiogramma) e misurazione della temperatura corporea, oltre ovviamente ai vari altimetro, barometro e giroscopio, tipico di ogni smartwatch che si rispetti.

Il monitoraggio della frequenza cardiaca risulta preciso e allineato con la concorrenza, anche se con un leggero ritardo nella visualizzazione dei dati in tempo reale. Una delle novità più interessanti è l’ECG ben funzionante nel nostro Paese (mentre invece in altri Stati può risultare bloccata per via delle certificazioni FDA mancanti) ed attivabile tramite una semplice pressione del dito su uno dei pulsanti laterali. Il sensore di temperatura cutanea può risultare utile per evidenziare variazioni anomale e per applicazioni legate alla salute femminile, come la previsione del ciclo, ma le metriche di riferimento non sono spesso molto accurate.

Molto interessante è anche l’app Vascular Health, che analizza la rigidità arteriosa per stimare il rischio cardiovascolare; in questa sezione i risultati si suddividono in “Normale”, “Rischio basso” o “Rischio elevato”, ma OnePlus chiarisce che non si tratta di dati diagnostici, bensì di indicatori generali di benessere vascolare. Il monitoraggio del sonno è stato migliorato rispetto alla generazione precedente, con maggiore accuratezza nella rilevazione delle fasi e della qualità complessiva. Il dispositivo riesce a riconoscere anche brevi addormentamenti involontari (come un pisolino sul divano), offrendo una panoramica più completa e dettagliata tramite l’app OHealth. Tra i parametri analizzati troviamo anche russamento, frequenza respiratoria e tempo di veglia.

Il OnePlus Watch 3 integra, ovviamente, un modulo GPS dual-band estremamente preciso, una caratteristica che lo rende particolarmente adatto a chi pratica sport all’aperto come corsa, ciclismo o escursionismo; grazie al supporto delle due frequenze L1 + L5, lui riesce ad ottenere una localizzazione più affidabile anche in contesti difficili, come aree urbane dense o zone con fitta vegetazione, dove i segnali satellitari tendono a riflettersi o perdersi.

Il GPS funziona in modo standalone, quindi non è necessario portare con sé lo smartphone, visto che l’orologio è perfettamente in grado di registrare tragitti, distanza, ritmo e altitudine in autonomia. I dati raccolti vengono poi sincronizzati con l’app OHealth, che fornisce un’analisi dettagliata del percorso, compresi i grafici di passo e frequenza cardiaca associati.

Prestazioni e software

Il OnePlus Watch 3 si distingue per un notevole salto in avanti anche sul piano delle prestazioni, grazie alla nuova architettura dual-engine che combina due chipset: il Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, potente ed efficiente, affiancato da un BES 2700 MCU a basso consumo. Questo sistema ibrido consente al dispositivo di alternare automaticamente tra modalità ad alte prestazioni e modalità a basso consumo, garantendo fluidità nelle operazioni quotidiane e allo stesso tempo una gestione energetica intelligente. Il passaggio tra i due core avviene in modo automatico, senza interruzioni o cambiamenti percepibili dall’utente.

In termini di esperienza d’uso, tutto appare estremamente fluido: il sistema è reattivo nello scorrimento delle schermate, nelle animazioni, e nell’apertura delle app, merito non solo del software ben ottimizzato, ma anche della RAM da 2 GB e di una memoria interna da 32 GB, che offre ampio spazio per app, musica e dati di allenamento.

Dal lato software, per l’appunto, il Watch 3 di OnePlus adotta Wear OS 4, sistema che garantisce accesso completo al Play Store e quindi a tutte le app compatibili con la piattaforma Google, come Google Maps, Gmail, WhatsApp, Spotify, Strava, e molte altre. È presente anche Google Assistant, perfettamente integrato e pronto a rispondere ai comandi vocali con grande rapidità. Questa apertura all’ecosistema Google rappresenta una svolta netta rispetto al OnePlus Watch originale, che usava un sistema proprietario molto più limitato.

OnePlus ha inoltre personalizzato l’esperienza Wear OS con la propria interfaccia OHealth, chiara e ben organizzata, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle attività e dei parametri vitali. L’app companion per smartphone, disponibile sia su Android che su iOS, permette di consultare in dettaglio tutte le statistiche e di personalizzare vari aspetti dell’orologio, dalle watchface ai parametri di notifica.

Il sistema operativo supporta notifiche avanzate, risposta rapida ai messaggi (anche vocali o con tastiera), e una gestione smart delle chiamate Bluetooth. L’integrazione con il telefono OnePlus (e più in generale con dispositivi Android) è fluida e completa, sebbene qualche limitazione resti lato iOS, come ormai abbiamo imparato ampiamente a comprendere in questo genere di dispositivi. Infine, un punto da tenere a mente è che OnePlus promette due anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza, un supporto certamente inferiore rispetto a quanto offerto da concorrenti come Samsung o Apple, ma comunque adeguato per un dispositivo pensato per durare nel tempo.

Autonomia

Tra gli aspetti più sorprendenti del OnePlus Watch 3 inserirei senza dubbio l’autonomia. Grazie all’architettura dual-engine e a un’efficace ottimizzazione software, l’orologio è in grado di offrire fino a 100 ore di utilizzo in modalità smart (con Wear OS attivo) e fino a 12 giorni in modalità a basso consumo.

La batteria da 500 mAh lavora in sinergia con la doppia CPU: quando serve potenza, entra in gioco il processore Snapdragon; quando invece si tratta di monitorare passivamente il sonno o visualizzare semplicemente l’ora, subentra il chip a basso consumo. Questo equilibrio permette un’esperienza d’uso continua, senza dover rinunciare alle funzioni smart per risparmiare batteria. Inoltre, OnePlus integra la ricarica rapida VOOC, che consente di ottenere una giornata di utilizzo con circa 10 minuti di carica, che invece per completarsi richiede all’incirca un’oretta.

Prezzo e considerazioni

Con il Watch 3, OnePlus compie un sontuoso passo in avanti nel mondo degli smartwatch, migliorando praticamente ogni aspetto rispetto alla generazione precedente: design curato, materiali premium, display AMOLED super luminoso, autonomia eccellente e un comparto salute finalmente completo e affidabile. Le novità come l’ECG, il sensore di temperatura cutanea, il monitoraggio della salute vascolare e il rilevamento delle cadute posizionano il Watch 3 come una valida alternativa ai modelli di fascia alta di Samsung, Google e persino Apple, pur restando su Wear OS.

Il tutto è racchiuso in un prodotto elegante, robusto (con certificazione IP68, 5ATM e standard militare MIL-STD-810H), con prestazioni affidabili grazie al doppio processore e una buona fluidità generale dell’interfaccia. Il prezzo di listino di 299€ è già competitivo rispetto alla concorrenza, ma il prezzo scontato a 279€ rende il OnePlus Watch 3 ancora più interessante: in questa fascia di prezzo, è difficile trovare un altro smartwatch che offra un mix così completo di autonomia, funzionalità avanzate per la salute, accuratezza del GPS e integrazione con Android.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it.

