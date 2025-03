Quando per la prima volta ho letto i rumor su una probabile uscita del Poco F7 Ultra, mi sono subito chiesto: ma al brand, serve davvero uno smartphone “Ultra”? In realtà, inizialmente, credevo di no. Ma poi, dopo aver letto i primi leak, le specifiche tecniche sia relative all’hardware che alla fotocamera, mi si è accesa una lampadina.

Smapdragon 8 Elite, memorie veloci, sensore per le impronte digitali ultrasonico e fotocamera principale da 50 megapixel f/1.6, con un sensore di alta qualità. Insomma, un “Ultra” vero e proprio (o quasi), venduto però a metà del prezzo di lancio rispetto a tutti gli altri prodotti nati con la stessa nomenclatura.

Recensione POCO F7 Ultra: un vero e proprio ULTRA, alla metà del prezzo

Videorecensione POCO F7 Ultra

Design e materiali

Esteticamente, POCO F7 Ultra si allontana parecchio dal tipico design del brand visto con le precedenti generazioni della linea “Pro” e, sarà forse per il camerabump circolare, compatto e decentrato, sembra avvicinarsi a quanto visto con gli ZenFone di Asus. Il design è molto semplice, è disponibile sia nella colorazione nera che in quella gialla, ed è indubbio che il brand abbia voluto distinguersi – almeno da un punto di vista puramente estetico – rispetto a tutti gli altri dispositivi del mercato che, ammettiamolo, sono perlopiù tutti uguali.

La back cover è piuttosto scivolosa, soprattutto nella colorazione gialla, ma il peso nella media e ben bilanciato, assieme alle cornici realizzate con un design “tagliato”, lo rendono piuttosto comodo da utilizzare anche con una mano.

Il camera bump decentrato, poi, anche se esteticamente potrebbe non piacere a tutti ha un grande vantaggio: è stato posizionato in modo da non dare fastidio nell’impugnatura dello smartphone, a differenza di quanto abbiamo visto in altri prodotti che lo hanno centrato e decisamente più grande.

Lo smartphone è certificato IP68, il carrellino delle SIM è posizionato inferiormente accanto all’unico speaker (l’audio stereofonico è affidato anche alla capsula auricolare) ma, purtroppo, non supporta la eSIM: una mancanza che a me ha dato qualche problema, ma che probabilmente potrebbe non interessare alla gran parte del target d’utenza del prodotto.

Display

Molto bene il display. Il pannello è un OLED da 6.67” a 120 HZ, compatibile con Dolby Vision, e HDR10+ ed anche se non è di tipo LTPO, va detto che si vede particolarmente bene sotto la luce del sole. La luminosità di picco è di 1800 nits in HBM e 3200 nits in Peak HDR, ed è inutile sottolineare l’ottimo lavoro fatto dal brand, anche per quanto riguarda le cornici che sono molto sottili e totalmente simmetriche.

Il touch sampling rate è di 480 Hz, il che si traduce in un’ottima digitazione con la tastiera a schermo ed una reattività quasi istantanea quando di gioca con lo smartphone. È piatto, ed arriva in confezione con una pellicola in TPU pre-installata che, a mio avviso, andrebbe rimossa per evitare che si trattengano troppe impronte digitali.

Fotocamere

Ed anche se gli smartphone di POCO non sono mai stati cameraphone, ma hanno sempre dato più importanza alle prestazioni, con questo POCO F7 Ultra qualche passo in avanti è stato fatto. Certo, se paragonato alle prestazioni del dispositivo, il trittico di fotocamere integrate nell’Ultra di POCO potrebbe farvi tornare un po’ con i piedi per terra, ma va detto che sia lato foto che lato video il brand ha migliorato tantissimo, soprattutto con la fotocamera centrale.

Sia chiaro, non sono di certo foto e video le caratteristiche di punta di questo smartphone, ma la scelta di aver utilizzato un sensore Light Fusion 800 da 50 megapixel e stabilizzato nella fotocamera principale si è confermata una scelta vincente: è un plus che difficilmente si troverebbe nei suoi diretti competitor.

Ma andiamo con ordine. Le fotocamere sono tre, la principale è una 50 megapixel f/1.6 stabilizzata ed è in grado di scattare immagini molto gradevoli, anche e soprattutto grazie alla presenza dell’OIS. Con questa fotocamera il dettaglio è molto buono, così come la gestione della gamma dinamica, ed anche quando si scatta con la modalità notturna, i risultati ottenuti sono davvero molto soddisfacenti (soprattutto se paragonati al prezzo di vendita del dispositivo).

Bene anche lo zoom 2.5x che è sempre da 50 megapixel e che, grazie alla alta risoluzione, è in grado di garantire crop a fattori d’ingrandimento 5x piuttosto decenti (soprattutto in condizioni di buona luminosità), senza lode e senza infamia l’ultrawide da 32 megapixe, che garantisce prestazioni nella media, senza particolari punti di forza e che che inizia ad andare un po’ in difficoltà con gli scatti notturni “estremi”, cioè quando di luce ce n’è davvero poca: è forse questa la fotocamera più “castrata” di questo POCO F7 Ultra, e lo si vede anche nei video.

Video che possono essere registrati in 4K a 60 fps con la fotocamera principale e con la fotocamera zoom, ma che scendono a 1080p quando si utilizza l’ultrawide e la fotocamera frontale da 32 megapixel Per rendervi conto della reale qualità dei video registrati con lo smartphone, vi consiglio di guardare le videorecensione che abbiamo inserito in questo articolo che è stata registrata in parte proprio con il POCO F7 Ultra.

Hardware e prestazioni

Ma è quando si parla di prestazioni nude e crude, che il POCO F7 Ultra mostra davvero i muscoli. Lo smartphone è animato da un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia lo stesso processore che si trova in tutti gli altri top di gamma di quest’anno, affiancato da 12 GB o 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X e 256 GB o 512 GB di memoria interna di tipo UFS 4.1: sono le memorie più veloci del mercato.

E queste prestazioni si notano palesemente anche nei benchmark che abbiamo effettuato: oltre al punteggio di AnTuTu, che è molto alto (e se la gioca con lo Xiaomi 15 Ultra), vi farei soffermare anche sullo stress test, nel quale il POCO F7 Ultra si è comportato da top di gamma, evidenziando delle performance praticamente costanti in tutta la durata del test, con un termal throttling tenuto il più possibile a bada anche grazie al nuovo processore grafico ed al sistema di dissipazione pensato dal brand.

Buona la ricezione alla rete cellulare (è un dual-sim, ma non supporta la e-sim): POCO F7 Ultra è compatibile con le reti WiFi 7.

Infine, una buona notizia per tutti quelli che se lo staranno chiedendo: il brand non ci ha dato alcuna informazione in merito, ma nei nostri test abbiamo rilevato che POCO F7 Ultra è dotato di un sensore di prossimità di tipo tradizionale, e quindi non si avrà mai alcun problema con i vocali in capsula, con le telefonate etc.

Software

Così come l’Ultra di Xiaomi, anche POCO F7 Ultra è animato dalla HyperOS 2 che personalizza Android 15. Non è la prima volta che parliamo i questa interfaccia e vorrei evitare di ripetermi, quello che posso dirvi è che quest’anno il brand ha fatto un ottimo lavoro in termini di ottimizzazione e personalizzazione.

Ciò che è importante sottolineare è che la HyperOS va che è una bellezza su questo POCO F7 Ultra. Certo, le novità grafiche sono effettivamente poche, ma l’obiettivo di Xiaomi HyperOS è saper sfruttare meglio l’hardware a disposizione ed integrare l’intelligenza artificiale così come nel suo super top, al fine di ottimizzare prestazioni e consumi. In base alla tipologia di prodotto su cui viene eseguito, si adatta nelle dimensioni potendo così essere adeguatamente “pesante”.

Batteria e ricarica

La batteria da 5400 mAh che, ok, non rende lo smartphone un vero e proprio battery-phone, ma che garantirà un’autonomia decente anche con un utilizzo intenso, e che sicuramente vi porterà a fine serata senza alcun problema.

Davvero top la ricarica, che è veloce e lavora a ben 120w con il cavo e a 50w in modalità wireless: in circa 30 minuti potrete ricaricare totalmente lo smartphone e, ammettiamolo, è una cosa impagabile.

Prezzo e considerazioni finali

Il prezzo di vendita di POCO F7 Ultra è di 699 euro per la versione 12/256 (che è quella che vi consiglio) e di 749 euro per la versione 16/512.

Prezzi molto a fuoco, che pagano leggermente la presenza dello Swap 8 Elite (che è un SoC molto costoso) ma che, se paragonati con gli altri smartphone in commercio con una scheda tecnica simile, rendono il nuovo ultra-premium di POCO davvero un ottimo prodotto.

Certo, ad oggi sulle stesse cifre è possibile acquistare un HONOR Magic 7 Pro (qui la recensione) o un Samsung Galaxy S25, ma quando lo street Price si sarà assestato, POCO F7 Ultra sarà sicuramente uno dei prodotti più interessanti (e potenti) della sua fascia di mercato.





