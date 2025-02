Recensione OnePlus Watch 3: si conferma al TOP tra gli smartwatch Android

Quanto l’anno scorso abbiamo provato il OnePlus Watch 2, rimanemmo stupiti perlopiù per la sua autonomia quasi da record per un dispositivo WearOS. Nei nostri test, lo smartwatch di OnePlus si confermò veloce, dotato di ottimi sensori e di uno schermo LTPO molto interessante con il quale il brand riuscì a tenere sotto controllo anche il consumo energetico. Ma non era perfetto, anzi.

Ebbene, con il nuovo OnePlus Watch 3 il brand è quasi come se avesse ascoltato le nostre critiche ed abbia “corretto” tutta una serie di problemini visti nella generazione precedente, rendendolo una delle alternative più interessanti di questo inizio 2025. E c’è un’altra buona notizia: come vedremo, nonostante a conti fatti l’orologio diventa più sottile rispetto al modello dell’anno scorso, il brand è riuscito ad integrare una batteria da ben 631 mAh (rispetto ai 500 mAh di OnePlus Watch 2). Come ci sono riusciti? Utilizzando le nuove batterie al silicio, che l’azienda chiama Silicon NanoStack Battery.

Recensione OnePlus Watch 3: più batteria, più schermo, meno spessore e la solita fluidità di sistema

Design, display e materiali

Lo stile del OnePlus Watch 3 non si allontana tanto da quello visto con il modello dell’anno scorso, ma il brand ha apportato tante piccole modifiche che, come vedremo, rendono il nuovo smartwatch molto più piacevole non solo alla vista, ma anche nell’utilizzo quotidiano. La cassa è realizzata in titanio, l’aspetto al polso è molto gradevole e l’utilizzo di un vetro in cristallo di zaffiro è uno di quei particolari da non sottovalutare soprattutto in termini di durabilità.

È un 46.6mm (pesa 81g con il cinturino in dotazione) e va da sé che si tratta di uno smartwatch piuttosto grande, quindi non adatto alle persone che hanno polsi più esili, che viene venduto in due colorazioni ma in un’unica taglia: quella che abbiamo ricevuto in prova e la colorazione Obsidian Titanium, ma personalmente trovo molto bella anche quella Emerald Titanium.

Continua ad essere presente l’ottimo trattamento oleofobico sullo schermo e quest’anno il brand ha risolto un piccolo problema che abbiamo riscontrato l’anno scorso: ha eliminato quella piccola curvatura che era presente lungo i bordi del display nella generazione precedente (un particolare che rifletteva le luci evidenziando le cornici non proprio sottili) a favore di un vetro totalmente piatto che va a proteggere delle cornici più ridotte.

E sono proprio queste cornici meglio ottimizzate che hanno reso possibile un aumento delle dimensioni del pannello, che passa a 1.5” (l’anno scorso era da 1.43”) ed è stato migliorato sotto ogni aspetto. Si tratta di un ottimo display AMOLED LTPO in grado di scendere fino ad 1Hz di frequenza d’aggiornamento, che arriva ora ad una luminosità massima più che doppia rispetto alla generazione precedente, passando dai 1000 nits a ben 2200 nits. È un display eccezionale, perfettamente visibile anche in condizioni di luce diretta, che è coadiuvato da un ottimo sensore per la luminosità automatica che svolge egregiamente il suo lavoro.

C’è anche un’altra novità: ora la corona si può ruotare, il che rende molto più piacevole e semplice il controllo di alcuni elementi grafici dell’interfaccia. Continua ad essere presente il secondo tasto azione che è programmabile a scelta dell’utente e nella zona che viene a contatto con il polso sono stati inseriti tutti i sensori per il monitoraggio dell’attività fisica, l’analisi del battito cardiaco, dell’HPV, dell’SpO2 e così via.

Migliorano anche lo speaker ed il microfono, con i quali si potrà interagire con la voce con Google Assistant o rispondere alle telefonate direttamente dall’orologio: attenzione però, perché OnePlus Watch 3 non viene venduto in una versione LTE, quindi per poter parlare al telefono dovrà sempre essere connesso allo smartphone tramite Bluetooth.

In confezione arriva con un cinturino che si collega alla cassa con un passo standard da 22m che, come al solito, non mi ha fatto impazzire anche se effettivamente risulta molto comodo la polso grazie alla sua struttura leggermente stondata e non tende a far sudare la pelle.

Infine, OnePlus Watch 3 non solo è certificato P68 ed è in grado di essere immerso fino a 5 atm, ma dispone anche della certificazione militare di grado MIL-STD810H, che lo certifica anche per le condizioni estreme.

Software e caratteristiche tecniche

Anche quest’anno OnePlus Watch 3 è compatibile solo con Android e arriva animato da un hardware quasi geniale, composto da due piattaforme che lavorano all’unisono e si dividono i compiti, in modo da ottimizzare l’autonomia della batteria. Il concetto è molto semplice: immaginate tutte le moderne CPU che sono dotate di alcuni core ad alte prestazioni ed altri a basso consumo energetico.

In sostanza in OnePlus Watch 3, quando ci sono operazioni semplici da portare termine entra in azione il chip a basso consumo BES2800BP, mentre quando invece viene richiesta più potenza di calcolo utilizza il Qualcomm Snapdragon Wear 5. Allo stesso tempo, quindi, quando lo smartwatch funziona utilizzando il processore a basso consumo esegue il sistema operativo RTOS (che è molto semplice ma particolarmente snello e poco energivoro), mentre quando si utilizza il SoC di Qualcomm entra in azione WearOS.

Quindi no, il processore principale non cambia rispetto alla generazione precedente, ma quello a basso consumo energetico è stato sostituito con il modello più recente che, nei nostri test, si è rivelato meglio ottimizzato rispetto a quello visto l’anno scorso. E, bisogna ammetterlo: è una soluzione ottimale, che funziona davvero molto bene e di cui l’utente non si renderà neppure conto.

Il passaggio tra queste due “piattaforme” è stato reso praticamente impercettibile dagli sviluppatori di OnePlus ed il lavoro fatto nel coniugare questi due “sistemi operativi” è davvero ottimo: l’esperienza utente è sempre fluida e molto naturale. La gestione delle modalità può avvenire sia tramite un collegamento presente nel menu a tendina di WearOS che nelle impostazioni, e consiste nella scelta tra due impostazioni energetiche: quando si utilizza la Modalità Smart il dispositivo sceglierà in maniera autonoma quando sarà necessario utilizzare la piattaforma meno energivora, altrimenti si potrà attivare manualmente la modalità Risparmio Energetico che attiverà RTOS e limiterà alcune funzioni dello smartwatch.

Considerate che in modalità Smart il consumo medio del OnePlus Watch 3 è di circa il 20% di batteria al giorno con tutte le funzioni e le rilevazioni attive, il che vuol dire che senza preoccuparsi troppo della batteria si riuscirà a sfiorare una settimana di autonomia con una sola carica. Se poi si farà sport, utilizzando il GPS e si sfrutteranno al massimo tutte le funzionalità integrate si arrivverà comunque ad almeno 48 ore di autonomia.

Ad affiancare lo Snapdragon W5 e il BES2800BP, ci pensano 32 GB di memoria interna. Integra poi il Bloetooth, il WiFi, l’accelerometro, l’NFC per i pagamenti contactless, il barometro ed un GPS a doppia frequenza.

E al netto che l’esperienza utente di WearOS non cambia praticamente nulla rispetto a quella del OnePlus Watch 2, quest’anno il brand ha arricchito lo smartwatch con nuove watchface tra cui spiccano quelle video: si potrà impostare un video come sfondo, che si animerà ogni volta che si attiva lo schermo. Bella idea, che però va ad appesantire la batteria.

Sport e salute

Per il monitoraggio della salute e delle attività fisiche, OnePlus Watch 3 si affida ad un sensore cardio e pulsossimetro ottico ed arriva con una suite di servizi preinstallati piuttosto ampia: i sensori sono nuovi e, nei nostri test, si sono rivelati molto più precisi rispetto a quelli utilizzati nella generazione precedente. È in grado di rilevare e tenere traccia praticamente di tutti i fattori più importanti, come il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, i passi, le camminate, il sonno etc. Inoltre è in grado di tracciare un oltre 100 sport all’aperto o al chiuso, 6 dei quali vengono rilevati automaticamente senza la necessità di intervento dell’utente.

Tutti i dati vengono raccolti e visualizzati in maniera molto semplice sia sullo smartwatch che su OHealth, l’app comparino del dispositivo da installare sullo smartphone Android, e sono state arricchite da tutta una serie di nuove funzionalità con le quali OnePlus Watch 3 indicherà a chi lo indossa anche lo stato di salute e lo stato mentale, sfruttando il rilevamento dello stress tramite HRV.

Molto bene il rilevamento del sonno, che è in grado di rilevare anche i pisolini con estrema precisione, così come il sensore per la temperatura cutanea che arricchirà i dati sempre relativi al sonno. È sempre possibile attivare il controllo h24 del battito cardiaco, dell’SpO2 e di tutte le rilevazioni più importanti, ed è possibile effettuare un’analisi di 60 secondi con la quale lo smartwatch effettuerà praticamente tutte le rilevazioni che è in grado di fare, dando poi all’utente un resoconto molto completo del suo stato di salute.

Batteria e ricarica

Nonostante OnePlus Watch 3 diventa più sottile rispetto alla generazione precedente, come già detto guadagna una batteria più capiente al silicio, che dai 500 mAh del OnePlus Watch 2 passa a 631 mAh. Ed è inutile perdersi in troppi giri di parole: stiamo parlando di uno degli smartwatch WearOS con la migliore autonomia in circolazione. Il brand garantisce 16 giorni di batteria in modalità basso consumo energetico e 5 giorni nella Modalità Smart, una previsione più che veritiera con le reali performance del dispositivo.

Ha poi anche la ricarica veloce VOOC, che in 10 minuti dovrebbe garantire all’orologio almeno un giorno di utilizzo pieno.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita di OnePlus Watch 3 è di 349 euro, identico a quello dell’anno scorso. Sullo store ufficiale il brand ha pensato ad uno sconto in promo lancio che fa scendere il prezzo a 299 euro, ma anche senza considerare lo sconto va detto che è una cifra niente male per un prodotto a cui ormai è difficile trovare difetti particolarmente impattanti.

Quest’anno OnePlus è riuscita a “limare” tutte quelle piccole cose che non ci sono piaciute nel modello del 2024, progettando uno smartwatch fluido, realizzato con materiali di qualità, dotato di ottimi sensori e con una delle migliori autonomie del mercato.

Certo, il design è il suo scoglio più grande (perché può piacere o non piacere) ed effettivamente la scelta di produrre una sola versione da 46mm lo renderà un prodotto che si rivolge perlopiù ad un pubblico maschile con polsi di certo non esili. Ma una cosa è certa: ad oggi gli smartwatch WearOS in grado di competere con l’autonomia del OnePlus Watch 3 si contano sulle dita di una mano.





