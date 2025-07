Recensione OPPO Enco Buds 3 Pro: la scelta più intelligente, per meno di 30 euro

Il mercato delle cuffie true wireless è una giungla: ogni settimana spunta un nuovo modello, e per l’utente districarsi tra sigle, specifiche e promesse mirabolanti è sempre più difficile, specialmente nella fascia sotto i 50 euro. È un territorio affollato, dove spesso la qualità viene sacrificata in nome del prezzo, ed è proprio qui che OPPO prova a mettere a tacere la concorrenza con le sue Enco Buds 3 Pro: auricolari che sulla carta promettono un’esperienza premium a un costo da entry-level. Leggerezza, audio di qualità, un’autonomia che sembra non finire mai e la resistenza a polvere e schizzi.

Con un prezzo di listino di 49 €, spesso in offerta a cifre ancora più aggressive, la domanda sorge spontanea: sono davvero l’affare che sembrano? Scopriamolo insieme in questa recensione completa.

Recensione OPPO Enco Buds 3 Pro

Design, materiali e comfort

Appena prese in mano, le OPPO Enco Buds 3 Pro trasmettono senza alcun dubbio una sensazione di cura e solidità che non ti aspetteresti in questa fascia di prezzo. Gli auricolari, disponibili nelle colorazioni Glaze White e Graphite Grey, pesano appena 4,3 grammi l’uno e sono decisamente compatti; ciò che emerge è la loro finitura lucida, capace di renderli allo stesso tempo discreti ma eleganti.

La vera magia, però, sta nel comfort; il design con il gommino a “ombrello” si adatta in modo naturale al canale uditivo, caratteristica che garantisce una stabilità eccellente quando indossate. Non vi nascondo che sono riuscito ad indossarle per svariate ore, in molte delle quali mi sono dimenticato di averle indossate, per poi ricordarmene solamente quando Siri dell’iPhone mi ha letto delle notifiche in arrivo. Anche la custodia è altrettanto ben costruita: compatta, robusta e testata per resistere a cadute e a migliaia di aperture.

Essendo io possessore di Airpods Pro, ben altro segmento di prodotto, è evidente la differenza di peso del case di ricarica, che su questo modello sembra essere quasi vuoto, per quanto leggero.

A completare il quadro c’è la certificazione IP55, che li protegge da polvere, sudore e pioggia leggera; questo li rende compagni ideali non solo per la scrivania, ma anche per la palestra o per una corsa al parco senza il timore di rovinarli. Sono sopravvissuti al mio sudore estivo, perciò credo di potervi garantire al 100% la loro resistenza al sudore durante le attività sportive.

Qualità audio

Ed è proprio sul fronte della qualità audio che che le Enco Buds 3 Pro sorprendono davvero. Al loro interno batte un driver dinamico da 12,4 mm con diaframma rivestito in titanio e potenti magneti al neodimio; senza parlare un linguaggio troppo tecnico, tradotto in parole povere, intendo dire che il suono è sorprendentemente ricco, potente e dettagliato per il prezzo a cui vengono vendute, che di fatto è molto al di sotto dei 49 euro di listino.

La resa sonora è dinamica e piacevole: i bassi li ho trovati pieni e controllati, mai troppo invadenti, con dei medi che restituiscono voci chiare e presenti, mentre gli alti sono gradevoli, anche se nei brani più complessi possono perdere un po’ di definizione, ma davvero non mi sarei potuto aspettare di meglio da questo prodotto. Non siamo di fronte a un prodotto per audiofili, mi pare ovvio e anche superfluo da specificare, ma per l’ascolto quotidiano di musica pop, elettronica, podcast o per la visione di film e serie TV, la qualità è più che soddisfacente.

L’isolamento acustico è affidato unicamente al design in-ear che crea, nel complesso, un isolamento passivo. Questo significa che in ambienti come casa o ufficio i rumori di fondo vengono attutiti efficacemente, ma sui mezzi pubblici o in una strada trafficata, la mancanza di una cancellazione attiva del rumore (ANC) si fa sentire, dettaglio che può essere compensato semplicemente mettendo mano al portafogli, e aumentando di almeno una 50 ina di euro in più il budget di spesa.

Il vero valore aggiunto, però, è l’ecosistema software. Tramite l’app HeyMelody (disponibile per Android e iOS), questi auricolari si trasformano letteralmente, in quanto è possibile personalizzare l’audio con un equalizzatore a sei bande o scegliere tra tre preset, eseguire il test Golden Sound per creare un profilo audio su misura per il proprio udito, configurare i comandi touch (doppio e triplo tocco) per ogni auricolare o ancora attivare la modalità Gioco a bassa latenza (47 ms). Non vorrei sembrare troppo fazioso, ma funzionalità del genere sono merce rara in questa fascia di prezzo e proiettano le Enco Buds 3 Pro in una categoria nettamente superiore.

Autonomia

Se c’è un campo in cui le OPPO Enco Buds 3 Pro sbaragliano la concorrenza, quello è senza alcun dubbio l’autonomia. Parliamo di 12 ore di ascolto con una singola carica, che salgono a ben 54 ore totali utilizzando la custodia di ricarica: sono numeri impressionanti, che si traducono in una grande libertà di utilizzo. E se doveste rimanere a secco di batteria, la ricarica rapida vi viene in soccorso, e con soli 10 minuti otterrete circa 4 ore di ascolto.

Prezzo e considerazioni

Arriviamo al dunque: con un prezzo di listino di 49 €, e spesso reperibili a cifre vicine ai 30 €, le OPPO Enco Buds 3 Pro offrono un pacchetto dal rapporto qualità-prezzo imbattibile, senza mezzi termini. Si rivolgono a quella fetta di pubblico che cerca un compagno affidabile per l’uso quotidiano, tra musica, podcast e video, e che desidera un’autonomia talmente estesa da potersi dimenticare della ricarica per giorni. Sono perfette per chi, pur con un budget limitato, non vuole rinunciare alla qualità costruttiva, al comfort e alla soddisfazione di poter personalizzare l’audio e i comandi tramite un’app sorprendentemente completa.

Certo, non sono la soluzione per tutti: chi ha come priorità assoluta la cancellazione attiva del rumore per isolarsi nel caos dei mezzi pubblici, chi necessita di una qualità microfonica di livello professionale per le chiamate di lavoro, o l’audiofilo più esigente alla ricerca della massima fedeltà sonora, dovrà necessariamente orientarsi verso alternative di gran lunga più costose, ma per tutti gli altri, le OPPO Enco Buds 3 Pro rappresentano una scelta intelligente, conveniente e incredibilmente solida.

