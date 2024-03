Qualcomm annuncia Snapdragon 8s Gen 3: nuovo chipset con AI per la fascia alta

Qualcomm ha presentato oggi il nuovo chipset Snapdragon 8s Gen 3, che crea un tier tutto nuovo posizionandosi appena sotto al flagship 8 Gen 3, in termini di potenza e funzionalità. Questo nuovo chip, infatti, mira a portare le peculiarità del fiore all’occhiello di Qualcomm anche sugli smartphone più economici, ma che si posizionano comunque nella fascia alta del mercato. Ovviamente, non può mancare l’intelligenza artificiale generativa on-device (ovvero direttamente sul chipset).

Snapdragon 8s Gen 3: l’AI on-device diventa più democratica

Crediti: Qualcomm

Il nuovo Snapdragon 8s Gen 3 è un chipset realizzato con il processo di produzione a TSMC 4 nm con una configurazione 1+4+3 core. La CPU è composta infatti da un core Cortex X4 da 3.0 GHz, quattro performance core Cortex A720 da 2.8 GHz e tre efficiency core Cortex A520 da 2.0 GHz, mentre la GPU è l’Adreno 735. Il chip offre il supporto per memorie RAM LPDDR5x fino a 24 GB (4.200 MHz), memorie UFS 4.0, connessione USB 3.1 Gen 2 e modem 5G e Wi-Fi 7 X70.

Il punto focale, però, è sicuramente la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa direttamente sul dispositivo, senza fare necessariamente affidamento al cloud. Snapdragon 8s Gen 3, infatti, può eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni fino a 10 miliardi di paramentri, come per esempio Llama 2 e Gemini Nano. Non tutte le funzionalità AI di Snapdragon 8 Gen 3 sono presenti sul nuovo chipset, ma sono comunque supportati gli assistenti virtuali e la generazione/espansione delle immagini.

Qualcomm ha annunciato che Snapdragon 8s Gen 3 verrà adottato dai principali produttori, tra cui Honor, iQOO, realme, Redmi e Xiaomi con nuovi smartphone che verranno annunciati soltanto nei prossimi mesi.

