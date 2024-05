Realme C65 ufficiale in Italia: costa poco e si può usare senza toccarlo

Aggiornamento 01/05: Realme C65 arriva in Italia, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

Nonostante l’attenzione sia rivolta verso i prossimi GT 6, GT Neo 6 e GT Neo 6 SE, oggi è il giorno della presentazione ufficiale di Realme C65. Non parliamo di un prodotto di punta ma di uno smartphone collocato nella fascia più tipicamente low-cost del mercato telefonico. Questo non significa che non abbia dalla sua alcune caratteristiche che cercano di differenziarlo dalla competizione.

Realme C65 annunciato ufficialmente: tutte le novità per la fascia economica

Crediti: Realme

Con dimensioni di 164,6 x 76,1 x 7,64 mm e un peso di 185 grammi, Realme C65 ha uno schermo IPS LCD da 6,67″ HD+ (1.604 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 264 PPI, refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz e luminosità massima di 625 nits, con sensore d’impronte laterale.

È mosso dal SoC MediaTek Helio G85, realizzato da TSMC a 12 nm, con CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55), GPU Mali-G52 MC2 e memorie da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di ROM espandibile via microSD fino a 2 TB. Le specifiche includono una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 45W, Android 14 e Realme UI 5.0, fotocamera da 50+2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità, selfie camera da 8 MP f/2.0 e connettività dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, ingresso mini-jack, USB-C 2.0 e GPS/GLONASS/QZSS/BDS/Galileo.

Le caratteristiche che lo distinguono sono due: le Air Gesture, che usano la selfie camera per muoversi nell’interfaccia tramite gesti senza necessariamente toccare il display, e il Dynamic Button, con il tasto d’accensione laterale che può essere sfiorato e premuto per avviare delle scorciatoie in stile tasto Azione di Apple; a tal proposito, lo schermo integra la Mini Capsule che simula il funzionamento dell’Isola Dinamica.

Disponibile nelle due colorazioni Purple Nebula e Black Milky Way con certificazione IP54, Realme C65 è disponibile in Italia al prezzo di 199,99€ per la variante da 6/128 GB e di 219,99€ per quella da 8/256 GB; acquistandoli dal 7 al 14 maggio sarà possibile ottenerli al prezzo scontato di 149,99€ e 169,99€.

