OnePlus Ace ufficiale: è il primo al mondo con Dimensity 8100-MAX

Dopo le buone risposte dal 10 Pro, sono in arrivo un bel po' di novità per la fascia alta, cioè OnePlus 10R e OnePlus Ace. Dopo la presentazione ufficiale, in questo approfondimento analizziamo tutte le novità su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato. Si tratta di due smartphone gemelli, in arrivo in mercati differenti ma caratterizzati dal medesimo stile, perciò scopriamoli più nel dettaglio.

OnePlus Ace e 10R ufficiale: tutte le novità annunciate ufficialmente

Design e display

Come anticipato, OnePlus Ace e OnePlus 10R sono lo stesso modello: il primo è stato lanciato in Cina, mentre il suo gemello è destinato al mercato indiano. Per il display, troviamo un pannello piatto AMOLED a marchio BOE da 6,7″ Full HD+ (2412 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI. Il vetro protettivo 2.5D è Gorilla Glass 5 (anche sul retro) e le altre specifiche comprendono refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 720 Hz, profondità cromatica a 10-bit e supporto HDR10+.

Se sul davanti abbiamo un punch-hole centrale per ospitare la selfie camera e sensore d'impronte ottico, sul lato non abbiamo l'Alert Slider, una delle funzioni caratteristiche della serie top di gamma di OnePlus. Il tutto per una scocca che misura 8,2 mm di spessore e con un peso di 186 grammi.

Hardware

L'hardware pare possa rappresentare la maggiore soddisfazione per questo dispositivo. A bordo di OnePlus Ace e 10R assistiamo al debutto del Dimensity 8100-MAX, una versione potenziata (probabilmente in stile Dimensity 1200-MAX di OPPO Reno 7 Pro) del Dimensity 8100 di MediaTek. Si tratta di un chipset realizzato con processo a 5 nm TSMC con CPU octa-core (4 x 2,85 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G610. Realizzato in collaborazione con OnePlus, il SoC si migliora nelle sue capacità sotto tre aspetti: la stabilità del frame rate nei giochi, la potenza di calcolo AI e la riduzione del rumore nei video in fase notturna. Ad affiancare questo chip inedito ci sono 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile.

Grosse novità arrivano poi dalla batteria: si tratta di un modulo da 4.500 mAh con ricarica Super VOOC da 150W. Nonostante questa estrema velocità, OnePlus ha adottato tecnologie che permettono alla batteria di resistere fino all'80% dopo 4 anni di utilizzo. Leggendo le specifiche avrete capito che quello di OnePlus è un vero e proprio rebrand di Realme GT Neo 3, per quanto ci siano alcune differenze estetiche e tecniche (come il cambio di SoC).

Dentro allo smartphone OnePlus c'è anche un rinnovato impianto di dissipazione con una superficie complessiva di 35198,2 mm². Non mancano supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/QZSS/Galileo, motore della vibrazione su Asse-X e speaker stereo. Lato software, su OnePlus Ace è immancabile Android 12 sotto forma di ColorOS 12.

Fotocamera

Lato fotocamera, OnePlus Ace e 10R si avvalgono di un trittico di sensori abbastanza interessante. Oltre all'ormai solito Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione OIS, troviamo un grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e un sensore macro da 2 MP con messa a fuoco da 4 cm. Per la selfie camera c'è poi un sensore da 16 MP. Insomma, il comparto fotografico ricalca in toto quello del già citato Realme GT 3 Neo.

OnePlus Ace / 10R – Prezzo e disponibilità

OnePlus Ace è stato ufficializzato in Cina al prezzo di 2.499 yuan (356€) per la 8/128 GB, 2.699 yuan (384€) per la 8/256 GB, 2.999 yuan (427€) per la 12/256 GB e 3.499 yuan (498€) per la 12/512 GB. Resta da capire a quanto verrà proposto OnePlus 10R e se arriverà anche in Italia. Se siete curiosi, vi segnaliamo anche gli sfondi ufficiali di OnePlus 10R/Ace, già disponibili al download.

