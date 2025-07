Recensione MOVA V50 Ultra Complete: il nuovo RE dei robot aspirapolvere e lavapavimenti

Ve lo dico subito: pensavo di averle viste tutte nel mondo dei robot aspirapolvere. Abbiamo potenze d’aspirazione che rivaleggiano con un’aspirapolvere a traino, stazioni di pulizia che sembrano laboratori della NASA e un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere e schivare anche il più piccolo dei cavi. Il mercato è maturo, affollato, e l’innovazione, quella vera, sembrava aver tirato i remi in barca, lasciando spazio a miglioramenti marginali. Ogni tanto, però, arriva un prodotto che prova a scuotere le fondamenta, concentrandosi non solo su potenza d’aspirazione e qualità del lavaggio, ma sulla risoluzione di tutta una serie di problemi specifici.

Sto parlando di quella soglia un po’ troppo alta tra il bagno e il corridoio, oppure di quei mobili troppo bassi per far sì che ci si pulisca sotto. È qui che entra in gioco il MOVA V50 Ultra Complete e la sua promessa è semplice: garantire il massimo della pulizia, infilarsi dove altri non riescono e “scavalcare” gli ostacoli.

La domanda, però, sorge spontanea e più forte che mai: questa abilità, unita a specifiche da primo della classe, giustifica un prezzo di listino che si aggira sui 1399 euro? Dopo averlo messo alla prova, con le specifiche corrette in mente, il verdetto è diventato molto più complesso, ma se lo volete acquistare in sconto, attualmente potete approfittare di un’offerta che fa scendere il prezzo 999 euro su Amazon. Per maggiori informazioni, vi invito comunque a dare uno sguardo sul sito di MOVA.

Recensione MOVA V50 Ultra Complete: il robot aspirapolvere e lavapavimenti a cui non manca nulla

Videorecensione MOVA V50 Ultra Complete

Design e materiali

La confezione del MOVA V50 Ultra Complete è quella di un prodotto di top di gamma: molto grande, ben organizzata e con una dotazione completa che include ricambi per le spazzole e i sacchetti della polvere. La stazione base è ben realizzata ma particolarmente ingombrante. Le sue linee sono pulite, moderne, ma le dimensioni sono importanti e non è un oggetto che si nasconde facilmente.

Il robot stesso è costruito con plastiche solide e di qualità, sfoggia la classica torretta LiDAR per la mappatura e un paraurti frontale ricco di sensori, inclusa una telecamera RGB per il riconoscimento degli ostacoli. La cosa bella però, è che qualora dovesse trovare un mobile sotto il quale non riuscirebbe a pulire, il MOVA V50 Ultra Complete abbasserà la torretta e ridurrà il suo spessore a circa 8.9 cm.

Ma è il “sottoscocca” ad anticipare la qualità di questo robot: doppia spazzola principale flottante in gomma anti-groviglio, una spazzola laterale che si può estendere per pulire lungo i bordi e due panni rotanti per il lavaggio attivo del pavimento, uno dei quali è estendibile. A prima vista, sembra un top di gamma come tanti altri, ma è il suo telaio a nascondere il segreto della sua agilità.

La vera magia del V50 Ultra Complete sta nella sua capacità di sollevare il proprio corpo per scavalcare ostacoli importanti. Quando il robot rileva un dislivello invalicabile per un dispositivo tradizionale, come una soglia alta o un gradino basso, mette in atto una strategia sorprendente.

Il telaio si solleva attivamente, aumentando la “luce a terra” e permettendo alle ruote di fare presa sulla superficie più alta. È un movimento quasi “da fuoristrada”, controllato e preciso, che gli consente di arrampicarsi e superare dislivelli fino a 6 cm. Nella pratica, questo cosa significa? Significa che il MOVA V50 può raggiungere stanze che per altri robot sono off-limits.

Questa funzione è un vero game-changer? Per chi ha una casa senza barriere architettoniche, è assolutamente inutile. Ma per chi ha una di quelle case con dislivelli “strani”, soglie importanti o piccoli gradini singoli, questa funzione da sola può risolvere un problema enorme e frustrante, garantendo una pulizia davvero completa dell’abitazione senza interventi manuali. È una funzione di nicchia, ma in quella nicchia, è geniale.

La stazione all-in-one è una delle più complete in circolazione, se non la più completa. Svuota la polvere del robot in un capiente sacchetto sigillato, lava i panni rotanti con acqua calda a 70°C per igienizzarli a fondo, li asciuga con un getto d’aria calda per prevenire muffe e cattivi odori, e riempie il serbatoio d’acqua a bordo del robot. Integra un serbatoio per l’acqua pulita da 4L, uno per l’acqua sporca da 3.5L, ma ha due caratteristiche che nella vita di tutti i giorni risultano davvero molto comode: ha uno ionizzatore con cui purifica l’acqua ed un sistema di sterilizzazione UV per il sacchetto e i panni di lavaggio.

Qualità della pulizia e del lavaggio

Chiarita la sua abilità speciale, andiamo al sodo: pulisce bene? Assolutamente sì. Da questo punto di vista, il MOVA V50 Ultra Complete non delude le aspettative di un top di gamma. La potenza di aspirazione dichiarata è di 24.000 Pa, un valore impressionante che si traduce in una pulizia profonda su ogni superficie. Polvere, peli di animali, briciole, caffè: nulla sembra poter sfuggire alla sua forza aspirante. Sui tappeti, la potenza aumenta automaticamente per estrarre lo sporco più ostinato, e la spazzola in gomma si conferma un’ottima alleata contro i grovigli.

Il sistema di lavaggio è altrettanto performante. I due mop rotanti esercitano una pressione costante sul pavimento, simulando un’azione manuale e rimuovendo anche le macchie più secche e appiccicose. La ciliegina sulla torta è la tecnologia, simile a quella vista su altri brand, che permette di estendere lateralmente uno dei due mop e la spazzola laterale. Questo gli consente di pulire perfettamente a filo dei battiscopa e attorno alle gambe dei mobili, un dettaglio che fa una differenza visibile sul risultato finale. Ovviamente, i mop si sollevano in automatico sui tappeti, evitando di bagnarli. Su questo fronte, il V50 Ultra Complete combatte ad armi pari con i migliori della categoria. Ma non finisce qui.

Questo robot per le pulizie si distingue per la sua capacità di utilizzare acqua riscaldata a 50°C, grazie a una piccola caldaia integrata. In questo modo viene potenziata l’azione del detergente, garantendo una pulizia più profonda senza compromettere la sicurezza dei pavimenti più delicati. Un’altra caratteristica innovativa è la gestione del detergente tramite un doppio serbatoio, che permette di alternare un prodotto classico a uno profumato. Questa soluzione offre una pulizia personalizzata ed efficace, rivelandosi particolarmente utile in case dove vivono animali domestici.

Ma ci sono diverse funzionalità aggiuntive. I panni moci, ad esempio, vengono asciugati rapidamente in solo un’ora a una temperatura di 60°C, una funzione ideale durante la stagione estiva o per chi necessita di utilizzare il robot più volte nell’arco della stessa giornata. Il sistema di mappatura dinamica multipiano si adatta con intelligenza ai cambiamenti nella disposizione degli arredi, evitando la necessità di nuove scansioni dell’ambiente.

L’esperienza d’uso si è dimostrata fluida e intelligente. Durante le prove pratiche, il robot ha navigato con agilità, schivando anche ostacoli complessi come giocattoli sparsi o mobili bassi. Ha affrontato con successo macchie difficili, come quelle di ketchup, grazie a un sistema di riconoscimento che adatta l’azione dei panni moci in modo intelligente. Anche sui tappeti, il suo comportamento è risultato impeccabile, regolando automaticamente l’azione delle spazzole per un’aspirazione ottimale.

Applicazione

MOVA V50 Ultra Complete viene gestito dall’applicazione ufficiale del brand, disponibile sia per iPhone che per Android. La mappatura via LiDAR è veloce e precisa, e l’editor permette di personalizzare ogni aspetto: divisione delle stanze, barriere virtuali, zone proibite, routine di pulizia personalizzate. Come già detto, è presente la gestione multi-mappa, il che significa che potete trasportare manualmente il robot a un altro piano e lui utilizzerà la mappa corretta. L’intelligenza artificiale con telecamera RGB fa un ottimo lavoro nel riconoscere e aggirare gli ostacoli, riducendo al minimo gli incagliamenti.

gallery app

In sostanza, si tratta di un’app ben realizzata, che ha un’interfaccia 3D e il supporto per lo standard Matter. Infine, la fotocamera integrata non solo migliora la navigazione, ma offre anche una funzione di sorveglianza remota, comoda per monitorare la casa o controllare i propri animali domestici a distanza.

Autonomia e ricarica

MOVA V50 Ultra Complete integra una batteria da 6400 mAh che di certo non vi darà mai problemi di autonomia. Nei miei test, dopo aver pulito un ambiente di circa 70 metri quadrati (in modalità automatica), è tornato alla base con ancora il 50% di batteria.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del MOVA V50 Ultra Complete è di 1399 euro ma, in questo periodo, è possibile acquistarlo in sconto a 999 euro su Amazon. C’è da considerare che in confezione arrivano accessori per oltre 200 euro e che il brand ha alzato l’asticella dell’assistenza, garantendo 3 anni di garanzia invece dei soliti 2 dei suoi competitor.

Si tratta comunque di una cifra importante, anche se scontata, ma stiamo parlando del robot aspirapolvere e lavapavimenti più completo attualmente in circolazione, che riesce a distinguersi dalla massa introducendo innovazioni pratiche e significative, come la torretta retrattile, l’efficace sistema di lavaggio con acqua calda e la gestione intelligente dei detergenti.

A rendere la sua proposta di valore ancora più solida contribuisce una dotazione di accessori che non teme confronti, il tutto mantenendo un costo decisamente inferiore rispetto ai modelli dei concorrenti più blasonati. Di conseguenza, si tratta di un autentico best buy ed è la scelta perfetta per chiunque desideri un robot aspirapolvere e lavapavimenti al vertice della categoria senza dover rinunciare praticamente a nulla.



Mova V50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 24.000 Pa, Lavaggio Acqua Calda, Sistema DuoSolution, Navigazione con Torretta Sollevabile,... 1.139,00€ 999,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 03/07/2025 12:33

