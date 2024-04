Recensione RZOGUWEX: non hai mai visto una fat bike da 1000w così

Prima di parlare della RZOGUWEX va detta una cosa: con la sua velocità massima di circa 60 Km/h, il doppio sistema di ammortizzazione, i freni a disco idraulici, la batteria più capiente del mercato e l’acceleratore integrato nel manubrio, non stiamo certamente parlando di una “normale” bicicletta da città. Anzi, proprio l’opposto soprattutto perché – considerandone le caratteristiche – si tratta di un modello non adatto alla circolazione sul suolo pubblico in Italia.

Se, però, siete alla ricerca di una bicicletta elettrica per fuoristrada e gite in montagna, probabilmente la RZOGUWEX è la migliore alternativa che potreste acquistare su Amazon. La stiamo provando da qualche tempo e siamo finalmente pronti a raccontarvi i suoi pro ed i suoi contro.

Recensione RZOGUWEX X5: fat bike elettrica da 60 Km/h e con autonomia super

Videorecensione RZOGUWEX X5

Unboxing e montaggio

La RZOGUWEX è una fat bike molto ingombrante, così come lo è la confezione con la quale viene consegnata a casa. Questo perché la arriva praticamente già assemblata, eccezion fatta della ruota anteriore, del manubrio, dei pedali, e del faro anteriore

Tutti componenti che sarà necessario montare personalmente, ma tranquilli: ok, non è tra le bici elettriche più semplici da montare, ma si tratta di un operazione che è possibile fare anche da soli, grazie all’ottimo manuale di istruzioni che accompagna il prodotto.

Dato li peso importante del telaio però, il mio consiglio è quello di farsi dare un aiuto da qualcuno, perché anche solo capovolgere la bicicletta da soli potrebbe essere un problema.

Design e materiali

In quanto a design, devo ammettere di non aver mai visto una bicicletta come questa RZOGUWEX. Sia chiaro, è molto ingombrante e di certo non è uno di quei modelli che potete riporre con semplicità nel bagagliaio di una macchina o che potreste portare nei mezzi pubblici, ma già al primo contatto il suo design vi farà subito rendere conto della sua natura fuoristrada e della qualità di telaio e componenti.

Non è una fat bike pieghevole, ma la struttura è la più solida che ho avuto modo di provare negli ultimi anni. Pesa 35 Kg e la canna centrale è a due montanti, al centro dei quali va inserita l’enorme batteria che, a sua volta, si chiuderà in una sorta di “vano di sicurezza” a cui è possibile accedere con una chiave.

Anche la batteria stessa ha una chiave, che serve a fissarla nel suo alloggiamento, il problema è che una volta inserita la batteria in questo vano, sarà molto difficoltoso poter maneggiare la chiave dato il poco spazio a disposizione.

È pur vero però, che tutta la struttura in lega di alluminio è estremamente solida, il manubrio tende a praticamente azzerare le vibrazioni ed il connubio tra ruote grandi 20”, doppio ammortizzatore e sellino ampio e comodo, la rendono molto piacevole da guidare su qualsiasi tipo di terreno. Insomma, state pur tranquilli che con la RZOGUWEX le strade dissestate non saranno un problema.

In soldoni, stiamo parlando di una bicicletta che si fa notare per le sue forme: in quanto a design le scelte fatte dal brand a mio avviso sono vincenti, soprattutto per i dettagli che sono stati posizionati sui lati e per la presenza di un portapacchi posteriore molto solido, preinstallato sulla struttura.

Buono il cable management, ottima la forcella anteriore ammortizzata (che è dotata di precarico regolabile) così come l’ammortizzatore meccanico posizionato posteriormente, che è regolato sulla giusta durezza (ha circa 20 mm di escursione) e che gestisce perfettamente anche i terreni più accidentati.

Ci sono poi due freni a disco di tipo idraulico con rotori di ottima qualità e, come vi dicevo, il modulo batteria è estraibile, e si attiva con un tasto d’accensione posto superiormente: tutta l’elettronica non si accenderà finché non si girerà la chiave che avvierà l’alimentazione della batteria e, considerando il vano a cui è possibile accedere solo con una chiave, può essere considerato come una sorta di “antifurto”, perché basterà spegnere la batteria e chiudere a chiave il coperchio anteriore per non renderla utilizzabile.

Niente male il computer di bordo. Si tratta di un ottimo display, tra i migliori in circolazione, che è posizionato in verticale e che integra un pannello a colori perfettamente visibile anche in condizioni di luce diretta e la cosa bella è che arriva già montato sul manubrio.

Non è così per il faro anteriore, che dovrà essere montato sui montanti della forcella, ma che ha un bellissimo stile “motociclistico” ed emette una luminosità eccezionale. Posteriormente poi, c’è una luce di posizione che funziona da stop e che integra due frecce di indicazione a LED, la cui visibilità di giorno non è tra le migliori ma che comunque fanno il loro lavoro. Sotto la sella è presente anche il supporto per un’eventuale targa.

Motore e cambio

Ad animare la RZOGUWEX ci pensa un motore brushless 48v da ben 1000w, affiancato da un Cambio Shimano a 7 rapporti (che si collega ad una corona singola a 52 denti). Il cambio è sempre preciso, veloce e affidabile e viene gestito da un selettore a scatto posto sul lato destro del manubrio. Ed è proprio sul lato destro del manubrio che è presente anche l’acceleratore per poter guidare la bici in modalità “full electric” ma che, ricordiamolo, in Italia non è permesso utilizzare sulle bici elettriche.

In quanto a potenza del motore, c’è poco da dire: l’accoppiata con la batteria a 48v lo rende il motore più potente e scattante che ho mai avuto modo di provare. La coppia massima erogata è di 84 Nm e nei nostri test si è sempre rivelato un sistema affidabile, sul quale si può sempre contare, anche nelle salite più ripide. Insomma è una configurazione davvero da brividi, a cui a mio avviso manca solo una cosa: un sensore di coppia, che avrebbe reso la distribuzione della potenza del motore più “naturale”.

Buono anche il cambio Shimano, anche se mi sarebbe piaciuto vedere una soluzione a più rapporti e non solo a 7: la bici è in grado di arrivare a velocità molto importanti, ma quando la si utilizza con la pedalata assistita e si supera una certa velocità, si inizia quasi a pedalare a vuoto.

Le modalità di pedalata assistita sono 5, ma è possibile personalizzare alcune altre caratteristiche della bici tramite un menu segreto a cui si può accedere premendo contemporaneamente il tasto “+” ed il tasto “-“.

La prova su strada

Ora, su qualunque tipologia di terreno vi troviate ad andare una cosa è certa: con la RZOGUWEX vi divertirete tantissimo. Avrete capito che è uno di quei modelli a cui non manca proprio nulla (eccetto il sensore di coppia), ma per guidare una bici del genere servirà un po’ di pratica, perché è davvero potentissima, è pesante e alle ruote fat ci si deve un po’ abituare soprattutto in curva.

Chiaramente il connubio tra ruote fat, doppio ammortizzatore e e la buona sella rendono la RZOGUWEX adatta a tutti i fondi stradali ma a mio avviso guidarla sull’asfalto potrebbe essere quasi una “forzatura”, data la sua natura off-road.

Certo, tutti questi sistemi di ammortizzazione la rendono particolarmente adatta a città come Avellino, in cui in tutta sostanza non c’è una strada priva di fossi, ma sono sempre stato del parere che per quanto non siano trasportabili con semplicità e non siano estremamente agili, le fat-bike potrebbero sembrare un po’ troppo ma sono la categoria più divertente.

Insomma, a mio avviso la RZOGUWEX non è una bicicletta elettrica adatta a tutti e non è di certo la più semplice da trasportare quando non la si guida perché è pesante e ingombrante, ma una volta saliti in sella e presa un po di confidenza con la potenza del motore, lo stile di guida e le ruote, vi renderete conto che è piacevole sotto ogni aspetto e che l’assistenza del motore non verrà mai a mancare: il motore in grado di supportare un peso massimo di 150 Kg e la possibilità di gestire salite molto ripide, la rende davvero adatta a qualsiasi tipologia di utilizzo.

Autonomia della batteria

La RZOGUWEX inoltre è alimentata dalla batteria più capiente del mercato. Parliamo di una 25 Ah (e pensate che in media le bici da 1000w utilizzano una 16 Ah) che lavora a 48v e che garantisce un’ottima autonomia alla bicicletta: vi dico solo che in modalità full-electric, quindi sfruttando al massimo la potenza del motore, ho superato i 55 Km con un’unica carica.

Ovviamente però a batterie capienti corrispondono tempi di ricarica un po’ lunghi: per una ricarica completa dallo 0% al 100% ci potrebbero volere circa 6 ore.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita della RZOGUWEX è di 1399,00 euro su Amazon. E insomma, è un modello costoso? Si, senza dubbio. È una bici adatta a tutti? No. Ma questa RZOGUWEX è diventata la mia nuova bici elettrica preferita.

Ed è così non solo per la potenza del motore, la qualità dei freni idraulici, e l’ottimo sistema di ammonizzazione, ma anche perché é davvero esteticamente molto bella e l’impostazione di guida è perfetta per le mie esigenze.

Le uniche sue pecche sono l’assenza del sensore di coppia e la scomodità di dover utilizzare la chiave per la batteria all’interno del vano protetto, ma c’è davvero ben poco da criticare a questa fat bike elettrica.



