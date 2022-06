Dove comprare Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition, ora in super sconto!

Presentato anche in Italia, il modello GT Neo 2 si è accaparrato una fetta di appassionati grazie al suo design stiloso, alle solide specifiche e alle varie offerte di cui è stato protagonista. Ma c'è una versione che fa gola a molti, lanciata solo in Cina ma che ora è finalmente acquistabile anche per noi occidentali: ecco dove comprare Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition, un vero e proprio gioiellino (anche se super appariscente)!

Aggiornamento 06/06: Realme GT Neo 2 Dragon Ball cala ancora di prezzo e si rende sempre più interessante. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition: ecco dove comprare lo smarphone per veri appassionati

In termini di specifiche, la versione speciale di Realme GT Neo 2 ricalca quanto visto con il modello standard: abbiamo quindi un display AMOLED E4 da 6.62″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un chipset Snapdragon 870 5G (con 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1) ed una batteria capiente da 5.000 mAh, con ricarica da 65W. La fotocamera è un triplo modulo da 64 + 8 + 2 MP (con grandangolo e macro) mentre lato selfie, nel punch hole trova spazio un sensore da 16 MP. Le specifiche restano invariate ma la back cover adotta uno stile tutto nuovo che riprendere l'iconica tuta di Goku: la scocca è arancione, con finiture blu. Ma dove comprare Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition? Andiamo a scoprire tutti i dettagli e – soprattutto – come fare per risparmiare.

Per tutti i dettagli sulla nuovissima Special Edition targata Realme date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

GizTop

Lo smartphone presenta il software in versione China, con Realme UI 2 basata su Android 11. La spedizione avviene dai magazzini cinesi, al prezzo di 37€ (con consegna Express in 8/15 giorni). Secondo quanto segnalato dallo store sono presenti le lingue cinese e inglese; inoltre il dispositivo arriva con i servizi Google preinstallati.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al super dispositivo di Realme.

