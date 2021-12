ROG Phone 5s potrebbe diventare il preferito dei fan di Demon Slayer

Uno dei più potenti, se non forse il più prestante, tra gli smartphone da gaming è sicuramente ROG Phone 5s, che presto potrebbe diventare ancora più interessante. Infatti, a breve ASUS presenterà una sua variante dedicata a Demon Slayer, il famoso manga che sta spopolando in tutto il mondo.

ROG Phone 5s x Demon Slayer: tutto sul gaming phone ispirato al manga

Come si presenta quindi questa versione speciale dell'ultimo modello di ROG Phone? Di per sé il design resta lo stesso, ma a differenza di quello standard, i LED si illuminano in rosa e la scocca si veste della trama dell'abito tradizionale indossato da Nezuko Kamado, una delle protagoniste del manga che ha poi visto una sua trasposizione anime. E Nezuko compare anche sul printing centrale dello smartphone.

All'interno della confezione speciale inoltre, troviamo la classica cover di default, così come il caricabatterie da 65W. A cambiare è in realtà il software, che trova una skin personalizzata sempre a tema Nezuko sia per le applicazioni, sia per i wallpaper. E tornando alla scatola, anch'essa ritrova il peculiare personaggio femminile sopra citato. La configurazione di memoria in cui arriverà è quella da 16/256 GB, che si aggregano al potente Snapdragon 888+.

ROG Phone 5s x Demon Slayer arriverà in Cina il prossimo 4 dicembre 2021, ma non conosciamo ancora il prezzo di vendita. Purtroppo non ci sono dettagli in merito ad un'eventuale distribuzione Global, quindi i fan nostrani del manga e dell'anime potrebbero doversi mettere l'anima in pace.

