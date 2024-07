Recensione Samsung Galaxy Z Flip6: più veloce, più intelligente e più longevo

Una nuova fotocamera principale, un nuovo processore top di gamma, display più luminoso, spessore leggermente ridotto, piega che si vede meno e una batteria più capiente. Per anni lo Z Flip di Samsung è stato il punto di riferimento per il segmento degli smartphone pieghevoli a conchiglia e sì, sulla carta le caratteristiche del nuovo Samsung Z Flip6 non rappresentano una “rivoluzione” rispetto alla generazione precedente ma come abbiamo visto con lo Z Fold6 (qui la recensione), è come se il brand avesse “affinato” i suoi smartphone ottimizzando profondamente l’esperienza utente anche grazie all’integrazione della nuova generazione di Galaxy AI che, ricordiamolo, per ora è disponibile solo sui due nuovi foldable sudcoreani.

Ma il prezzo aumenta: si parte da 1279 euro per la versione 12/256 (esclusi eventuali promozioni, sconti e trade in) ed anche se è una cifra piuttosto alta ma non folle, in realtà ormai mercato è maturo e pieno di alternative anche in questo particolare form factor. Basti pensare all’ottimo Motorola RAZR 50 Ultra (qui la recensione) o addirittura al Nubia Flip (qui la recensione), prodotti che costano meno ma che in quanto a caratteristiche tecniche a mio avviso continuano a stare un filino sotto al nuovo clamshell di Samsung.

Insomma, stiamo provando Samsung Galaxy Z Flip6 da un po’ e siamo pronti a parlarvi delle sue novità, dei suoi pro e dei suoi contro, e a tentare di aiutarvi nel dare una risposta quanto più oggettiva alla domanda fondamentale che porta con sé il neo-arrivato della casa sudcoreana: ha senso spendere queste cifre per un flip?

Recensione Samsung Galaxy Z Flip6: il RE dei clamshell diventa più intelligente e ottimizzato

Videorecensione Samsung Galaxy Z Flip6

Design e materiali

Così, a prima vista, rispetto alla generazione precedente non sembra che sia cambiato molto nel design del Samsung Galaxy Z Flip6. L’estetica è molto simile allo Z Flip5, così come le dimensioni estremamente compatte quando è chiuso. Tuttavia, l’Armor Alluminium e i bordi opachi e piatti lo rendono molto più comodo in termini di ergonomia e più piacevole esteticamente proprio grazie alla finitura utilizzata per colorare le cornici. A proposito di cornici, sin dalla prima volta che l’ho visto, ho apprezzato l’idea di utilizzare lo stesso colore dello smartphone a contorno delle due fotocamere ed in linea generale preferisco i colori di quest’anno che sono più pastello ed eleganti e divertenti allo stesso tempo.

Ora, anche il display esterno rimane simile all’anno scorso ed anche nel Samsung Galaxy Z Flip6 è ritagliato quasi a “pinna” nelle zone dove sono posizionate le fotocamere. Una scelta stilistica? Non so, quel che posso dire è che personalmente non avrei preteso che il brand avesse seguito la strada del display full screen del RAZR 50 Ultra, ma quantomeno che avesse ottimizzato meglio le cornici, riducendole ed aumentando lo spazio disponibile della sua FlexWindow.

Così come abbiamo visto nello Z Fold6 poi, Samsung Galaxy Z Flip6 introduce una nuova cerniera a doppia guida, che a mio avviso è la migliore del mercato e che gli permette di essere certificato IP48 (quindi resistente anche a granelli di polvere) e di poter essere piegato praticamente a qualsiasi angolazione si preferisce.

Questa resistenza però, rende leggermente scomodo aprire lo smartphone con una mano ed in effetti mi sarebbe piaciuto se Samsung avesse pensato ad una sorta di “labbro” per facilitarne questa tipologia di uso.

Display

E proprio come abbiamo visto nella recensione dello Z Fold6, anche con il Samsung Galaxy Z Flip6 parlare della cerniera ci porta direttamente a parlare del display. Perché sì, la piega continua a vedersi, anche se molto meno. Ora, nel Samsung Galaxy Z Flip6 i passi in avanti sono stati fatti e sono molto evidenti se paragonato alle generazioni precedenti: la piega si vede molto meno ed è meno percepibile quando ci si passa con le dita, anche grazie ad un nuovo strato che, tra le altre cose, dovrebbe rendere più resistente il display interno. Ma c’è, ed è più evidente rispetto ad altri pieghevoli venduti anche in Italia proprio per poter garantire al prodotto la tanto agognata certificazione IP.

Quindi, di nuovo, si tratta solo di una scelta personale: preferite uno smartphone con una piega invisibile ma non certificato, oppure un prodotto con una piega che seppur minimamente continua ad essere visibile ma certificato? Io opto per la seconda possibilità, ma qui la scelta è solo soggettiva.

Da un punto di vista prettamente tecnico, non ci sono novità di rilievo negli schermi di questo nuovo pieghevole. Lo schermo interno continua ad essere un Super AMOLED FHD+ da 6.7” con una frequenza di aggiornamento dinamica a 120 Hz, mentre quello esterno continua ad essere un AMOLED da 3.4” a 60 Hz. Certo, se paragonato ai 160 Hz del display esterno del RAZR 50 Ultra sembrerebbe un pannello di qualità molto inferiore, ma per un display esterno a mio avviso non c’è bisogno di una frequenza di aggiornamento così spinta (che poi tende a consumare di più anche la batteria).

Ciò che avrei davvero voluto, è che Samsung avesse aumentato le dimensioni del pannello o, quantomeno, ridotto profondamente le cornici aumentando lo spazio a disposizione.

Ad ogni modo, la vera novità nel display del Samsung Galaxy Z Flip6 è nella luminosità del pannello, che aumenta in maniera marcata: teoricamente dovrebbe arrivare a 2600 nits di picco, nei nostri test ha raggiunto valori prossimi ai 2000 nits, e di vede molto meglio sotto la luce del sole diretta, soprattutto considerando i 1500 nits a cui si fermava lo Z Fold5.

Hardware e prestazioni

Non mi soffermerò molto sull’hardware e le prestazioni del Samsung Z Flip6 perché il concetto è semplice: utilizza lo stesso Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 for Galaxy che abbiamo visto nell’S24 Ultra e nello Z Fold6, e le prestazioni sono le medesime.

In sostanza, il Samsung Galaxy Z Flip6 compete direttamente con tutti gli altri top di gamma del brand, quantomeno in termini di potenza ed esperienza utente, ed è in grado di gestire ad occhi chiusi anche i giochi più complessi o i rendering di video ad alta risoluzione. Ed è qui che il Samsung Galaxy Z Flip6 è avanti a tutti i suoi competitor: nel mercato non c’è un pieghevole a conchiglia con le sue prestazioni.

C’è una novità importante però: per la prima volta in un pieghevole clamshell Samsung ha integrato una camera di vapore, che lavora decisamente bene nella gestione delle temperature, seppure lo smartphone non sia esente da leggeri fenomeni di thermal throttling. E sì, Samsung Galaxy Z Flip6 scalda (e pure parecchio) soprattutto nella sezione superiore, ma questo perché il calore generato dallo Snap 8 Gen. 3 (che, fidatevi, non è poco) viene correttamente fatto uscire tramite la scocca.

Tornando a noi, buono l’audio in capsula e la ricezione della rete cellulare, così come la connessione e le prestazioni con le reti WiFi che ho notato essere profondamente più stabili anche con le nuove reti WiFi 7. Buono il sensore per le impronte digitali, che continua ad essere posizionato nel tasto d’accensione alla giusta altezza ed è sempre preciso e veloce

Infine un appunto, come al solito il sensore di prossimità è di tipo virtuale (è sempre stato così negli anni) ma, anche con il nuovo foldable, Samsung ha fatto un lavoro certosino nella calibrazione: in pratica, funziona benissimo e nessuno si accorgerebbe di questo particolare.

Fotocamere

In quanto a fotocamere ci sono due buone notizie: la prima è che la fotocamera principale fa un grande passo in avanti, abbandonando i 12 megapixel a favore di un nuovo sensore da 50 megapixel, la seconda è che – a differenza di quanto visto nel RAZR 50 Ultra – continua ad essere dotato di una fotocamera ultra-wide che, però, è praticamente la stessa identica 12 megapixel che abbiamo visto con la generazione precedente.

Il passaggio al nuovo sensore è un upgrade che si nota fin dai primi scatti, e non solo nella gestione generale del dispositivo ma anche nello zoom digitale 2x che, grazie ad un pixel-binning migliore, è di ottima qualità. Rispetto a quanto visto ad esempio nel RAZR 50 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip6 non tende a sovraesporre le zone più importanti e, soprattutto, gestisce molto meglio le temperature ed i colori, producendo immagini molto naturali e con un’ottima gestione dell’HDR.

Ed è lo stesso anche in condizioni di scarsa luminosità, dove la qualità del nuovo sensore rende gli scatti molto più piacevoli rispetto a quanto accadeva nella generazione precedente, con immagini ben bilanciate, rese più “luminose” dalla modalità notte ma mai artefatte e con una buona gestione del rumore che è quasi sempre assente. In basso troverete dei sample scattati in condizioni di scarsissima luminosità, in modo da spingere al massimo la modalità notte.

Per quanto riguarda la fotocamera ultra-wide, nessuna novità: la qualità è la medesima dello Z Flip5, ma l’elaborazione software è migliorata tantissimo soprattutto nella gestione della gamma dinamica. Vero è però, che avrebbero potuto fare qualcosina in più, magari integrando il nuovo sensore utilizzato nell’ultra grandangolare dello Z Fold6.

È sempre possibile sfruttare la modalità Flex per appoggiare lo smartphone su una superficie e vedere l’anteprima dell’inquadratura nello schermo esterno, ed è stata integrata anche una nuova modalità “Camcorder” che, proprio come sul RAZR 50 Ultra, vi permetterà di registrare video proprio come se si stesse impugnando una vecchia videocamera, con i controlli a portata di “pollice”: che sia comoda o meno, penso sia una cosa personale, ma ciò che è certo è che l’effetto nostalgia è garantito.

Insomma, Samsung Galaxy Z Flip6 è senza dubbio uno smartphone pieghevole pensato per i creatori, ed è pieno zeppo di set e funzionalità integrate nell’applicazione fotocamera. Il nuovo sensore, poi, lo rende il pieghevole a conchiglia con la migliore fotocamera, peccato solo per il “vecchio” sensore dell’ultra-wide.

Buoni i video che possono essere registrati in 4K a 60 fps con entrambe le fotocamere, che sono arricchiti come al solito dalle tante modalità di registrazione a cui ci ha abituati Samsung (come la doppia registrazione e così via) e che godono di una stabilizzazione software molto migliore di quella che abbiamo visto nel RAZR 50 Ultra.

Software e Galaxy AI

Quanto detto per lo Z Fold6, vale anche per Samsung Galaxy Z Flip6. Arriva con Android 14 personalizzato dall’ormai ottima OneUI 6.1.1 che, con il nuovo pieghevole, garantisce la stessa esperienza utente della generazione precedente, arricchita però da alcune novità che puntano molto sull’intelligenza artificiale generativa.

Z Flip6 è il pieghevole a conchiglia più longevo del mercato, e così come il suo fratello maggiore verrà aggiornato per ben 7 anni di major update del sistema operativo e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza.

E proprio come come abbiamo visto nello Z Fold6, anche il centro nevralgico del Samsung Galaxy Z Flip6 è l’’intelligenza artificiale. Il fotoritocco, la produttività e la traduzione linguistica continuano ad essere i tre punti fondamentali per Samsung quando si tratta di funzionalità di intelligenza artificiale. Arrivano però anche nuove funzioni come Portrait Studio, che genera versioni IA delle proprie foto in base a diversi stili(acquerello, cartone animato o fumetto).

Oppure si potrà disegnare su una fotografia e fare in modo che la Galaxy AI interpreti lo schizzo e generi un’immagine più realistica, oppure si potrà disegnare su un “foglio vuoto” e far generare l’immagine all’IA. Tutto molto bello, ma qui torniamo alla necessità di integrare una S-Pen perché, seppure lo schermo intero sia grande, disegnare a mano libera limita tantissimo queste funzionalità.

Ci sono poi tante altre funzioni che sfruttano il design a doppio schermo, come la nuova funzione interprete ora integra una modalità di conversazione che consente ad entrambe le parti di visualizzare il testo tradotto, oppure la Traduzione Live (che traduce le telefonate in tempo reale) è ora estesa anche ad alcune applicazioni di terze parti.

Batteria e ricarica

Migliora la batteria, che passa dai 3700 mAh a 4000 mAh, e sì di conseguenza migliora l’autonomia che ora mi ha permesso di arrivare a fine giornata con un utilizzo anche intenso, però con una carica residua davvero al limite. È il Flip con la migliore autonomia che ho mai provato ma, anche complice il SoC di Qualcomm, si arriverà comunque a fine serata con una percentuale prossima al 10.

Come dico ormai sempre però, penso sia giunta l’ora per quelli di Samsung di pensare a soluzioni di ricarica più veloci per i loro dispositivi: i 25w di ricarica cablata e i 15w di ricarica wireless (che diventano 4.5w nella ricarica wireless inversa) ormai non sono più sufficienti.

Prezzo e considerazioni

Per portarsi a casa Samsung Galaxy Z Flip 6 serviranno 1.279€ per la versione 12/256 GB e 1.399€ per quella da 12/512 GB. Rispetto all’anno scorso aumenta il prezzo, ma considerando il mercato attuale non mi sembrano cifre folli per un pieghevole che ha un hardware da top di gamma, ed è pieno zeppo di funzioni software ottimizzate per la sua natura. Inoltre, su Amazon, ancora per pochissimo si potrà applicare un codice sconto (direttamente nella pagina del prodotto) che farebbe scendere la cifra di 200 euro. Certo, ad oggi si potrebbe acquistare uno Z Flip5 ad un prezzo molto più vantaggioso, e il RAZR 50 Ultra è senza dubbio una valida alternativa.

Ma la scelta se acquistare o meno il Samsung Galaxy Z Flip 6 mai come quest’anno è una cosa personale, che dipende molto dalle proprie esigenze: non mi sento di consigliarvi l’upgrade dalla generazione precedente, questo è chiaro, né tantomeno mi sento di consigliarvi lo smartphone di Samsung al posto del Motorola: sono entrambi validissime alternative, molto diverse tra loro, anche se – per ora e in attesa di un aggiornamento che sistemi le cose – il Motorola soffre di problemi relativi al sensore di prossimità, che rendono davvero difficile il suo utilizzo quotidiano.



