Dove comprare Redmi Note 11T Pro e Note 11T Pro+: il prezzo scende!

Il lancio dei nuovi dispositivi di Redmi è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati del brand, complice anche la presenza di un'ospite di tutto rispetto: l'attesissima Xiaomi Band 7. Comunque le vere stelle del palcoscenico sono stati i due smartphone della compagnia cinese, due terminali che alzano l'asticella della fascia media con alcune caratteristiche da top di gamma. Curiosi di scoprire i nuovi dispositivi del brand? Allora ecco dove comprare Redmi Note 11T Pro e Note 11T Pro+, ovviamente con un codice sconto dedicato (che è sempre gradito).

Aggiornamento 07/06: i due mid-range di Redmi sono in sconto con un nuovo coupon che fa scendere ancora di più il prezzo. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Redmi Note 11T Pro e Note 11T Pro+: dove comprare i nuovi “mid-range” di Xiaomi

Per quanto riguarda le caratteristiche dei nuovi Redmi, ci troviamo alle prese con modelli superiori, che mutuano alcune specifiche dai top di gamma. Entrambi adottano uno schermo “solo” LCD da 6.6″ Full HD+: lo diciamo con un pizzico di ironia dato che si tratta di pannelli super con HDR 10, Dolby Visioni, valutazione A+ da DisplayMate e la nuova tecnologia DC Dimming per LCD. Inoltre abbiamo un refresh rate a 144 Hz con campionamento del tocco a 270 Hz. Il resto delle specifiche vede il Dimensity 8100, NFC 3.0, BT 5.3 e Wi-Fi 6; lato autonomia si parla di batterie da 5.080/4.400 mAh, rispettivamente con ricarica da 67W e 120W. Questa è la sola differenza tra i due modelli, i quali condividono anche la tripla camera da 64 + 8 + 2 MP con Samsung GW1, grandangolo e macro.

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli sulla nuova serie Note 11T di Xiaomi date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente la MIUI 13 con Android 12 (quindi si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato): le lingue supportate sono inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova gamma di Redmi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il