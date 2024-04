OnePlus Pad Go in arrivo in Italia: ci sarà anche Watch 2 in versione speciale!

È in arrivo una doppia novità per OnePlus: la compagnia cinese ha svelato la data di presentazione di OnePlus Pad Go e di Watch 2 in una nuova edizione lifestyle, entrambi in dirittura d’arrivo tra pochissimo (in Italia e in Europa). Il tablet economico del brand cinese ed una versione speciale del suo ultimo (ed apprezzatissimo) smartwatch: si preannuncia un evento particolarmente ghiotto!

OnePlus Pad Go e Watch 2 Edizione Lifestyle: ecco la data di presentazione per l’Italia (e l’Europa)

Crediti: OnePlus

La data di presentazione di OnePlus Pad Go e di Watch 2 in edizione lifestyle è fissata per il 23 aprile, nella splendida cornice di Helsinki (in Finlandia). Per quanto riguarda la nuova versione dello smartwatch Android (un piccolo gioiello con Wear OS), questa sarà disponibile esclusivamente in Europa; al momento non ci sono dettagli su specifiche e design, a parte un’immagine teaser che mostra uno scorcio del dispositivo. OnePlus Watch 2, lanciato a febbraio di quest’anno, ha già conquistato una posizione di rilievo nel settore degli smartwatch Android, confermandosi il dispositivo OnePlus più venduto degli ultimi due anni, grazie al suo doppio chipset, alla batteria di lunga durata fino a 100 ore e al preciso tracciamento del fitness. Ora, con la versione lifestyle, OnePlus mira a soddisfare ancora di più le esigenze degli utenti europei che cercano un equilibrio tra stile e funzionalità.

Crediti: OnePlus

L’altra grande novità in arrivo in Italia è OnePlus Pad Go: il tablet economico è già in preordine sul sito ufficiale, nella sola configurazione da 8/128 GB con connettività LTE. Mancano ancora i dettagli sul prezzo, ma le specifiche sono note: il dispositivo presenta un look stiloso e giovanile (con una cover posteriore a doppia finitura), uno schermo da 11,35″ 2.4K a 90 Hz, il chipset Helio G99 di MediaTek, 8.000 mAh di batteria con ricarica da 33W e fotocamere da 8 MP (fronte e retro).

