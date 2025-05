Recensione realme GT7: 7.000 mAh, ottime prestazioni e design al grafene

Negli ultimi anni realme ha saputo costruirsi una reputazione da vero leader nella fascia medio-alta del mercato. Dopo il successo della serie GT, il lancio del top di gamma GT7 Pro, l’azienda alza ancora una volta l’asticella con il realme GT7, uno smartphone che promette prestazioni da top di gamma, funzionalità AI avanzate e soprattutto una batteria che sfida tutti i competitor.

L’abbiamo provato per diversi giorni, mettendolo sotto torchio tra giochi, sessioni fotografiche, produttività e tanto altro. Ecco com’è andata.

Recensione realme GT7: tanta batteria, una cover in un materiale esclusivo e performance top

Costruzione, confezione e design

Il realme GT7 arriva in una confezione elegante ma essenziale, all’interno della quale troviamo lo smartphone, il cavo USB-C, una cover trasparente in TPU, spillino per il carrello SIM e la solita documentazione.

Una volta in mano, colpisce subito il design futuristico ma sobrio, curato e soprattutto innovativo. Le dimensioni sono importanti ma ben bilanciate: 162.42 × 76.13 × 8.30 mm per un peso di 206 g. Si impugna con discreta comodità, e il frame flat aiuta nella presa.

Il vero protagonista del design è l’innovativo pannello posteriore, disponibile in due colorazioni Blue e Black, realizzato con la tecnologia IceSense Graphene. Cos’è il grafene? Si tratta di un materiale composto da uno strato sottilissimo di atomi di carbonio, noto per la sua elevatissima conducibilità termica ed elettrica. È 200 volte più resistente dell’acciaio ma leggerissimo, ed è stato utilizzato qui per migliorare la dissipazione del calore, rendendo il telefono fresco sotto stress o con temperature elevate.

Sul piano delle certificazioni, spicca la quella IP69. Questa garantisce che lo smartphone è non solo resistente all’acqua e alla polvere, ma anche in grado di sopportare getti ad alta pressione e alte temperature, oltre ad essere protetto contro immersioni prolungate.

Display

Il pannello frontale è un AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2.780 × 1.264 pixel, refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco che raggiunge ben 6.000 nit. Parliamo quindi di uno dei display più luminosi e leggibili sul mercato, perfetto per la visione in esterna anche sotto luce diretta.

Non è un pannello 4K, ma la qualità visiva è alta: supporta HDR10+, Dolby Vision e una profondità colore di 1.07 miliardi di colori, oltre al 100% della gamma DCI-P3, restituendo immagini vibranti, dettagliate e naturali. È possibile utilizzare le impostazioni software per migliorare il tono dei colori, agire sulle ottimizzazioni video e sfruttare le funzionalità di tuning avanzato del colore.

Il tocco è preciso anche in situazioni estreme: sudore, pioggia, mani umide… nessun problema. Il touch sampling arriva fino a 2.600 Hz istantanei, con tecnologia anti-mistouch che previene tocchi involontari. Ottimo per il gaming e il controllo preciso.

Prestazioni

Sotto la scocca, il realme GT7 nasconde un nuovo processore: il MediaTek Dimensity 9400e, un chipset prodotto a 4 nm da TSMC con un’architettura composta da:

1 core Cortex-X4 a 3.4 GHz

3 core Cortex-X4 a 2.85 GHz

4 core Cortex-A720 a 2.0 GHz

GPU Arm Immortalis-G720 con supporto al Ray Tracing

Il processore è accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5X e da 256/512 GB UFS 4.0 di memoria interna non espandibile.

Il risultato? Prestazioni da vero flagship. Il punteggio AnTuTu sfonda quota 2 milioni, superando in alcuni benchmark smartphone top di gamma recenti. Ma non è solo una questione di numeri: nell’uso quotidiano è una scheggia. App che si aprono in un istante, nessun lag, fluidità ovunque. Anche nei giochi più pesanti come PUBG o Call of Duty Mobile il GT7 mantiene 120 fps stabili per ore, supportato dalla modalità GT Boost e da un eccellente sistema di raffreddamento.

Oltre alla cover posteriore IceSense Graphene, che abbiamo citato poco fa, sotto la scocca troviamo anche un sistema al liquido con una camera di vapore da 7.700 mm2.

È uno smartphone che non teme nulla, adatto anche a chi cerca un dispositivo per gaming spinto o editing video on the go.

Autonomia

Capitolo killer feature: la batteria. Il realme GT7 monta una mostruosa 7.000 mAh Titan Battery, realizzata in silicio-carbonio. La più grande ad oggi installata su uno smartphone con questo spessore, design e configurazione.

Nei nostri test, con un utilizzo medio tra social, foto, YouTube e app di produttività, abbiamo raggiunto tranquillamente 10-11 ore di schermo acceso. In uso intenso (multitasking spinto, 5 app di messaggistica in push, 15 caselle email, YouTube Studio, editing e TikTok), abbiamo toccato le 5 ore e mezza di schermo senza problemi in mobilità senza Wi-Fi.

Lo smartphone si ricarica completamente in 40 minuti grazie al supporto alla ricarica rapida da 120W SuperVOOC, e in soli 14 minuti raggiunge il 50%. E con la funzione Smart Bypass, durante il gaming l’energia viene inviata direttamente alla scheda madre, evitando surriscaldamenti e preservando la salute della batteria.

Fotocamera

Il comparto fotografico si compone di tre sensori:

50 MP Sony IMX906 (f/1.88) con stabilizzazione

Sony IMX906 (f/1.88) con stabilizzazione 50 MP Samsung S5KJN5 telephoto 2X

Samsung S5KJN5 telephoto 2X 8 MP ultra-wide OV08D10

ultra-wide OV08D10 32 MP frontale Sony IMX615

Le foto diurne sono ottime: dettagli precisi, colori naturali (ma non piatti) e un buon bilanciamento. L’intelligenza artificiale aiuta, anche se nella modalità AI Landscape+ tende a saturare eccessivamente, specialmente con HDR attivo. Di notte, le prestazioni calano: si nota un po’ di rumore, e la messa a fuoco fatica nelle condizioni più estreme.

Il teleobiettivo arriva fino ad un massimo di 2X, non parliamo quindi di un sensore periscopico: pertanto lo zoom a 5X presenta interpolazione software. Rispetto ai top di gamma, dunque, lo zoom non regge il confronto.

I video si spingono fino a 4K/120fps in slow-motion, con modalità Dolby Vision, Cinematic e persino la 4K Underwater Mode. La stabilizzazione è buona, ma in notturna permangono granulosità e qualche incertezza nell’AF.

Insomma, ottimo comparto per la fascia, ma non aspettatevi un camera-phone puro.

Software e AI

Il realme GT7 arriva con realme UI 6.0 basata su Android 15, ed è qui che l’azienda ha inserito alcune delle funzioni AI più interessanti sul mercato:

AI Planner : doppio tap sul retro e il telefono legge date/orari a schermo per generare appuntamenti automaticamente.

: doppio tap sul retro e il telefono legge date/orari a schermo per generare appuntamenti automaticamente. Loop AI : trascina file, immagini o testo verso un lato dello schermo per inviarli rapidamente ad altre app.

: trascina file, immagini o testo verso un lato dello schermo per inviarli rapidamente ad altre app. AI Glare Removal e AI Eraser 2.0 : per eliminare riflessi o oggetti indesiderati dalle foto con un click.

e : per eliminare riflessi o oggetti indesiderati dalle foto con un click. 3 dita per analisi schermo : estrazione testo, riepiloghi, salvataggi rapidi di contenuti utili.

: estrazione testo, riepiloghi, salvataggi rapidi di contenuti utili. Dock laterale: comoda per scorciatoie, tool e quick launch.

Presente anche il supporto a Google Gemini, con traduzione simultanea, AI gaming coach e interazione contestuale. Un ecosistema completo e avanzato.

Connettività ed extra

Il realme GT7 è equipaggiato con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dual GPS (L1 + L5), eSIM, dual SIM fisica e 360° NFC. Ottima anche la ricezione, grazie al nuovo quad-core Signal Catcher Chip, che migliora la sensibilità del segnale in aree difficili.

Inoltre, le antenne sono disposte in modo intelligente per evitare interferenze in qualunque orientamento, un dettaglio che fa la differenza.

Conclusioni e prezzi – Recensione realme GT7

realme GT7 è uno di quegli smartphone che, dopo qualche giorno di utilizzo, ti lascia con la sensazione che non serva per forza spendere 1000€ per avere un’esperienza premium. Non è perfetto, certo – soprattutto sul fronte fotografico, dove si comporta bene ma non eccelle o nel display che non raggiunge i 4K di settore – ma riesce comunque a centrare quasi tutti gli obiettivi che si prefigge.

La batteria è la vera protagonista, e non è solo una questione di capacità numerica: la gestione energetica è intelligente, la ricarica è incredibilmente rapida, e il sistema di bypass durante il gaming dimostra una cura nei dettagli rara in questa fascia. A questo si aggiungono prestazioni di alto livello, un display luminosissimo e un software ricco di funzioni AI che, per una volta, non sono solo apparenza ma strumenti realmente utili nella vita di tutti i giorni.

L’adozione del grafene nella scocca e la certificazione IP69 sono la dimostrazione che realme vuole spingersi oltre la classica logica del “buono per il prezzo”, portando sul mercato un prodotto ambizioso e distintivo.

Insomma, se siete alla ricerca di uno smartphone affidabile, performante, con autonomia record e un tocco di innovazione concreta, il realme GT7 merita tutta la vostra attenzione. È uno di quei dispositivi che fanno bene al mercato, perché alzano l’asticella, costringono la concorrenza a rincorrere, e dimostrano che non serve per forza un logo premium per avere un’esperienza premium.

Il prezzo di vendita del dispositivo è di 749,99€ nella variante da 12/256 GB che al lancio in offerta scendono a 649,99€ compreso di caricatore su Amazon mentre su Unieuro, Mediaworld e altri negozi di elettronica, il dispositivo sarà disponibile nella variante da 12/512 GB ad un prezzo di 799,99€ con in bundle al lancio il Watch S2.

