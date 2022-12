Recensione sedia da Gaming Douxlife: comfort assoluto con il massaggiatore integrato

Ogni gamer che si rispetti ha bisogno del giusto comfort e della postura corretta per passare tanto tempo davanti al proprio videogioco preferito e Douxlife ha pensato davvero ad ogni cosa con la sua Sedia da Gaming con massaggiatore integrato. Scoprite con noi cosa rendere unica questa sedia in questa nostra recensione!

Recensione sedia da gaming Douxlife

Unboxing e montaggio

La sedia da gaming Douxlife è ben confezionata, ma avremmo gradito trovare una protezione in più per le varie parti da montare, soprattutto per seduta e schienale. Se i braccioli e le gambe erano avvolti nel pluriball, non si può dire lo stesso della protezione riservata alla parti in ecopelle: avvolte semplicemente in una fine pellicola di plastica.

Il montaggio non è complesso e le istruzioni sono esaustive: l'assemblaggio può essere portato a termine anche da una sola persona nel caso in cui abbiate spazio e piani di appoggio adatti. In caso contrario vi consigliamo di farvi aiutare da un amico o un familiare, perché i pezzi sono comunque pesanti e potrebbero causarvi infortuni o rompersi in caso di caduta.

Per completare l'assemblaggio e mettere in funzione la sedia abbiamo impiegato circa un'oretta, pienamente in linea con l'assemblaggio di qualsiasi altra sedia da gaming. Il massaggiatore, parte peculiare di questa sedia, infatti è già integrato nello schienale e per la messa in funzione è richiesto solamente il collegamento di due cavi che fuoriescono dalla tasca posteriore.

Design e materiali

La sedia è esteticamente piacevole da guardare, in linea con quello che è il trend di questi ultimi anni. Lo stile “racing” offre linee decise ma mai spigolose, che avvolgono alla perfezione la schiena di chi la utilizza. Per i materiali, invece, si sarebbe potuto osare di più. L'ecopelle di cui sono rivestiti schienale, seduta, poggiapiedi e cuscini è morbida, piacevole e confortevole, ma le plastiche destinate alla copertura dei meccanismi e a parte dei braccioli avrebbero potuto avere rifinizioni migliori.

La struttura è comunque molto solida e non abbiamo mai avuto la sensazione che potesse non sorreggere il peso di una persona. Le rotelle scorrono bene e nonostante si siano impolverate piuttosto in fretta non hanno mai perso la mobilità. Un plus visto che molte sedie da gaming tendono a perdere scorrimento nelle rotelle dopo qualche mese.

Seduta e comfort

Questa sedia da gaming offre davvero ogni tipo di comfort, ed è questo il grande merito di Douxlife: aver creato una seduta in grado di accomodare qualsiasi persona per lunghi periodi senza mai far sentire il peso del tempo passato davanti ad un PC o una console da gioco. Lo schienale è reclinabile fino a 175°, con la possibilità di stendere anche le gambe grazie al poggiapiedi estraibile, e i cuscini per la testa e la zona lombare (soluzione ottima nel caso in cui vogliate schiacciare un pisolino in ufficio durante la pausa pranzo).

La peculiarità, come accennato in precedenza, sta tutta nel massaggiatore integrato. Dotato di telecomando per regolare il funzionamento, il massaggiatore in è grado di stimolare con la vibrazione fino a 7 punti diversi del nostro corpo, in diverse modalità e due tipi di intensità. Il dispositivo può massaggiare diversi punti di schiena, zona lombare, cosce e gambe, scegliendo tra le funzioni pulse, wave e press.

Risulta regolabile anche l'intensità, ma vi consigliamo di mantenere l'impostazione “high“, dato che la modalità “low” risulta un po' troppo debole e potreste non percepire bene il tipo di massaggio che avete deciso di azionare.

Recensione sedia gaming Douxlife – Considerazioni finali e prezzo

La sedia da gaming Douxlife viene proposta ad un prezzo di 279.99€ su Amazon: cifra che si può considerare anche bassa viste le funzioni massaggianti proposte da questo dispositivo. Dei materiali migliori per le parti plastiche ed un confezionamento più attento avrebbero sicuramente fatto guadagnare a questa sedia qualche punto in più, ma infine ci sentiamo di consigliare questo prodotto Douxlife (soprattutto in occasione di qualche sconto).

