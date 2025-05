Recensione HONOR 400: design elegante, 200 megapixel ed una funzione IA esclusiva (che anima le foto)

A poche settimane dall’ufficialità della variante economica della nuova serie numerica di HONOR, arriva il momento di parlare del nuovo HONOR 400, la versione medio gamma della lineup del brand cinese che, a differenza di quanto visto con la versione Lite, punta sempre tutto sulla fotocamera ma non con un tasto dedicato alla fotocamera bensì con una serie di funzioni IA molto particolari che abbiamo avuto modo di provare in giro per Roma: una su tutte la funzione “Da foto a video”, che come fa supporre il nome permetterà di animare le fotografie (anche quelle non scattate con il dispositivo) per ottenere dei video dall’effetto davvero molto particolare.

Ma HONOR 400 non è solo intelligenza artificiale: display OLED da 5000 nits, batteria silicio-carbonio con ricarica rapida, design ultra-sottile e leggero e fotocamera da 200 megapixel sono solo alcune delle sue caratteristiche di picco.

Recensione HONOR 400: il medio gamma elegante, potente è in sconto (con il nostro coupon esclusivo)

Videorecensione HONOR 400

Design e materiali

Così come la variante più economica, anche HONOR 400 da un punto di vista estetico fa un netto taglio con il passato. Se la serie 200 era caratterizzata da un design pulito ma piuttosto anonimo, con la nuova versione le cose cambiano parecchio sia in quanto a “bellezza” che in quanto a materiali e certificazioni. Il modulo fotografico cambia totalmente aspetto, non è triangolare come nella variante Lite ma ricorda lontanamente le linee degli smartphone di Cupertino ed in linea generale il design è particolarmente elegante.

È disponibile in tre colorazioni (Midnight Black, Tidal Blue e Desert Gold.) e con uno spessore di 7,3 mm ed un peso di 184 grammi , il nuovo HONOR 400 senza dubbio uno degli smartphone più leggeri tra i dispositivi di quest’anno. Il frame continua ad essere in alluminio e come al solito l’utilizzo dei materiali e l’attenzione alle finiture sono eccellenti.

Molto bene la cover posteriore, che riesce a gestire egregiamente le impronte digitali e la polvere e che, assieme a delle forme piuttosto smussate e alla lavorazione opaca del grane, rende lo smartphone poco scivoloso e molto comodo da utilizzare anche con una mano.

Il sensore per le impronte digitali è integrato nello schermo, è di tipo ottico e funziona piuttosto bene, il posizionamento dei tasti è giusto così come il bilanciamento dei pesi. Infine HONOR 400 è uno smartphone certificato IP65.

Display

E come al solito, lato display c’è ben poco da dire quando si tratta di HONOR, perché da questo punto di vista il brand non sbaglia (quasi) mai. OLED da 6.55, 2736 x 1.264 pixel, 120 Hz e 5000 nit di picco. È un signor display, che non ha nulla da invidiare neppure ai modelli molto più costosi e che, a differenza della variante Pro, è totalmente piatto. Il rapporto tra risoluzione e diagonale, poi, garantisce una densità di pixel per pollice di 460 PPI, il che significa un’alta definizione dell’immagine.

Il miglioramento del display in condizioni di luce solare diretta su HONOR 400 garantisce un’elevata visibilità anche in condizioni di luce diretta. Lo smartphone è in grado di rilevare automaticamente diversi scenari d’uso grazie al supporto dell’IA, ed in base ai fattori esterni può aumentare la gamma cromatica, la luminosità, la vivacità dei colori, la luminosità e il contrasto del display, in modo da migliorare la visibilità in presenza di luce solare. E ve lo dico: è un sistema che funziona, anche molto velocemente.

Ad ogni modo, c’è poco da fare: HONOR sui display non scherza, e rispetto alla generazione precedente ha praticamente raddoppiato la frequenza del PWM dimming, che arriva ora a 3840 Hz. Continua ad essere presente il display notturno Circadiano e, come al solito, i colori sono vividi e saturi, la luminosità è ben gestita dal sensore ed è possibile regolare il profilo colore tramite un menu dedicato, dove avrete a disposizione diversi profili, come quello normale o intenso, e varie opzioni per la temperatura del colore.

Hardware e prestazioni

A bordo di HONOR 400 troviamo lo stesso Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 che abbiamo visto nella serie 200. Nessuna novità eclatante, quindi, ma ciò non vuol dire che lo smartphone non sia in grado di garantire prestazioni sufficienti per la sua fascia di prezzo.

La RAM è di 8 GB di tipo LPDDR5 e può essere estesa virtualmente fino a 16 GB con la funzione HONOR Ram Turbo. L’unico aspetto che potrebbe sembrare inadeguato è l’assenza di uno slot per l’espansione della memoria interna, che può essere pari a 256GB nel taglio più piccolo, oppure 512GB nel taglio di memoria più costoso.

Ed anche se si tratta di un processore già visto lo scorso anno, questo HONOR 400 non è affatto uno di quegli smartphone che si rivolgono a chi si vuole “accontentare” in quanto ad hardware e prestazioni. Certo, non stiamo parlando di un top di gamma, ma è comunque una configurazione più che sufficiente anche per l’esecuzione dei giochi più complessi.

La potenza del chipset è evidente quando si richiede allo smartphone di mostrare le sue capacità, in più ho provato alcuni giochi come Call of Duty e PUBG in sessioni prolungate, con il refresh rate e i dettagli grafici al massimo, e non ho mai riscontrato rallentamenti o surriscaldamenti, dettagli da non trascurare, soprattutto in questa fascia di prezzo.

In quanto a connettività, l’HONOR 400 supporta due schede SIM in formato Nano, oltre che le eSIM; è certificato con le reti 5G e supporta il Fi-Fi a 5Ghz, oltre che il Bluetooth 5.3 con tutti i codec. Presente naturalmente anche l’NFC per i pagamenti cardless, ma soprattutto la canonica porta infrarossi per utilizarlo come un telecomando tramite l’apposita app dedicata.

Ovviamente la ricezione alla rete cellulare è davvero buona, ma ciò che mi ha lasciato un po’ perplesso è il fatto che manchi l’audio stereofonico e che nonostante l’unico speaker mono sia in grado di riprodurre un buon suono, avrei preferito avere un effetto più spaziale.

Fotocamere

Rispetto alla generazione precedente HONOR 400 perde un’ottica, ma si arricchisce di un sensore molto più risoluto. Quest’anno le fotocamere posteriori sono due: la fotocamera principale è da 200 megapixel, mentre quella ultra-wide è da 12 megapixel. Niente zoom ottico, quindi, poco male però perché con la fotocamera principale è possibile scattare con crop piuttosto buoni e perché così come nel Magic 7 Pro (qui la recensione) è possibile utilizzare la funzione AI Magic Zoom qualora si scattasse oltre il 20x.

Scattando con la fotocamera principale in condizioni di buona luminosità, gli statti sono molto buoni, i colori sono realistici e le tonalità sono vivaci. Le foto scattate di giorno sono ricche di dettagli e davvero con pochissimi punti a loro sfavore, davvero piacevoli nel complesso anche per l’ottima velocità di scatto che tende a ridurre davvero al minimo eventuali micromossi.

Le immagini scattate in condizioni di scarsa luminosità tendono a perdere qualche punto, ma anche su questo fronte HONOR è riuscita ad ottimizzare l’esperienza fotografica notturna su questo 400. Le foto con la ultrawide, invece, tengono un po’ ad evidenziare il gap con i 200 megapixel della principale: insomma, i 12 megapixel perdono qualche punto ma sono comunque in linea con il mercato attuale, e garantiscono comunque una buona resa cromatica anche se non priva di piccoli difetti.

I selfie, sono generalmente buoni, sebbene vi sia un leggero rumore, soprattutto negli sfondi, mentre sui video il brand poteva fare uno sforzo in più: se si vogliono utilizzare tutte le ottiche la risoluzione è limitata a 1080p a 30 fps, quando si passa ai 1080p@60 si può utilizzare solo l’ottica principale, così come con il 4k che è limitato a 30 fps e solo con l’ottica principale. Peccato.

Ma HONOR 400 punta tanto sul connubio tra le fotocamere e l’intelligenza artificiale. Le funzionalità che integra sono tantissime, molte delle quali potrebbero lasciarvi a bocca aperta:

AI Image to Video: trasforma una singola immagine in un breve video animato da 5 secondi. È ideale per ritratti, paesaggi o scatti artistici, generando effetti di movimento realistici e coerenti con la scena originale.

HD Moving Photo: registra un mini video prima e dopo lo scatto, per catturare l’essenza del momento.

AI Portrait Snap: rileva i movimenti del soggetto e applica sfocature realistiche, mantenendo il volto sempre nitido.

AI Eraser, AI Remove Reflection, AI Outpainting, AI Cutout e AI Upscale: strumenti di editing avanzati, utili per rimuovere oggetti indesiderati, migliorare la qualità delle immagini o espandere lo sfondo in maniera naturale.

Software

HONOR 400 arriva animato da Android 15 personalizzato con la MagicOS 9.0. Non mi dilungherò molto sull’interfaccia di HONOR perché ne ho già parlato tantissimo, l’importante è che sappiate che anche se stiamo parlando di uno smartphone economico, sono disponibili alcune delle funzionalità IA che il brand ha introdotto con i suoi top di gamma.

Sono presenti Gemini, il Magic Portal, la Magic Capsule e c’è anche la Traduzione AI che ora supporta più lingue. Lato aggiornamenti HONOR 400 riceverà 6 anni di aggiornamenti di sicurezza e 6 anni di aggiornamenti Android. Quindi, brava HONOR.

Batteria e ricarica

Molto bene anche lato autonomia e ricarica. HONOR 400 integra una batteria al silicio-carbonio da 5300 mAh che gli garantisce tranquillamente due giorni di autonomia con un utilizzo medio, ed anche quando si stressa lo smartphone si riesce a superare il giorno senza problemi.

Manca la ricarica wireless, ma integra la ricarica veloce cablata a 66w che gli permette di passare dallo 0% al 44% in 15 minuti e di ottenere una ricarica completa in meno di un’ora.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita di HONOR 400 è di 449,90 euro per la versione da 256 GB e di 499,90 euro per la versione da 512 GB. Entrambi gli smartphone sono disponibili su Amazon, su HONOR.COM ed in tutte le più importanti catene, e per entrambe le versioni utilizzando il nostro coupon AGIZCHINAH4005 potrete risparmiare il 5% ed ottenere in regalo gli auricolari HONOR CHOICE Earbuds Clip.

HONOR 400 è stata una grande sorpresa, o forse in cuor mio, una ennesima conferma: l’intelligenza artificiale è ora alla portata di tutti e non solo delle persone che possono (o vogliono) acquistare un top di gamma, ma oltre all’IA questo smartphone fa molto bene in gran parte delle sue caratteristiche: l’hardware è sufficientemente potente per la gran parte degli utenti, eccezionale il display, ottima la batteria, e campo fotografico completo e ben funzionante su tutte le lenti.

