I migliori smartphone cinesi sotto i 300 euro | Classifica Ottobre 2022

In questo articolo vi diamo la nostra classifica dei migliori smartphone cinesi sotto i 300 euro. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo.

Vi ricordiamo che, trattandosi di prodotti soggetti ad offerte, prezzi e disponibilità sono variabili nel corso del tempo.

I migliori smartphone cinesi sotto i 100€ |150€ | 200€ | 500€ | 600€

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2022

I migliori smartphone cinesi sotto i 300 euro

Di seguito trovate la nostra selezione di smartphone cinesi dal prezzo contenuto, sotto i 300€. Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che su Amazon, in alcuni casi è presente la voce “Applica Coupon”, che vi permette di risparmiare (vale solo se c'è una promo attiva su un determinato prodotto).

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S 5G è uno degli smarphone più interessanti tra quelli votati al nuovo standard di connettività. Parliamo di un modello mosso dal Dimensity 810, alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W e dotato di un ampio schermo da 6.6″ Full HD+ a 90 Hz. La tripla fotocamera si basa su un sensore da 50 MP con tanto di grandangolo e macro. Insomma, un dispositivo completo ed accessibile! | RECENSIONE

Prezzi

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE fa parte della scorsa generazione di punta del brand ma continua ad essere attualissimo e valido. Parliamo di un dispositivo leggero e sottile, mosso dallo Snapdragon 778G e dotato di uno schermo AMOLED ampio, con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. La fotocamera principale si basa su un sensore da 64 MP e non manca una buona batteria con ricarica da 33W. È sempre imperdibile! | RECENSIONE

Prezzi

OPPO Reno 7

OPPO Reno 7 è uno smartphone realizzato nel perfetto stile del brand cinese: bello ed elegante, punta forte sull'estetica con una cover in vetro oppure in fibra di pelle e vetro resina (nella colorazione Sunset Orange). Non è presente il 5G ma abbiamo comunque ottime specifiche: lo Snapdragon 680 è il cuore del terminale, alimentato da un'unità da 4.500 mAh (33W). Lo schermo è un pannello AMOLED da 6.4″ a 90 Hz e la tripla fotocamera da 64 MP presenta una luce LED Orbit Light come indicatore di notifica posteriore | RECENSIONE

Prezzi

Realme Narzo 50 5G

Realme Narzo 50 5G è un mid-range giovanile, dal look fresco, mosso dal Dimensity 810 di MediaTek. Frontalmente abbiamo uno schermo da 6.6″ Full HD+ a 90 Hz, mentre la capiente batteria da 5.000 mAh (con ricarica da 33W) permette di non restare a secco durante la giornata. Il retro ospita una fotocamera da 48 MP accompagnata da un modulo dedicato alla profondità. Non manca l'NFC per i pagamenti contactless!

Prezzi

Honor X8

Bello e stiloso, Honor X8 è un medio gamma 4G con Snapdragon 680, tanta RAM e memoria interna, display Full HD+ a 90 Hz ed una fotocamera da 64 MP. Il tutto è racchiuso in un corpo leggero e sottile, dotato di uno spessore di soli 7.45 mm: il giusto rapporto tra performance, dimensioni e stile! | RECENSIONE

Prezzi

Per tutti i coupon e le offerte sugli smartphone cinesi (e non solo) vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato: GizDeals! E tutti i canali tematici.

GizDeals | BangGood Italia | GizDeals eBay | GizDeals Affari dal Web | Gizdeals AliExpress

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il