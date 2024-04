Snapdragon X Elite: data ufficiale, avrà una versione esclusiva di Windows

Ci siamo: fra pochi giorni Qualcomm toglierà i veli dallo Snapdragon X Elite, la sua nuova impresa in termini di microchip questa volta dedicati al mondo dei PC. Dopo essere diventata leader in ambito smartphone, il chipmaker californiano vuole imprimere il suo marchio anche nell’informatica più classica, scontrandosi con le varie Intel, AMD ma anche e soprattutto Apple e la sua gamma Silicon M.

Solo lo Snapdragon X Elite potrà utilizzare la nuova versione AI di Windows 11

L’appuntamento è ufficialmente fissato per il 24 aprile, giorno in cui Qualcomm annuncerà al grande pubblico maggiori se non tutti i dettagli sullo Snapdragon X Elite. Non dovrebbe essere quello il solo microchip che verrà presentato, perché nel frattempo si è scoperto che la gamma di SoC ARM dovrebbe comprendere anche modelli meno costosi come lo Snapdragon X Plus.

Oltre alle specifiche tecniche, ci si aspetta che venga anche confermata la partnership con Microsoft, perché in rete è stato scoperto che il nuovo SoC sarà l’unico (per il momento) a supportare una delle funzionalità legate all’intelligenza artificiale scovata dentro all’ultima build 26100 di Windows 11 versione 24H2.

Turns out Windows 11 build 26100 (purported 24H2 RTM) contains the AI Explorer requirements 📃 baked into the OS

💠 ARM64 CPU

💠 16GiB of RAM

💠 225GiB system drive (total, not free space)

💠 Snapdragon X Elite NPU (HWID QCOM0D0A)

I guess that's one way to drive ARM64 adoption 😶‍🌫️ pic.twitter.com/ZbQf4KY1BN — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) April 18, 2024

Mi riferisco ad AI Explorer, feature che utilizzerà l’intelligenza artificiale per potenziare la ricerca: per esempio, chiedendole “tutte le foto dove sono vestito di rosso“, l’AI scansionerà i file in memoria e restituirà in pochi secondi quanto richiesto, agendo in locale e senza né server né cloud. Per utilizzarla, non soltanto serviranno almeno 16 GB di RAM, un hard disk da almeno 225 GB ma soprattutto lo Snapdragon X Elite, confermando quella che pare sarà un’esclusiva (probabilmente temporale) del SoC di Qualcomm.

Una mossa che conferma la decisione netta da parte di Microsoft di investire su Windows ARM, anche a scapito delle consolidate piattaforme di Intel e AMD, che attualmente non garantirebbero una NPU dalla potenza adeguata in termini di TOPS per supportare l’intelligenza artificiale in maniera adeguata. Nel frattempo, sappiamo già quale sarà uno dei primi PC con Snapdragon X Elite.

