I migliori notebook cinesi | Classifica Luglio 2022

Da un po' di tempo a questa parte la categoria dei notebook cinesi è cresciuta esponenzialmente. Vuoi per la progressiva evoluzione della componentistica hardware, vuoi per prezzi piuttosto convenienti. A tal proposito, in questo articolo vi diamo la nostra classifica dei migliori notebook cinesi. Ecco perché vi vogliamo indicare quali siano i prodotti migliori nella loro fascia di prezzo.

I migliori notebook cinesi

Teclast F7 Plus 2

Il Teclast F7 Plus 2 rappresenta un'evoluzione del tanto acclamato primo capitolo della serie. Si tratta di un terminale low budget dal rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, mosso dal processore N4120 e supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. Una soluzione votata alla portabilità con un display da 14.1″ e la possibilità di usufruire di Windows 11. Perfetto per gli studenti e non solo!

CHUWI LarkBook X

CHUWI LarkBook X è un'altra soluzione economica e conveniente, mossa da un processore Intel N5100 (8/256 GB SSD). Anche in questo caso abbiamo un display da 14″ (Full HD), un corpo leggero, cornici ottimizzate ed una tastiera retroilluminata. Se state cercando un dispositivo low budget completo ed affidabile, allora questo è il notebook che fa al caso vostro!

HONOR Magicbook X15

Con Honor MagicBook X15 le cose si fanno più interessanti, anche se il prezzo comincia a salire leggermente. Parliamo di un terminale dal look premium, con una scocca in alluminio, un ampio display da 15.6″ Full HD ed un processore Intel Core i3-10110U. Il brand cinese è da sempre sinonimo di qualità e stile: il modello X15 non fa eccezione. Oltre ad un peso contenuto ed un sistema di raffreddamento attivo con una ventola a lame ultra-sottili, abbiamo anche il supporto alla ricarica da 65W.

Realme Book Prime

Realme Book Prime è il primo portatile del brand lanciato in Italia: si tratta di un terminale equipaggiato con un processore Intel i5-11320H, con 8 GB di RAM e 512 GB di storage. Per il display abbiamo un panello da 14″ con risoluzione 2.1K, con bordi ottimizzati. Non mancano il Wi-Fi 6, una porta Thunderbolt 4, il lettore d'impronte digitali, la ricarica da 65W ed un corpo ultra-leggero in metallo.

Huawei MateBook D 15

Concludiamo la nostra panoramica dei migliori notebook cinesi del mese di luglio 2022 con Huawei MateBook D 15, un portatile che non passa mai di moda per il suo rapporto qualità/prezzo stellare. In questo caso passiamo da Intel ad un processore AMD Ryzen 5 (5500U), sempre con 8 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. Presente all'appello un ampio schermo da 15.6″ Full HD in 16:9, il Wi-Fi 6, Windows 11, ricarica da 65W e tanto altro. Anche a questo giro parliamo di un dispositivo leggero, adatto sia a studenti che a professionisti.

