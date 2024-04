L’AI generativa è ovunque, anche sui mouse: ecco il nuovo Logitech M750

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo potuto osservare come l’intelligenza artificiale stia pian piano arrivano in qualsiasi servizio web, ma il prossimo grande passo sembra essere l’integrazione diretta nei dispositivi. Logitech, per esempio, ha pensato ad un nuovo mouse in edizione limitata con un tasto interamente dedicato alla nuova app Logi AI Prompt Builder, che utilizzare l’AI di ChatGPT.

L’AI si attiva direttamente dal mouse con il nuovo Logi AI Prompt Builder

Crediti: Logitech

Logitech ha presentato oggi il nuovo mouse M750 Signature AI Edition che è dotato di un nuovo pulsante per avviare in modo diretto l’inedito Logi AI Prompt Builder. Questa nuova app messa a punto appositamente dal produttore, permette di aprire una semplice conversazione con ChatGPT per modificare e generare il testo, oltre che creare riassunti e risposte veloce.

Questa nuova funzionalità sarà disponibile all’interno del software Logi Options+ e potrà essere sfruttato con quasi tutti i mouse di Logitech, ma l’unico ad avere un tasto completamente dedicato sarà per l’appunto il modello M750 Signature AI Edition. Il dispositivo, tuttavia, non sarà disponibile in tutto il mondo: per il momento, infatti, sarà commercializzato soltanto negli Stati Uniti e Regno Unito al prezzo di 49.99$ (54.99£).

Logi AI Prompt Builder, d’altro canto, al lancio sarà disponibile soltanto in lingua inglese ed integrerà unicamente ChatGPT. Per poter usufruire della nuova funzionalità in altre lingue e con altri chatbot sarà necessario attendere, quindi, ancora qualche settimana.

