I migliori smartphone cinesi sopra i 600 euro | Classifica Ottobre 2022

Ecco la nostra classifica dei migliori smartphone cinesi sopra i 600 euro. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo.

Vi ricordiamo che, trattandosi di prodotti soggetti ad offerte, prezzi e disponibilità sono variabili nel corso del tempo.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2022

I migliori smartphone cinesi sopra i 600 euro

Di seguito trovate la nostra selezione di smartphone cinesi dal prezzo più elevato, sopra i 600€ (ma sempre con un occhio al risparmio, dove possibile). Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che su Amazon, in alcuni casi è presente la voce “Applica Coupon”, che vi permette di risparmiare (vale solo se c'è una promo attiva su un determinato prodotto).

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Pro è nuovo smartphone premium del brand cinese. Il suo punto di forza è senza dubbio il comparto fotografico, dato che parliamo di un terminale dotato di un sensore da 200 MP (con OIS), supportato da un ultra-wide da 8 MP ed un macro da 2 MP. Ciò che fa davvero la differenza è il cuore del dispositivo: il SoC infatti è lo Snapdragon 8+ Gen 1, l'ultima generazione di Qualcomm. Manca la ricarica wireless ma troviamo una sorpresa: una batteria capiente, da 5.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da ben 120W.

Scheda Tecnica

Display AMOLED DotDisplay da 6.67″ di diagonale con risoluzione QHD+ (2712 x 1220 pixel) a 120 Hz ;

da di diagonale con risoluzione (2712 x 1220 pixel) a ; dimensioni di 163.1 x 75.9 x 8.6 mm per 205 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ;

; GPU Qualcomm Adreno 730;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1;

di memoria interna UFS 3.1; lettore d'impronte digitali integrato nel display e sblocco con riconoscimento facciale;

tripla camera posteriore da 200 + 8 + 2 MP f/1.69-2.2-2.4 OIS, grandangolo, macro;

f/1.69-2.2-2.4 OIS, grandangolo, macro; fotocamera frontale da 20 MP con apertura f/2.24;

con apertura f/2.24; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, Dual Frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

doppio speaker stereo con audio Dolby Atmos;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120W ;

con ricarica rapida da ; sistema operativo Android 12 con MIUI 13.

Prezzi

ZTE Axon 40 Ultra

ZTE Axon 40 Ultra è dotato di un modulo fotografico con ben 3 sensori da 64 mega-pixel, sempre con un teleobiettivo periscopiale. L'ampio display da 6.8″ con tecnologia AMOLED a 120 Hz e bordi curvi lo rendono un dispositivo che difficilmente passerà inosservato. La fluidità del sistema è garantita dal potente processore Snapdragon 8 Gen 1 coadiuvato da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1. Completano il quadro, la batteria da 5.000 mAh con tanto di ricarica da 65W.

Scheda Tecnica

Display curvo AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione QHD+ (2480 x 1116 pixel) a 120 Hz ;

con risoluzione (2480 x 1116 pixel) a ; dimensioni di 163.3 × 73.6 × 8.4 mm per 204 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ;

; GPU Adreno 730;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1;

di memoria interna UFS 3.1; lettore d'impronte integrato nel display;

Quad camera posteriore da 64 + 64 + 64 MP f/1.6-2.4-3.5 con OIS, grandangolo e teleobiettivo a periscopio;

f/1.6-2.4-3.5 con OIS, grandangolo e teleobiettivo a periscopio; fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; supporto dual SIM LTE 5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 65W ;

con ricarica rapida da ; Sistema operativo Android 12 con interfaccia MyOS 12.

RECENSIONE

Prezzi

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Pro è il top di gamma a cui non manca assolutamente nulla: un design innovativo con back cover realizzata in PaperTech, un display con tecnologia LTPO 2.0 capace di offrire un'esperienza video altissima sia nell'uso quotidiano che nel gaming; ottime anche le performance nel gaming, complice la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 1 di ultima generazione con GPU altrettanto recente, affiancati da tanta memoria ed ampio spazio d'archiviazione. Non manca una fotocamera dotata di sensore Sony, sia per il comparto principale dove vediamo un IMX766 da 50 MP, sia per la selfie camera, con un IMX615 da 32 MP. Il sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inossidabile max protegge dalle alte temperature e la ricarica rapida SuperDart da 65W permette di ripristinare in pochissimo tempo la capiente batteria da 5000 mAh.

Scheda Tecnica

Display AMOLED Super Reality 2K con tecnologia LTPO 2.0 da 6.7″ con risoluzione WQHD+ (3216x1440p) a 120Hz ;

con tecnologia da con risoluzione (3216x1440p) a ; dimensioni di 163.2 × 74.7 × 8.1 mm per 189 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ;

; GPU Adreno 730;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1;

di memoria interna UFS 3.1; sblocco con sensore biometrico sotto il display e tramite riconoscimento facciale;

tripla camera posteriore da 50 + 50 + 2 MP f/1.8-2.2;

f/1.8-2.2; fotocamera frontale da 32 MP ;

; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS;

doppi altoparlanti con certificazione Dolby Atmos;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperDart da 65W ;

con ricarica rapida SuperDart da 65W ; Sistema operativo Android 12 con interfaccia Realme UI 3.0.

RECENSIONE

Prezzi

OnePlus 10T

La compagnia cinese ha deciso di chiudere l'anno con un ultimo top di gamma, OnePlus 10T: si tratta di un dispositivo potente e completo, con una grande novità per l'azienda. Si tratta, infatti, del primo smartphone OnePlus con il supporto alla ricarica ultra rapida da 150W! Il resto non è da meno, ovviamente: abbiamo uno schermo AMOLED a 10 bit e 120 Hz, lo Snapdragon 8+ Gen 1 ed una fotocamera IMX766 da 50 MP con OIS per scatti stellari!

RECENSIONE

Scheda Tecnica

Display AMOLED da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ (2412 x 108 pixel) a 120 Hz e profondità colore a 10 bit;

di diagonale con risoluzione (2412 x 108 pixel) a e profondità colore a 10 bit; dimensioni di 163 x 75.4 x 8.75 mm per 203.5 g;

processore octa-core Snapdragon 8+ Gen 1 ;

; GPU ARM Adreno 730;

8/16 di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1;

di memoria interna UFS 3.1; lettore d'impronte integrato nel display;

tripla camera posteriore da 50 + 8 + 2 MP f/1.8-2.2-2.4 con OIS, grandangolo e macro;

f/1.8-2.2-2.4 con OIS, grandangolo e macro; fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.4;

con apertura f/2.4; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, Dual Frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4800 mAh con ricarica rapida Warp Charge da 150W ;

con ricarica rapida Warp Charge da ; sistema operativo Android 12 con OxygenOS 12.

RECENSIONE

Prezzi

OPPO Find X5

OPPO Find X5 è il vanilla della serie top di gamma del brand; rispetto alla versione Lite, ugualmente presente in questa guida, troviamo performance ugualmente fluide e performanti grazie al SoC Snapdragon 888 che sostituisce il Dimensity 900, ed un comparto fotografico principale dalla resa maggiore, grazie al doppio sensore da 50 MP (di cui il principale un Sony IMX766 ed un grandangolare) affiancati da un teleobiettivo da 13 MP, coadiuvati dalla collaborazione con Hasselblad e l'NPU Marisilicon X. La batteria da 4800 mAh è ben supportata dalla ricarica rapida SuperVOOC da 80W e dalla ricarica wireless AirVOOC da 30W.

Scheda Tecnica

Display AMOLED da 6.55″ di diagonale con risoluzione Full HD + (2400 x 1080 pixel) a 120 Hz ;

da di diagonale con risoluzione (2400 x 1080 pixel) a ; dimensioni di 160.3 x 72.6 x 8.7 mm per 196 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 888 ;

; GPU ARM Adreno 660;

8 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 256 GB di memoria interna UFS 3.1;

di memoria interna UFS 3.1; lettore d'impronte digitali sotto il display e sblocco con riconoscimento facciale;

tripla camera posteriore da 50 + 50 + 13 MP ;f/1.8-2.2-2.4;

;f/1.8-2.2-2.4; fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.4;

con apertura f/2.4; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS;

batteria da 4800 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80W ed AirVOOC 30W ;

con ricarica rapida da ed ; sistema operativo Android 12 con ColorOS 12.1.

RECENSIONE

Prezzi

