Recensione OnePlus Pad Go: perfetto per lo Streaming (e non solo)

Che OnePlus e OPPO facessero capo, sostanzialmente, agli stessi vertici, era ormai una notizia già nota: sono tanti i prodotti arrivati sul mercato che hanno mostrato tante somiglianze, e questo non è un male. Diciamo che, ad essere onesti, a differenziare i prodotti di OPPO e OnePlus, principalmente, ci pensa il software: chi è amante della ColorOS può puntare su OPPO, mentre chi è un estimatore di OxygenOS può andare su OnePlus, anche se l’esperienza d’uso è simile.

Tutto questo per dirvi che tra le mani ho avuto per qualche giorno il nuovo OnePlus Pad Go, tablet che ricorda in tutto e per tutto l’OPPO Pad Neo che ho provato nelle settimane precedenti. Anche qui, il prezzo è vantaggioso e il potenziale piuttosto ampio.

Recensione OnePlus Pad Go

Design e Materiali

Il Pad Go è inequivocabilmente un dispositivo OnePlus: tra i tratti distintivi del brand è impossibile non menzionare il suo riconoscibile isolotto circolare della fotocamera sul retro che ricorda l’intera famiglia di dispositivi OnePlus, compresi quelli più recenti. Inoltre, esteticamente parlando, è identico al fratello di fascia più alta, grazie alle proporzioni dello schermo e a un telaio in metallo, oltre che alla finitura in vetro bicolore sul retro che rappresenta un tratto distintivo importante. Dettaglio estetico che, per quanto visivamente bello, non ho apprezzato molto per via della sua forza magnetica con le impronte: per farla breve, si sporca molto facilmente.

Ad ogni modo, nonostante si tratti di un dispositivo economico, il suo telaio in alluminio ha una sensazione paragonabile a quella di qualsiasi tablet premium. In posizione orizzontale, il pulsante di accensione di OnePlus Pad Go si trova in alto a sinistra del dispositivo, mentre i tasti del volume si allineano perfettamente anche in alto a sinistra, rendendoli facilmente accessibili.

Il tablet dispone di un setup quad-speaker Dolby Atmos, con due altoparlanti su ogni lato, i quali garantiscono un effetto stereo sicuramente migliore rispetto ad altre disposizioni.

Sul lato sinistro, al centro tra i due altoparlanti, si trova il carrellino per la scheda SIM in formato Nano, insieme allo slot per la MicroSD, utile per espandere ulteriormente la memoria interna. Sul lato destro del tablet è presente la porta USB-C.

Display

Tecnicamente parlando, OnePlus ha focalizzato la sua attenzione su un elemento in particolare, il display. Il nuovo OnePlus Pad Go vanta, infatti, un ampio schermo da 11,35″ pollici con risoluzione 2,4k e un rapporto schermo-corpo pari a 7:5, che offre un’area di visualizzazione e un’esperienza di lettura simile a quella di un libro. Devo confessare che questo formato non mi aveva colpito particolarmente nei primi giorni di utilizzo. Tuttavia, con il tempo, ho apprezzato quanto sia piacevole utilizzare questo rapporto sia per attività multimediali che produttive. In questo senso, OnePlus merita sicuramente dei complimenti per aver osato con successo.

Dal punto di vista tecnico, il tablet adotta un pannello LCD LTPS che, nonostante la tecnologia, offre colori vivaci e un elevato livello di contrasto, tanto da far pensare per un momento di trovarsi di fronte al solito ottimo AMOLED degli smartphone di OnePlus. Il display ha una risoluzione di 2408 x 1720 pixel a 260 PPI e un refresh rate di 90Hz. Sebbene su carta possa sembrare superato da altri tablet sul mercato, nella pratica riesce a superare molti dei suoi concorrenti.

Hardware e prestazioni

La componentistica interna, invece, è quella che fa sempre più agitare gli animi, perchè molti sono in disaccordo con le scelte dei brand in relazione al prezzo. Sono certo che, anche qui, le polemiche non mancheranno, perchè OnePlus Pad Go è alimentato dal processore MediaTek Helio G99, 8 GB di RAM, con la possibilità di espandere ulteriormente la memoria virtuale di 6 GB, e 128 GB di storage interno, espandibile tramite scheda Micro SD, come anticipato in precedenza.

Vale la pena sottolineare che esistono due versioni di Pad Go: la versione Wi-Fi e la versione LTE (come quella in mio possesso), che differiscono non solo per la connettività, ma anche per la quantità di memoria RAM disponibile, con 6 o 8 GB nella versione LTE e 8 GB in quella Wi-Fi. Al momento in cui sto scrivendo questa recensione, sul sito ufficiale di OnePlus non è ancora acquistabile il Pad Go che, tuttavia, dovrebbe essere disponibile solo nel taglio di memoria 8/128 con connettività LTE.

Dal punto di vista tecnico, OnePlus Pad Go si colloca perfettamente nel panorama attuale dei tablet di fascia medio-bassa: se fino ad ora ho elogiato il dispositivo e sostenuto che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, sono consapevole che qualcuno potrebbe avere opinioni contrastanti riguardo all’hardware. Tuttavia, il chipset MediaTek, sebbene non sia un punto di riferimento nel settore, garantisce al Pad Go di OnePlus un multitasking fluido ed efficiente, oltre a prestazioni rispettabili nei giochi più comuni, come Call of Duty, Fruit Ninja e Candy Crush. Certo, se vogliamo essere pignoli, dopo un uso stressante in benchmark o giochi, finchè non è perfettamente dissipato il calore, il tablet potrebbe non sembrarvi fluidissimo, ma credo che in relazione all’hardware lui faccia decisamente sin troppo.

Nei benchmark, poi, ho confrontato i risultati ottenuti dall’OPPO Pad Neo, che sulla carta è tecnicamente identico, e ho riscontrato dei risultati pressochè simili sotto ogni aspetto; ci sono alcuni test in cui OnePlus è passato in vantaggio per qualche punto, e altri in cui è risultato esattamente identico ad OPPO. Personalmente ritengo, a livello di ottimizzazione, un pelo superiore OnePlus rispetto ad OPPO.

A livello hardware volevo aggiungere, inoltre, che i quattro speaker installati a bordo di questo tablet sono probabilmente i più soddisfacenti in assoluto di questa fascia di prezzo: il volume massimo è veramente molto alto, ma anche la qualità e l’equalizzazione del suono sono perfetti per lo streaming video ma anche per la riproduzione musicale.

Software

La principale differenza con l’OPPO Pad Neo risiede nel software: qui sul Pad Go di OnePlus capeggia la OxygenOS 13.2, ROM basata su Android 13, nel complesso sempre piuttosto fluida e ottimizzata per l’utilizzo su tablet. A livello di aggiornamenti il brand garantisce fino a 3 anni di aggiornamenti per Android e fino a 4 anni di update di sicurezza.

Molto bene in generale nell’interfaccia dove OnePlus ha pensato a come ottimizzare al meglio il multitasking, riuscendoci a pieno; interessante la gestione del multi-finestra e del multitasking, seppur il tablet perda qualche colpo se si iniziano ad eseguire app più pesanti come giochi, o app di streaming nelle finestre secondarie. Ciò su cui OnePlus ha lavorato maggiormente, poi, è la funzione Multi-Screen Connect che consente di condividere lo schermo dello smartphone sul tablet.

Inoltre, con questa funzione, la condivisione di file tra i due dispositivi è diventata molto più semplice perchè per farlo, è sufficiente trascinare e rilasciare i file sullo schermo del telefono e il file verrà copiato. Mi sembra sottinteso che tali funzionalità sono disponibili solo se siete in possesso di uno smartphone di casa OnePlus.

Fotocamera



Penso sia risaputo che la fotocamera di un tablet non è fatta per mettere alla prova le nostre doti fotografiche, e questo OnePlus Pad Go non rappresenta di certo un’eccezione. Il Pad Go è dotato di un singolo sensore posteriore da 8 MP con apertura f/2.0 e che supporta anche la stabilizzazione elettronica, seppur difficilmente ci si ritrova a registrare video con un tablet.

Tuttavia, ciò che conta davvero sono i risultati effettivi delle foto: le immagini catturate sono nella media, con un livello di dettagli accettabile per un tablet di fascia media. In condizioni di scarsa illuminazione, potreste riscontrare alcune difficoltà. La fotocamera frontale da 8MP si comporta bene, il che rende questo tablet eccezionale per videochiamate, lezioni online e utilizzi simili. Inoltre, la registrazione video avviene a 1080P 30fps sia con la fotocamera frontale che con quella posteriore, la qualità è sufficiente per quei pochi scenari in cui ci si ritrova a registrare video con un tablet.

Autonomia



Sul versante della batteria, OnePlus ha optato per un’unità generosa da 8000mAh, riuscendo a garantire un’esperienza di autonomia senza compromessi. Il Pad Go, infatti, offre fino a circa 12/14 ore di riproduzione video continua su YouTube o Netflix con una sola carica completa. Anche in un utilizzo lavorativo medio di circa 6 ore al giorno, è possibile raggiungere facilmente le 10-12 ore di autonomia, anche con dispositivi Bluetooth collegati come mouse o tastiera.

Inoltre non manca il supporto alla ricarica rapida da 33W che con soli 10 minuti di ricarica consente di passare dallo 0 al 10%, e con circa 90 minuti dallo 0 al 100%.

Prezzo e considerazioni

OnePlus Pad Go arriva ufficialmente in Italia a partire da 329 euro, una fascia di prezzo lievemente più alta dell’OPPO Pad Neo, tablet identico a lui se non nel software. 329 euro possono risultare una cifra un po’ fuori mercato se si pensa che, a 359 euro ad esempio, ci si può portare a casa uno Xiaomi Pad 6 con schermo a 144Hz e soprattutto Snapdragon 870, ben più performante.

Questo non vuol dire che OnePlus Pad Go non mi sia piaciuto, anzi: la mia osservazione è solo legata al prezzo di vendita che avrebbe dovuto essere più basso, almeno di 40 o 50 euro. Non demordo, perchè con le varie offerte presenti online e con gli stessi sconti offerti dal produttore al lancio, non sarà difficile acquistarlo per 300 euro o poco meno.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le