OPPO aggiunge una bella novità per la ricarica nella ColorOS 14

Chi sta ricevendo l’ultimo aggiornamento alla ColorOS 14 sta ricevendo anche una nuova funzionalità atta a migliorare ricarica e batteria sugli smartphone OPPO. Fra le novità introdotte dal suo team di sviluppo software, il major update porta con sé una nuova opzione che farà la felicità di coloro che vorrebbero avere la possibilità di aumentare la longevità della batteria del proprio dispositivo.

OPPO e ColorOS 14: i più attenti a batteria e ricarica ricevono una gradita novità

Una volta scaricato e installato l’aggiornamento alla ColorOS 14, all’interno dell’elenco del menu Batteria ecco che compare una nuova voce, “Arresta la carica all’80%“. È una novità che fa parte della tecnologia Smart Charging, introdotta con questo major update, che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare il comportamento dell’utente e conseguentemente regolare la potenza di ricarica per prolungare la vita della batteria, che essendo meno stressata può durare di più nel tempo.

Oltre a questi algoritmi sotto la voce “Ricarica intelligente“, abilitando questa opzione si fa sì che la ricarica non superi mai l’80% della batteria, anche tenendolo collegato tutta la notte o comunque per lungo tempo. Questo perché, idealmente parlando, la batteria non dovrebbe mai salire oltre l’80% e scendere sotto il 20%, in quanto superati quei numeri la batteria viene maggiormente stressata a livello chimico, come vi spiegai tempo addietro.

