OnePlus Pad Go e Watch 2 Nordic Blue ufficiali in Italia, subito in offerta lancio

Come anticipato nei giorni scorsi, quest’oggi si è tenuto un importante evento di OnePlus nella meravigliosa cornice di Helsinki (in Finlandia). La scelta della location non è di certo casuale: la compagnia cinese ha presentato una versione speciale del suo ultimo indossabile, un’edizione realizzata in esclusiva per l’Europa e caratterizzata da uno stile unico, che richiama appunto la bellezza dei luoghi scandinavi. OnePlus Watch 2 Nordic Blue è ufficiale insieme al nuovo tablet OnePlus Pad Go: entrambi i dispositivi sono stati lanciati in Italia e ovviamente non mancano delle occasioni per far scendere il prezzo.

OnePlus Pad Go e Watch 2 Nordic Blue arrivano in Italia: novità e prezzo

Crediti: OnePlus

Ispirato alla bellezza e all’estetica del design scandinavo, OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition offre uno stile rinnovato grazie all’elegante colorazione con sfumature blu e bianche, un quadrante GMT bicolore esclusivo che evoca i classici cronometri GMT marini e al cinturino in pelle ibrida. Quest’ultimo combina gomma fluorurata e vera pelle per una sensazione al tatto premium e un comfort eccezionale. L’orologio è dotato di un display ad alta risoluzione da 1,43″, un telaio in acciaio inossidabile con cristallo di zaffiro 2.5D e una finitura satinata e lucida. Alimentato da un doppio chipset, OnePlus Watch 2 Nordic Blue offre una durata della batteria fino a 100 ore, un tracciamento del fitness accurato e tutti i vantaggi di Wear OS di Google. Per saperne di più, ecco la nostra recensione della versione standard.

Crediti: OnePlus

Oltre a questa novità, la compagnia asiatica ha portato in Italia (e in Europa) anche OnePlus Pad Go, il suo tablet budget che non rinuncia allo stile. Lanciato lo scorso ottobre (ma solo in alcuni mercati), il dispositivo presenta una cover posteriore con una doppia finitura e monta un display LCD da 11,35″ 2.4K a 90 Hz. A muovere il tutto troviamo il chipset Helio G99 di MediaTek, mentre la batteria è una capiente unità da 8.000 mAh con ricarica rapida da 33W. Presente all’appello la connettività LTE, insieme a funzionalità integrate come Dolby Atmos e Eye Care. Pad Go è progettato per lavorare in sinergia con gli smartphone OnePlus, offrendo una serie di funzioni intelligenti. Content Sync, ad esempio, consente di condividere appunti e gallerie fotografiche tra il tablet e gli smartphone del brand, mentre la modalità Cellular Data Sharing sui modelli non LTE garantisce una connessione più affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle connessioni hotspot standard.

Crediti: OnePlus

Il nuovo OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition è disponibile a partire da 379€, tramite lo store ufficiale. Effettuando l’acquisto tra il 23 e il 25 aprile si avrà diritto ad uno sconto speciale di 80€, con gli auricolari true wireless Buds 3 in regalo. Acquistando l’indossabile tra il 29 aprile e il 3 maggio ci sarà invece uno sconto di 30€, sempre accompagnato da un paio di Buds 3 in regalo. In aggiunta, inserendo nel carrello il flagship OnePlus 12 (insieme a Watch 2 Nordic Blue) si riceverà uno sconto complessivo del 20%.

Il tablet OnePlus Pad Go debutta in Italia a partire da 329€, sempre tramite lo store ufficiale. Prima del lancio c’è stata un’offerta Early Bird per risparmiare 30€; invece acquistando il nuovo dispositivo dal 23 aprile sarà possibile ottenere uno sconto di 30€. Quindi, chi ha partecipato alla promo Early Birdi riceverà uno sconto totale di 60€.

