Recensione ASUS Rog Strix Scope II 96: tastiera wireless da gaming senza compromessi

Per anni il settore dei mouse e delle tastiera non ha rivestito grande importanza, ma non perchè fossero accessori inutil (perchè di fatto sono fondamentali per l’utilizzo di un PC, al pari di un monitor), ma perchè tanti utenti non sentivano l’esigenza di prodotti particolari ed estremamente curati nel dettaglio.

Io personalmente dopo anni passati ad utilizzare mouse e tastiere da poche decine di euro comprate al negozietto sotto casa, mi sono ricreduto sull’importanza di utilizzare dei dispositivi che “vestissero” e si adattassero perfettamente a me, dopo tante ore passate al computer. E’ il caso di una delle più recenti tastiera lanciate da ASUS Rog, la Strix Scope II 96: tastiera meccanica da gaming, e soprattutto senza fili, con una tonnellata di led RGB installati a bordo. Ma non è tutto.

Recensione ASUS Rog Strix Scope II 96

Design e costruzione



Il ROG Strix Scope II 96 Wireless è, come ci si potrebbe aspettare, una tastiera wireless con layout un po’ più compatto rispetto lo standard pur non rinunciando a nessun tasto canonico a cui siamo abituati. La tastiera è piuttosto piccola, misura 37.7 cm di lunghezza per 13.1cm di larghezza e 4cm in altezza. Il ROG Strix Scope II 96 Wireless è disponibile nella colorazione nera; si parte da un telaio in plastica, che accoglie una piastra superiore in metallo e tasti PBT Double Shot neri. Dispone di illuminazione RGB personalizzabile per singolo tasto, che è piuttosto bella, seppur non rientri tra le più luminose presenti sul mercato.

La tastiera è ben costruita nel complesso, e lo testimonia anche il peso piuttosto abbondante, circa 1kg senza il poggia polsi accessorio. A proposito del poggia polsi, non l’ho trovato particolarmente elegante, ma è leggermente imbottito e si adatta perfettamente alla tastiera in modo magnetico e senza fronzoli. La copertura in ecopelle opaca è morbida e si pulisce facilmente, seppur non credo si tratti del materiale adatto per realizzare un accessorio di questo tipo, sempre a contatto con la nostra pelle e che potrebbe usurarsi facilmente.

Tornando alla tastiera, sulla parte posteriore ci sono delle sottili strisce di materiale antiscivolo in gomma e due coppie di piedini estensibili per regolare l’angolo della tastiera. Il materiale antiscivolo combinato con il peso della tastiera è sufficiente per evitare che il ROG Strix Scope II 96 Wireless si muova troppo sulla tua scrivania, problema comune invece in moltissimi modelli economici.

Sul bordo superiore della tastiera, a disposizione c’è una porta di ricarica USB-C, un interruttore di accensione per passare tra il wireless a 2,4 GHz e il Bluetooth 5.3, e un vano porta dongle magnetico per il dongle USB-A wireless a 2,4 GHz. Nell’angolo superiore destro della tastiera c’è un tasto multifunzione con il logo ROG di Asus, che funziona in congiunzione con una rotellina cliccabile. Premendo il tasto multifunzione si passa tra quattro modalità: volume, media, illuminazione e un’opzione personalizzabile, che può essere configurata in Asus’s Armoury Crate (ne parleremo più avanti).

La modalità attiva è indicata su una piccola striscia di icone tra i tasti principali e il tastierino numerico. Anche su questa striscia di icone ci sono indicatori per numlock, capslock, scroll lock, Fn lock e Windows key lock, così come le indicazioni relative la connessione della tastiera che può essere abbinata fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

Connessione e utilizzo



Il ROG Strix Scope II 96 offre ben tre possibilità di collegamento ai nostri dispositivi; la standard, che consente anche di ricaricare la batteria in caso di necessità, è la porta USB-C, mentre le altre due possibilità sono il Bluetooth 5.3 e il Wireless a 2.4GHz. Tutte le modalità sono selezionabili mediante il selettore presente nella parte posteriore della tastiera; personalmente l’ho sempre usato con il dongle magnetico incluso in confezione, che è praticamente istantaneo ed è sufficiente solo collegarlo alla presa USB del nostro computer, per poter cominciare ad utilzzare la tastiera, senza alcuna configuazione.

Parlando un po’ dell’esperienza d’uso, naturalmente, non posso che ritenermi soddisfatto, d’altra parte parliamo di un prodotto premium sotto tutti i fronti, dunque è impossibile non apprezzarne le sue capacità. La tastiera è dotata di pulsanti meccanici ROG NX Snow di Asus, descritti come tasti lineari “raffinati” dal produttore; questi rappresentano il primo switch della seconda generazione di switch NX di Asus, caratterizzato da una forza di attuazione di 45 g. La pre-lubrificazione che li caratterizza li rende estremamente fluidi durante l’utilizzo, cosa da non sottovalutare soprattutto durante l’utilizzo da gaming.

Quanto ai copritasti, il ROG Strix Scope II 96 Wireless offre una soluzione in ABS con rivestimento UV, nel complesso stabili e confortevoli. Per quanto riguarda l’utilizzo per i giochi, ho avuto un breve periodo di adattamento al layout più compatto, ma tolte le prime ore di utilizzo più intenso, ho percepito il salto di qualità rispetto alla mia tastiera da gaming di fascia nettamente più bassa.

Per quanto riguarda la durata della batteria, la tastiera di ASUS offre fino a circa 1500 ore di utilizzo se non consideriamo la retroilluminazione RGB presente; in caso la tenessimo sempre attiva, invece, l’autonomia della tastiera scende vertiginosamente a circa 90 ore di utilizzo, valore estremamente realistico e sicuramente di qualità.

Software

Il ROG Strix Scope II 96 Wireless può essere configurato utilizzando l’applicazione Armory Crate di Asus, che l’azienda utilizza per svariate funzionalità, tra cui proprio questa di interfacciarsi con la tastiera. E no, non possiamo scamparcela, e dovremo necesariamente scaricarla se vogliamo aggiornare il firmware della tastiera, associare tramite il dongle Omni la tastiera a più dispositivi, o ancora modificare le preferenze per l’illuminazione RGB e molto altro.

La tastiera è dotata di diverse funzioni secondarie preprogrammate che consentono di fare cose come modificare gli effetti di luce e programmare le macro, quindi non è necessario utilizzare troppo Armory Crate una volta aggiornato il firmware: insomma, una volta che avrete trovato la vostra quadra, non sarà necessario utilizzarla ancora.

Altra possibilità di personalizzazione tramite l’app è riservata al pulsante multifunzione in alto a destra con qualsiasi funzionalità decidiamo di abbinargli, e non solo per alzare il volume, la luminosità o robe simili a quelle previste da ASUS.

Prezzo e considerazioni

Se sei un gamer, questa nuova Asus ROG Strix Scope II 96 non può mancare all’appello nella tua postazione da gaming. Tra i punti a suo favore inserirei la batteria di lunga durata, insieme al telaio davvero robusto e al design estremamente curato nei minimi dettagli. Personalmente ho apprezzato molto il suo layout ridimensionato (a ribasso), ma probabilmente questa è una caratteristica che potrebbe non piacere a tutti.

La tastiera di ASUS è ovviamente acquistabile su Amazon ad una cifra di circa 190 euro di listino, che può scendere a poco meno di 170 con le varie offerte. Il rapporto qualità prezzo è ottimo, ma non la si può definire certamente una tastiera adatta a tutte le tasche, e soprattutto a tutti gli utilizzi.

