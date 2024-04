Tutto quello che devi sapere su MAGIC Portal: come funziona (e cosa fa) l’AI di HONOR Magic6 Pro

Grande assente al momento del lancio dello smartphone (e della nostra recensione), è arrivato da qualche tempo su HONOR Magic6 Pro (e a breve sull’Honor Magic V2) il nuovo aggiornamento di sistema che introduce, finalmente, parte dell’intelligenza artificiale presentata ormai qualche mese fa in Cina.

Insomma, i tempi sono maturi anche per quello che a parer nostro è il miglior top di gamma come rapporto qualità prezzo del 2024 (e che potete acquistare in sconto tramite questo link inserendo il coupon AGIZCHINAM6P100) e, come ormai tradizione vuole, siamo pronti a raccontarvi tutti i segreti e tutte le funzioni dell’IA di HONOR e di Magic Portal, un modello che per quanto possa sembrare semplice è allo stesso tempo ingegnoso e particolarmente utile.

La guida definitiva su Magic Portal, l’intelligenza artificiale di HONOR

Come funziona Magic Portal

Iniziamo dalle basi. HONOR Magic Portal è un sistema di intelligenza artificiale molto diverso rispetto a quelli che abbiamo visto introdotti con gli altri top di gamma di quest’anno. Il concetto è quello di IA “semplice e immediata”, InDevice (ossia integrata nel sistema operativo) e sempre attiva per tutti gli stili di utilizzo.

Il cuore di HONOR Magic Portal è il modello linguistico MagicLM, che integra 7 miliardi di parametri testuali, che è stato sviluppato in collaborazione con Qualcomm e che è integrato a basso livello nel MagicOS. Non per niente la nuova versione dell’interfaccia grafica di HONOR è stata realizzata riscrivendo completamente il kernel di Android, dando vita ad un nuovo fork in cui il modello di IA è stato integrato alla perfezione.

Ma come funziona? In soldoni, tutti i possessori di uno smartphone Honor con l’ultima versione di MagicOS partiranno con un’AI identica nel proprio dispositivo e, in base all’utilizzo che ognuno fa dello smartphone, il modello si evolverà fino ad anticipare quelle che possono essere le esigenze soggettive di ogni utente.

La privacy con IA di HONOR

Molto interessante anche la soluzione pensata per ottimizzare la privacy dell’IA di HONOR, che si basa proprio sul modello “InDevice”. Essendo tutto basato sul dispositivo, il sistema di HONOR invia sì i dati ad un unico server cloud, ma solo dopo averli trasformati in comandi generici e lasciando tutte le informazioni personali all’interno dei dispositivi.

Dati che, tra le altre cose, essendo salvati in locale possono anche essere trasferiti ad un eventuale nuovo dispositivo o a più dispositivi dell’ecosistema: ed è una cosa molto importante, perché qualora si cambiasse smartphone, oppure la si volesse sfruttare su un altro prodotto HONOR, non si perderebbe ciò che l’IA ha imparato nel tempo. Basterà fare un backup dei dati salvati in locale, e trasferirlo su un altro dispositivo del brand.

Come attivare Portale Magico

Per utilizzare Magic Portal, è importante che HONOR Magic6 Pro sia aggiornato all’ultima versione della MagicOS. Per verificarlo basta andare nelle Impostazioni dello smartphone, scorrere in basso fino a trovare la voce Sistema e aggiornamenti ed entrare nella sezione Aggiornamento software: dalla versione 8.0.0.127 in poi, potrete utilizzare la nuova funzione AI.

A questo punto, sempre nelle Impostazioni dovrete selezionare la voce Assistente, in cui troverete – oltre alle funzionalità già presenti in passato – anche la nuova voce Portale Magico: una volta entrati in questa sezione potrete attivarlo e personalizzare i servizi che compariranno nella funzione.

Il mio consiglio però, è quello di lasciare “vuote” le ultime due caselle per le applicazioni: in questo modo sarà la stessa intelligenza artificiale che, una volta imparato il vostro stile di utilizzo, “anticiperà” le vostre esigenze e inserirà l’applicazione più consona.

Come sfruttare al massimo tutte le funzioni di Magic Portal

Ora, all’atto pratico Magic Portal permette di fare diverse cose e di interagire con diversi elementi e in diverse applicazioni. Ad esempio, supponiamo che un vostro contatto vi mandi un indirizzo su WhatsApp, Telegram o su un’altra app di messaggistica, basterà selezionare la riga dove è scritto il nuovo, trascinarla su uno dei bordi del dispositivo per far apparire un’interfaccia laterale in cui l’IA di HONOR mostrerà le applicazioni che riterrà utili per quell’esigenza: selezionando Google Maps, ad esempio, partirà immediatamente la navigazione presso quella destinazione.

E Magic Portal non funziona solo con il testo o con le app di messaggistica. In qualsiasi applicazione si potrà ad esempio effettuare un tap lungo su un’immagine, spostarla lungo i bordi, per effettuare immediatamente un post su Instagram, per condividerla con una qualsiasi applicazione, per allegarla ad una mail oppure, e questa è la cosa più comoda di tutte, effettuare una ricerca con Google Lens ed avere più informazioni dettagliate sulla foto in oggetto.

Con qualsiasi elemento visualizzato a schermo, poi, si potrà creare una nota utilizzando l’applicazione di sistema, oppure si potranno utilizzare tutte queste funzioni IA anche con il browser ed in due modalità: partendo da un’altra applicazione si potrà immediatamente effettuare una ricerca web oppure, al contrario, partendo da una pagina web si potranno sfruttare le funzioni di IA predittiva con righe di testo, immagini, indirizzi e altro ancora.

Magic Portal è un esempio di IA molto più concreto

Vedete, negli ultimi tempi si è parlato fin troppo di intelligenza artificiale, al punto dall’annoiare quasi le persone. Per troppo tempo i brand hanno “promesso magie” alle persone che poi, alla fine, si sono ritrovate con dispositivi pieni di “parolone” ma con poche novità realmente utili nella vita quotidiana.

Ed è questo il punto: Magic Portal è un chiaro esempio di come la tendenza stia cambiando e di come, queste tecnologie di IA e di machine learning possano davvero – se integrate bene come nel caso della MagicOS – portare a qualcosa di utile ma allo stesso tempo semplice e intuitivo da utilizzare. E siamo solo all’inizio.

Ad oggi Magic Portal è disponibile solo su HONOR Magic6 Pro (che potete acquistare in sconto tramite questo link inserendo il coupon AGIZCHINAM6P100), ma a brevissimo arriveranno anche sugli altri dispositivi del brand, come il sottilissimo HONOR Magic V2.



