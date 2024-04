Eleglide C1 è la bici elettrica da trekking per le tue avventure, con tanta autonomia

Se stai cercando la bici elettrica per le tue avventure primaverili ed estive (ormai la bella stagione è arrivata e la voglia di stare all’aperto è tanta) allora Eleglide C1 è sicuramente la scelta giusta. Non solo si tratta di una soluzione da trekking con tutti i comfort e le specifiche top del caso, ma è anche in promozione su Geekbuying, con codice sconto e spedizione gratis dall’Europa!

Codice sconto Eleglide C1: l’e-bike da trekking per gite e avventure in mezzo alla natura (e non solo)

Crediti: Eleglide

L’e-bike Eleglide C1 è di certo un modello in grado di distinguersi nella giungla urbana, per spostamenti in città all’insegna dell’agilità, del risparmio e della sostenibilità. Tuttavia la bici elettrica da trekking dà il meglio di sé alle prese con i percorsi più avventurosi, quelli in mezzo alla natura. Il veicolo è dotato di pneumatici da 27,5 x 2,25″, per un migliore assorbimento degli urti; il motore ha una potenza massima fino a 432W (la velocità si ferma a 25 km/h), l’ideale per superare salite e terreni impervi.

Non manca un cambio Shimano a 7 velocità per una guida fluida mentre per sicurezza, stabilità e comodità sono presenti freni a disco idraulici ed una sospensione idraulica anteriore. Il display LCD integrato permette di tenere d’occhio tutti i dati della corsa in modo chiaro e leggibile; inoltre è dotato di una porta Type-C che permette di collegare e ricaricare lo smartphone. Infine l’autonomia, da non sottovalutare: fino a a 150 km in modalità assistita, grazie alla batteria da 522 Wh.

Crediti: Eleglide

La bici elettrica Eleglide C1 è in offerta su Geekbuying: il prezzo scende a 1.199€ riscattando il codice sconto dedicato (lo trovi nel box in basso), con spedizione rapida direttamente dall’Europa (gratis). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

