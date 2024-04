Realme GT 6, un flagship killer con tutti i crismi: trapelano le specifiche

Aggiornamento 01/04: le certificazioni svelano e confermano alcune specifiche dello smartphone, trovate i dettagli nell’articolo.

Dopo il debutto della serie 12 e del nuovo modello della gamma Narzo, si comincia a parlare del futuro della famiglia top della compagnia cinese. Realme GT 6 è stato certificato fuori dalla Cina e in primi indizi forniscono una panoramica di quello che possiamo aspettarci dal prossimo dispositivo: sarà un flagship killer coi fiocchi, almeno secondo i leak.

Si parla di Realme GT 6: spuntano i primi indizi sul prossimo flagship killer del brand

GT Neo 5 – Crediti: Realme

Di recente Realme GT 6 è stato certificato dall’ente indonesiano SDPPI ed altri enti, i quali anticipano sia il debutto in vari mercati asiatici che in Europa. Il dispositivo è comparso sia con il suo nome commerciale che con la sigla RMX3851: proprio quest’ultima non lascia spazio a dubbi. Si tratterebbe, infatti, del medesimo numero di modello di Realme GT Neo 6, flagship killer in arrivo in Cina prossimamente (in compagnia di GT Neo 6 SE). La versione SE è stata protagonista di vari teaser ufficiali e sappiamo che arriverà ad aprile con a bordo lo Snapdragon 7+ Gen 3.

Per quanto riguarda GT Neo 6, si tratterà di un dispositivo equipaggiato con lo Snapdragon 8s Gen 3, SoC di fascia alta lanciato da Qualcomm di recente e diretta emanazione dell’attuale chipset di punta Snapdragon 8 Gen 3.

Crediti: SDPPI

Il modello Neo, stando alle certificazioni, uscirà dalla Cina con un nome differente, ossia Realme GT 6. Tra le altre caratteristiche spuntano una batteria da 5.500 mAh in dimensioni di 162 x 75,1 x 8,6 mm per un peso di 199 grammi, fino a 24 GB di RAM, schermo OLED 1.5K, software Android 14 con Realme UI 5.0 e connettività 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, NFC e GPS/GLONASS/BDS/Galileo.

A quanto pare anche quest’anno l’azienda avrebbe optato per il lancio di due modelli di punta da lanciare in due momenti differenti: come avvenuto per Realme GT 5 e 5 Pro, la compagnia asiatica potrebbe presentare prima il flagship killer Realme GT 6 (magari in estate) per poi annunciare il vero top di gamma Realme GT 6 Pro entro fine anno, ovviamente con Snapdragon 8 Gen 4.

