Huawei Watch Fit 3, specifiche e immagini: look molto controverso

Aggiornamento 01/05: svelate anche le specifiche dello smartwatch Huawei, le trovate nell’articolo.

Non è stato presentato assieme alla nuova serie Pura 70 come si vociferava in precedenza, ma il lancio di Huawei Watch Fit 3 è ormai questione di poco tempo. E come succede quasi ogni volta che si avvicina la presentazione di un nuovo prodotto, c’è chi ha colto la palla al balzo per pubblicare in anteprima immagini e specifiche di uno smartwatch che farà discutere per il suo design “ispirato” a un altro noto prodotto.

Le immagini di Huawei Watch Fit 3 mostrano uno smartwatch poco ispirato nel design

Le immagini fatte circolare da Roland Quandt e da Evan Blass non lasciano spazio a dubbi: Huawei Watch Fit 3 sarà molto simile a Apple Watch per non dire quasi identico. Rispetto alle forme più allungate del modello precedente, la terza generazione dello smartwatch Huawei adotterebbero un display più quadrato che riporta subito alla mente quello di Cupertino. Non aiuta la presenza di quella che sembra una corona rotante sul lato destro, anch’essa presente su Apple Watch, la cui rotazione fa muovere l’utente attraverso l’interfaccia, i menu e le app.

Trattandosi però di un prodotto più economico rispetto a quello di Apple, attorno allo schermo di Huawei Watch Fit 3 sono presenti cornici un po’ più evidenti. Certificato nei due modelli SLO-B09 ed SLO-B19, sarà un gadget che dovrebbe nuovamente porsi a metà fra smartwatch e smartband, a partire dallo schermo AMOLED da 1,82″ (480 x 480 pixel) con luminosità automatica.

Il resto delle specifiche comprenderebbe frame in lega di alluminio nei colori Black, White, Pink e Gold, peso di 26 grammi con certificazione 5ATM, 4 GB di ROM, cardiofrequenzimetro, monitoraggio SpO2, sonno, calorie e ciclo mestruale, GPS, Bluetooth 5.2, batteria da 400 mAh con autonomia fino a 10 giorni e ricarica 0-100% in 68 minuti, il tutto a un prezzo previsto di 159/179€ in base al cinturino (plastica o pelle).

