Recensione SwitchBot Lock Pro: il retrofit semplice, intelligente e sicuro

Le moderne abitazione sono spesso dotate di tutti i comfort derivati dalla domotica: luci controllabili tramite l’assistente vocale, prese elettriche attivabili con lo smartphone e serrature smart che si bloccano e sbloccano semplicemente avvicinandosi. Per le case che non nascono con un’idea smart in mentre, però, c’è il retrofit e in questo Switchbot la fa da maestro: scoprite insieme a noi Lock Pro, la nuova serratura intelligente che abbiamo deciso di mettere alla prova sulla porta più vecchia che potessimo trovare in giro.

Recensione SwitchBot Lock Pro

Design e materiali

SwitchBot Lock Pro ha un design particolarmente elegante, anche essendo inevitabilmente ingombrante: il dispositivo, infatti, ha il compito di accogliere la chiave della porta al suo interno, per poi utilizzare il meccanismo motorizzato per farla girare. Questo si traduce in un inevitabile blocco massiccio che va applicato direttamente sulla porta, ma che per fortuna non è affatto sgradevole da guardare. La parte frontale, per esempio, è dotata di uno sportellino magnetico per l’alloggiamento della batteria, di un LED di stato e della manopola per il blocco e lo sblocco manuale del dispositivo che mostra un singolo punto arancione per indicarne la posizione.

Sui lati, invece, è tutto completamente liscio, con una livrea nera satinata che ben si abbina (almeno in teoria) a quelli che dovrebbero essere i colori di una porta tradizionale (tranne la nostra, la nostra come potete vedere in foto è verde). Il bundle che abbiamo ricevuto in prova includeva anche il piccolo Hub Mini con Matter, ovvero una piccola scatoletta bianca che viene collegata ad internet e all’app tramite Wi-Fi per offrire maggiore compatibilità con gli ecosistemi esistenti, e il keypad con tastierino numerico e sensore per le impronte digitali.

In confezione sono inclusi tutti gli strumenti utili per l’installazione, come le viti e i chiavini esagonali utili ad agganciare al meglio la serratura, insieme a due mascherine già provviste di adesivo 3M da applicare alla porta in base alla propria chiave e serratura già esistente. La batteria per l’alimentazione è già inclusa nel dispositivo ed è tenuta in posizione da due fermi, in modo che non possa in alcun modo creare falso contatto ed impedire il corretto utilizzo del Lock Pro.

Installazione

Come accennato in precedenza, ci sembrava troppo semplice applicare SwitchBot Lock Pro ad una semplice porta dell’ufficio, quindi abbiamo deciso di alzare l’asticella. La nostra installazione è avvenuta sulla porta d’ingresso, una classica porta blindata degli anni ’90 a cui di recente è stata completamente sostituita la serratura per utilizzare un sistema più moderno che consentisse di inserire due chiavi contemporaneamente (una da dentro ed una da fuori). Il compito, quindi, non sembrava particolarmente semplice, ma possiamo affermare con assoluta certezza che siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla facilità dell’installazione.

Vista la natura un po’ particolare della nostra porta, abbiamo dovuto provvedere prima a smontare la maniglia e quindi a rimuovere le coperture del cilindro della serratura. La rimozione della serratura si è resa necessaria poiché quest’ultima era posizionata in basso rispetto al cilindro e quindi rendeva impossibile l’installazione di Switchbot Lock Pro (tranquilli, il fabbro ha provveduto in seguito a riposizionarla in alto rispetto alla serratura), ma se utilizzate una porta più moderna sicuramente non avrete questo tipo di problematica che abbiamo riscontrato noi.

Una volta constatato quale delle due basi si adattasse meglio al nostro cilindro (in confezione è inclusa anche una pratica guida per capire se installare la versione A oppure quella B), è bastato solamente applicare il 3M alla porta per farlo aderire in mondo particolarmente saldo. Con questa operazione preliminare andata in porto, non resta altro che inserire la chiave nella serratura e quindi applicare Switchbot Pro su di essa, agganciando il tutto con le quattro viti esagonali posizionate sui lati. In confezione è inclusa anche una striscia adesiva di sicurezza che è assolutamente consigliabile installare per almeno 24 ore dopo l’applicazione dell’adesivo 3M, in modo da essere sicuri che si incolli alla perfezione.

Funzionamento

Per la prima configurazione bisogna fare la conoscenza dell’app SwitchBot su iOS e Android e della sua altalenante traduzione in italiano. Per quanto il procedimento sia particolarmente semplice da seguire, infatti, alcune traduzioni non particolarmente precise potrebbero condurre in errore gli utenti meno attenti. In questo caso, quindi, è consigliata una particolare attenzione a tutti i dettagli, anche se il “trial & error” è sempre il metodo migliore per capire come funziona davvero un dispositivo.

Per far girare la chiave nel cilindro della serratura, SwitchBot Lock Pro applica una rotazione con una forza di 20 kgf/cm², utile ad interagire davvero con qualsiasi chiave. Per esempio, la nostra serratura è anche piuttosto dura nel girare e il dispositivo non ha mai perso un colpo sotto questo punto di vista, facendo girare la chiave in qualsiasi momento. Quando il modello Lock Pro viene installato in assenza del Hub Mini, i metodo di sblocco utilizzabili sono soltanto tramite Bluetooth (con l’app ufficiale), Apple Watch e con la chiave fisica.

Quando però viene installato l’Hub Mini, la serratura smart viene integrata completamente nell’ecosistema esistente, come quello di Amazon Alexa o Google Home, concedendo anche blocco e sblocco da remoto, tramite comandi vocali e con i widget che possono essere installati sulle lockscreen degli smartphone. Le possibilità si ampliano ulteriormente quando viene installato anche il tastierino, permettendo di inserire una Passcode numerica, lo sblocco con le impronte digitali e l’utilizzo dei tag NFC (tutte e tre le opzioni possono essere anche solo temporanee per gli ospiti o gli affittuari).

La batteria è davvero sorprendente e studiata in modo che sostituirla non richieda soluzioni particolari: SwitchBot Lock Pro infatti, è alimentato da un pack di 4 batterie AA, che possono essere sostituite facilmente ed acquistate senza alcun tipo di problema anche nei supermarket, in modo da non richiedere lunghi tempi di spedizione nel caso in cui si dovesse acquistare un battery pack proprietario da internet. L’autonomia stimata è tra i 6 e i 9 mesi, in base all’utilizzo quotidiano: in un mese, per esempio, utilizzando la serratura tutti i giorni le nostre batterie si sono scaricate soltanto del 4%, quindi la stima sembra essere piuttosto veritiera se non sottostimata. In caso di batteria scarica o malfunzionamento, inoltre, è possibile utilizzare lo sblocco di emergenza che permette di muovere liberamente la manopola per aprire o chiudere la porta: questa manovra, tuttavia, comporta il reset delle serratura che andrà calibrata nuovamente in seguito.

Possiamo tranquillizzare anche si è preoccupato per la sicurezza: SwitchBot utilizza una crittografia AES-128 che mette al sicuro qualsiasi interazione scambiata tra il dispositivo e l’app, in modo da evitare intrusioni da parte di hacker o malintenzionati. Tramite l’applicazione, inoltre, si può tenere traccia dell’attività di apertura e di chiusura della porta, nonché dell’attuale stato della serratura, in modo da essere sempre aggiornati su quello che succede in casa.

Recensione SwitchBot Lock Pro: prezzo e considerazioni

SwitchBot Lock Pro funziona davvero bene e la possibilità di installarlo in modo semplice e veloce lo rende perfetto per chi non ama particolarmente armeggiare con strumenti ed effettuare modifiche. Il meccanismo di blocco e sblocco è potente e preciso, così come la taratura dell’apertura e chiusura della porta, ma si potrebbe sicuramente chiedere di più alla traduzione italiana dell’app. Il prezzo non è sicuramente basso, ma è particolarmente in linea con quelli che sono le richieste per un dispositivo di questo genere.

SwitchBot Lock Pro viene proposto in bundle con Hub Mini e Keypad ad un prezzo di 239.99€, ma grazie il coupon che trovate qui sotto potrete farlo vostro con uno sconto di ben 50€ e portare a casa l’intero kit a soli 189.99€. Se volete domotizzare la vostra porta di casa senza fare troppo modifiche alla serratura, questo è il momento giusto per fare del sano retrofit ed installare velocemente questa serratura di nuova generazione.

