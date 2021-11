OnePlus Nord 2 PAC-MAN: scarica sfondi, icone e animazioni

OnePlus Nord 2 è da poco stato rilanciato nell'affascinante PAC-MAN Edition, ma da oggi potete averlo… anche senza averlo. Perlomeno non fisicamente: per avere lo smartphone nella sua interezza potete acquistarlo dallo store ufficiale, con tanto di supporto in stile LEGO. Ma se avete già un OnePlus Nord 2 standard, così come qualsiasi altro smartphone Android (anche non OnePlus), adesso potete personalizzarlo nel suo stesso stile. Chi lo ha già fra le mani ha ben pensato di estrarre sfondi, icone e animazioni e rendere tutto disponibile al download per chiunque.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition: da oggi puoi scaricare tutti i suoi contenuti esclusivi

In occasione della collaborazione con Bandai Namco, infatti, OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition si contraddistingue per avere una OxygenOS ampiamente tematizzata. A partire dagli sfondi di PAC-MAN: ci sono 10 wallpaper statici fra cui scegliere, li potete vedere qua sotto ma per scaricarli in dimensione originale (1080 x 2400 pixel) cliccate sul link sottostante.

Scarica sfondi statici

Proprio come accadde con l'edizione CyberPunk 2077 di OnePlus 8T, sono disponibili anche gli sfondi animati di OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition. Tuttavia, si tratta di immagini che potrebbero appesantire gli smartphone meno prestanti, pertanto potrebbero dare qualche problema su modelli datati ed entry-level. Non dovreste avere problemi invece con le icone, anch'esse disponibili al download (a patto che il vostro launcher supporti il cambio delle icone).

Scarica sfondi animati e icone

Infine, il modder Linuxct (da ringraziare per tutti questi port!) ha ben pensato di fare un modulo Magisk che contiene tutto ciò ma anche le varie animazioni e suoni che muovono la OxygenOS del telefono. Queste comprendono l'animazione di avvio, di sblocco del sensore d'impronte e l'Always-On Display. Ma trattandosi di un modulo Magisk, è necessario che abbiate ottenuto i permessi di root sul vostro smartphone.

Scarica animazioni e suoni

