Bezior XF001: l’e-bike fat con un fascino vintage e 500€ di sconto

Se stavate cercando una bicicletta elettrica potente, con ruote fat e con tanto stile, fermatevi: l'avete trovata! Bezior XF001 è l'e-bike in offerta dal look vintage che vi farà viaggiare su asfalto e sui sentieri con uguale comfort e velocità. Di seguito trovate le caratteristiche ed i dettagli del prodotto in promozione.

La mountain bike elettrica Bezior XF001 in offerta ha pneumatici fat ed un look retrò

Il primo dettaglio che colpisce della fat e-bike Bezior XF001 è il suo look retrò, con linee pulite, telaio in lega di alluminio, un grosso fanale anteriore ed un comodo e largo sellino che supporta fino a 120 Kg; ma non è che la prima delle diverse qualità di questa bici elettrica che vi farà innamorare.

Grazie alla presenza dei pneumatici fat 20×4″ abbinati alla forcella ammortizzata anteriore, Bezior XF001 non teme il terreno accidentato o le strade un po' malconce. Il potente motore brushless da 1000W supportato da una batteria di 48V consente tre differenti modalità di utilizzo: quella elettrica, con la potenza del 100%, quella con pedalata assistita e supporto fino a 5 marce ed erogazione al 10-80% e la modalità PAS con andatura “analogica“.

Con l'e-bike Bezior XF001 potrete arrivare ad una velocità fino a 45 Km/h, raggiungendo un'autonomia di circa 50 Km in modalità elettrica e reggere pendenze fino a 35° con un'accelerazione che avviene in 4.9 secondi. La presenza di freni a disco meccanici sia anteriori che posteriori, abbinati al sistema di cambio Shimano a 7 marce permette uno stile di guida sicuro e senza sforzo. Chiudono il cerchio la certificazione IP54 ed il display LED posizionato sul manubrio per avere sempre sott'occhio velocità, livello batteria e modalità di guida impostata.

La potente ed affascinante fat e-bike Bezior XF001 è in offerta su GShopper: sfruttate il coupon per ricevere 500€ di sconto sull'acquisto! Di seguito trovate il collegamento diretto alla pagina del prodotto. Vi ricordiamo che per usufruire dell'offerta è necessario inserire il codice sconto nella fase di pagamento. Se non doveste visualizzare il box sottostante, vi suggeriamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il