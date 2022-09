Red Magic 7S Pro x Lords Mobile: il top da gaming ritorna in versione limitata

Red Magic 7S Pro x Lords Mobile è la nuova versione speciale dell'ultimo top di gamma da gaming del brand cinese, realizzata in collaborazione con il celebre titolo targato IGG. Si tratta di un gioco di strategia free-to-play con acquisti in app (disponibile per Android, iOS e Steam) e la possibilità di giocare online contro appassionati di tutto il mondo, creando alleanze e le proprie truppe.

Red Magic 7S Pro x Lords Mobile disponibile sullo store ufficiale: tutte le novità

Lo spirito da gaming di Red Magic trova sfogo ancora una volta con una partnership speciale. Per quanto riguarda specifiche e design, la nuova versione del flagship non introduce novità. Abbiamo ancora una volta un display AMOLED da 6.8″ Full HD+ a 120 Hz con una fotocamera integrata sotto il pannello e – ovviamente – il potente Snapdragon 8+ Gen 1.

Il vero cambiamento e nella confezione, impreziosita dal logo di Lord Mobile e ridisegnata per l'occasione.

All'interno è presente il caricatore (con relativo cavo), una cover protettiva (per i primi 50 utenti) ed una Gift Card Lord Mobile (dal valore variabile, dai 50$ a 500$). Inoltre, con l'acquisto è possibile ottenere una Gift Card aggiuntiva da 50$ tramite la sezione Red Magic XP dello store ufficiale.

La nuova versione Red Magic 7S Pro x Lords Mobile è disponibile nello store ufficiale del brand al prezzo di 949€: si tratta del modello Supernova, con ben 18 GB di RAM e 512 GB di storage. Inoltre vi segnaliamo che quest'edizione è limitata a sole 200 unità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il