I migliori smartphone cinesi sotto i 200 euro | Classifica Ottobre 2022

Ecco la nostra classifica dei migliori smartphone cinesi sotto i 200 euro. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo.

Vi ricordiamo che, trattandosi di prodotti soggetti ad offerte, prezzi e disponibilità sono variabili nel corso del tempo.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2022

I migliori smartphone sotto i 200 euro

Di seguito trovate la nostra selezione di smartphone cinesi dal prezzo contenuto, sotto i 200€. Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che su Amazon, in alcuni casi è presente la voce “Applica Coupon”, che vi permette di risparmiare (vale solo se c'è una promo attiva su un determinato prodotto).

Redmi Note 11 & Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 è uno dei mid-range più in voga ed interessanti di quest'anno. Insomma, una soluzione che non passa mai di moda: display AMOLED da 6.43″ Full HD+ a 90 Hz, Snapdragon 680, storage UFS 2.2 ed una Quad Camera da 50 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolo e macro. La batteria da 5.000 mAh è perfetta per non restare mai a secco e la ricarica da 33W fa la differenza rispetto ai modelli più economici | RECENSIONE

Siete in cerca di uno Xiaomi accessibile ma il 4G non vi basta? Allora provate Redmi Note 10 5G, dispositivo di tutto rispetto votato al nuovo standard di connettività. Lo smartphone non si fa mancare nulla: abbiamo uno schermo AMOLED da 6.5″ Full HD+ a 90 Hz, 5.000 mAh di batteria con ricarica da 18W, una tripla camera da 48 + 2 + 2 MP ed un chipset Dimensity 700 di MediaTek.

Prezzi

POCO M5

Dopo aver rinnovato la fascia economica di Redmi, Xiaomi è passata al brand POCO con varie novità. Tra queste troviamo POCO M5, uno smartphone dal look giovanile ed accattivante, caratterizzato dal classico stile “alternativo” del marchio. Il display è un'unità LCD da 6.58″ Full HD+ a 90 Hz con protezione Gorilla Glass mentre il chipset è il recente Helio G99. Non mancano memorie UFS 2.2, l'NFC per i pagamenti, lo slot microSD, 5.000 mAh con ricarica da 18W ed una tripla fotocamera da 50 MP | RECENSIONE

Prezzi

Realme 9i

Realme 9i si dimostra un dispositivo equilibrato, anch'esso con un bel display da 6.6″ Full HD+ a 90 Hz ed una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP. La batteria che alimenta il dispositivo è un'unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W mentre a muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 680, SoC ideale per i terminali di questa fascia di prezzo.

Prezzi

OPPO A76

OPPO A76 si pone come il rivale perfetto dei modelli visti finora dato che varie specifiche sono in comune ma abbiamo la qualità del brand e una rifinitura della scocca particolare. Il processo di produzione OPPO Glow restituisce una cover elegante, brillante e resistente a graffi ed impronte. Abbiamo poi un display da 6.56″ HD+ a 90 Hz, lo Snapdragon 680, batteria da 5.000 mAh (18W) ed una doppia fotocamera da 13 + 2 MP.

Prezzi

vivo Y21s

vivo Y21s è un altro modello che punta forte sullo stile: si tratta di un dispositivo elegante, dai colori raffinati e luccicanti, nel perfetto stile del brand cinese. In questo caso abbiamo uno schermo da 6.51″ HD+ con notch a goccia, un processore Helio G80 di MediaTek ed una tripla fotocamera da 50 MP (accompagnata da un modulo macro ed uno dedicato alla profondità di campo).

Prezzi

