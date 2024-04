Scatena la festa con la cassa portatile di Xiaomi: musica per tutta la notte a meno di 100€

Gli speaker portatili sono tra i prodotti sicuramente più apprezzati dai giovani che amano portare la loro musica sempre in giro per far festa con gli amici. Se anche voi siete tra questi, l’offerta lanciata oggi da Banggood farà sicuramente al caso vostro: grazie ad un nuovo codice sconto, infatti, è possibile portare a casa la nuova cassa portatile Xiaomi ad un prezzo davvero molto interessante.

Xiaomi Speaker BT: 40W di potenza e giochi di luce RGB per far festa

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Speaker BT 40W è una cassa portatile dotata di 5 diversi driver: due altoparlanti ad alta frequenza, uno a frequenza medio-bassa e due radiatori passivi che garantiscono un suono immersivo a 360 gradi con bassi profondi. Lo stile elegante del design si unisce all’illuminazione RGB grazie ad un LED posizionato sul corpo centrale del dispositivo per dar vita alla festa con simpatici giochi di luce che sicuramente incuriosiranno i vostri amici.

Questo particolare speaker sviluppato da Xiaomi in collaborazione con Harman offre sia la connessione Bluetooth 5.3 con certificazione LHDC 5.0 per una qualità audio molto alta anche in trasmissione wireless, che NFC e USB Type-C. Grazie alla batteria da 4800 mAh che garantisce ben 17 ore di riproduzione potrete far festa tutta la notte, oppure utilizzare il dispositivo come power bank per ricaricare i vostri smartphone o tablet. La certificazione IP67, inoltre, protegge lo speaker da polvere e acqua.

Xiaomi Speaker BT 40W è disponibile oggi in offerta su Banggood al prezzo di 99.58€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online ed è totalmente gratuita.

