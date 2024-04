La sedia da gaming Douxlife ti massaggia schiena e gambe, e costa solo 111€!

Se passi molto tempo al computer o alla console avere una buona sedia da gaming è uno step fondamentale per godere di una maggiore comodità ed essere molto più rilassati (e quindi più performanti). E se ci fosse una sedia in grado di regalarti anche un massaggio rilassante a schiena e gambe? Douxlife GC-RC03 è la soluzione che stavi aspettando: una sedia da gaming massaggiante, utilissima ed accessibile, in offerta con codice sconto e spedizione dall’Europa!

La sedia da gaming massaggiante Douxlife GC-RC03 è un vero toccasana: le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto

A metà strada tra una sedia da gaming e una poltrona massaggiante, Douxlife GC-RC03 offre un design confortevole con elementi regolabili per adattare la seduta al proprio corpo; è presente un poggiapiedi retrattile e reclinabile. Insomma, ci si può “stendere” mentre si guarda un film o – perché no – mentre si è immersi in una rilassante sessione di gioco, e allo stesso avviare un massaggio (a scelta tra collo, schiena, area lombare o alle gambe) della durata compresa tra i 15 e i 60 minuti.

La sedia da gaming è realizzata con materiali di alta qualità, tra cui un tessuto in pelle PU personalizzato che risulta ancora più traspirante e confortevole, difficile da deformare anche dopo essere stati seduti a lungo. Il corpo di Douxlife GC-RC03 è reclinabile fino a 175°, mentre lo schienale può essere regolato in altezza di 10 cm. Poggiatesta e cuscini lombari possono invece essere rimossi in qualsiasi momento. Se vuoi saperne di più dai un’occhiata alla nostra recensione!

Pensi di dover spendere una fortuna per portarti a casa un prodotto del genere? Niente paura perché Douxlife GC-RC03 è in promozione a soli 111€ grazie a questo codice sconto targato Banggood; inoltre è presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

