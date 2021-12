OPPO Reno 7 Pro sta per tornare in versione League of Legends

La nuova gamma Reno è stata presentata in Cina alcune settimane fa e siamo in attesa di scoprire eventuali novità in merito all'uscita Global. Nel frattempo, la compagnia cinese ha annunciato l'uscita di OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition, versione speciale in arrivo il 7 dicembre in patria.

OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition in arrivo: tutto quello che sappiamo

Nel momento in cui scriviamo non è ancora chiaro quale sarà il design del dispositivo in arrivo tra poche ore. Quello che è certo è che OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition sarà a tema Lol ed non è difficile immaginare che l'occasione sia la voglia di cavalcare l'onda della serie Arcane, una delle sorprese più piacevoli di questo 2021. Lo smartphone sarà dedicato alla versione mobile del MOBA più celebre al mondo (Wild Rift) e quasi sicuramente vedrà come protagonista Jinx: osservando il video teaser rilasciato dalla casa cinese è impossibile non notare il logo che compare alla fine della clip.

In merito alle specifiche tecniche, non ci aspettiamo novità rispetto ad OPPO Reno 7 Pro “standard”, ossia un display AMOLED da 6.55″ Full HD+ a 90 Hz, il chipset Dimensity 1200 Max di MediaTek, una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP targata Sony (IMX766). Immancabile poi la super ricarica da 65W, ad alimentare una batteria da 4.500 mAh. Vedremo se ci saranno delle differenze, ma è probabile che la scheda tecnica resti invariata (mentre avremo una back cover a tema Lol e di certo una confezione speciale con accessori).

