Samsung sta per rendere felici i fan dei Pokémon con Z Flip 3

Quello tra i brand di smartphone ed il mondo nerd è un amore sempre più forte e quello tra Samsung Galaxy Z Flip 3 e i Pokémon ne è un esempio lampante. Infatti, la casa sudcoreana lancerà a breve una collaborazione proprio con uno dei più grandi brand videoludici e non solo con il suo pieghevole clamshell.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition: cosa cambia dal pieghevole originale?

Se andiamo a guardare lo smartphone, pubblicato dalla stessa Samsung sul sito coreano, abbiamo esattamente le stesse fattezze ma la forte personalizzazione che si può attuare su di esso fa la differenza. Come si può vedere dalla box speciale di Z Flip 3 infatti, è possibile applicare una cover con tessere customizzabili con vari Pokémon come Pikachu, Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Snorlax e Mew.

In più, non mancano vari gadget come un portachiavi a forma di coda di Pikachu, un astuccio a forma di PokéDex per trasportare agilmente lo smartphone ed un pop-socket. Insomma, i fan della serie non resteranno affatto delusi da ciò che troverà nella confezione speciale. Per il resto, la dotazione hardware resterebbe la stessa, con Snapdragon 888 come chipset, dual camera da 12 + 12 MP, display interno Dynamic AMOLED 2x e batteria da 3.300 mAh.

Al momento non si conosce il prezzo di questa versione di Samsung Galaxy Z Flip 3 dedicata ai Pokémon, ma immaginiamo sia rivolta al solo pubblico sudcoreano, sebbene manteniamo la speranza per un approdo occidentale. Intanto, per saperne di più, dovremo attendere il prossimo 24 aprile 2022.

