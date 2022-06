Dove comprare Realme GT Neo 3 x Naruto: primo ribasso con Coupon!

Continuano le collaborazione in salsa anime per il brand cinese: dopo la versione speciale dedicata a Dragon Ball, stavolta tocca ad un altro grande shonen. Se avete assistito all'epopea dei piccoli ninja fino al gran finale e vi considerate dei veri appassionati… ecco il dispositivo che fa al caso vostro! Andiamo a scoprire dove comprare Realme GT Neo 3 x Naruto Edition, uno smartphone che definire “appariscente” è ancora poco.

Aggiornamento 07/06: la versione speciale Naruto Edition scende di prezzo per la prima volta con coupon. La promo è valida fino al 18 giugno, salvo esaurimento. Trovate tutti i dettagli ed il link alla pagina dedicata direttamente a fine articolo.

Realme GT Neo 3 x Naruto Edition: dove comprare lo smarphone per aspiranti Hokage

La nuova incarnazione di GT Neo 3 cambia faccia ma non la sostanza: il look si rinnova con uno stile unico, ispirato a Naruto, ed una confezione di vendita pensata ad hoc, mentre le specifiche rimangono invariate. Ritroviamo l'ampio display AMOLED E4 da 6.7″ e refresh rate a 120 Hz, la super ricarica da 150W (ed una batteria da 4.500 mAh), ma anche il chipset Dimensity 8100. La fotocamera da 50 MP è dotata di OIS ed è accompagnata da grandangolo e macro. E ora ritorniamo sul binario giusto e vediamo dove comprare Realme GT Neo 3 x Naruto Edition e come fare per risparmiare!

Per tutti i dettagli sulla nuovissima Special Edition targata Realme date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. Se invece puntate al precedente GT Neo 2 in versione Dragon Ball, date un'occhiata al nostro articolo su dove comprarlo! Infine, per chi preferisce il GT Neo 3 in versione “pura”… anche in questo caso sappiamo come accontentarvi!

Lo smartphone presenta il software in versione China, con Realme UI 3 basata su Android 12. Secondo quanto segnalato dallo store sono presenti le lingue cinese e inglese.

